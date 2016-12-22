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Переосмыслим задачи юриста

19 (1201) 22 - 28 мая 2016 г.

управляющий партнер юридической компании «Симплоер» Антон ВАШКЕВИЧ

Пока юристы меняются медленнее, чем бизнес, которому они помогают. Такая ситуация все меньше устраивает руководителей.

Новый формат работы юридического отдела уже не прихоть, а позволяющая получить конкурентные преимущества производственная необходимость, такая же, как, например, отстроенная логистика или отлаженные продажи.


Что сейчас?

Сегодня cреднеста­тистический юрдепартамент — это экспертный центр, воспринимающий свой функционал как сугубо правовой анализ. Его продукт зачастую очень академичен, не готов к мгновенному встраиванию в бизнес-процессы, требует существенной адаптационной доработки. Часто решения бинарные: либо есть риск, пусть даже минимальный, что приводит к блокированию инициатив топ-менеджеров компании, либо риска нет совсем.

Отдельно следует обратить внимание на недружелюбность продуктов юрдепартамента для внутренних пользователей компании. Зачастую консультации и заключения велики по своим объемам, плохо структурированы, сложно написаны и в целом выглядят отталкивающе в глазах менеджеров. Договоры — наборы клише, частично адаптированные под ситуацию.

Лицам, не имеющим юридического образования, применять договоры трудно, а юристам приходится их долго проверять. Системы документов редко используют общие платформы, не всегда легко согласуются между собой, сложно масштабируются.

Такая ситуация объясняется просто: классическое юридическое образование и формировавшиеся годами подходы к работе не предполагают оценку юридического продукта с точки зрения пользовательского опыта (user experience), а сосредотачиваются исключительно на соответствии закону.

Под автоматизацией многие понимают электронную правовую базу и таблицы в Excel. Не особо озабочены оценкой эффективности юристов (KPI) и собственники компаний. В результате все больше усиливается разрыв между ожиданиями бизнеса и продуктом, выдаваемым юридическими департаментами.

 

Что надо изменить?

Главная задача — перестроить формат юридического продукта. Сейчас он сгружает менеджменту преимущественно консультации вместе с коктейлем из аккуратных оговорок и обширного цитирования законов. Бизнес же хочет получать готовые решения и будет признателен своим юристам за ответ на вопрос «Что делаем?», а не «Что написано в законе?».

Рисками нужно управлять, а не избегать их.

Предлагаемое юристами решение должно быть измеримым. Для этого необходимо понимать экономику компании, сделок и регулирования: что и сколько может стоить? Следует оценивать риски спорной ситуации, претензий и вероятность успешного оспаривания контрагентом претензий либо нарушений. Важно видеть не только потери, но и прибыльность. Например, нельзя допускать распространенной ситуации в переговорах, когда миллиардный контракт с 10-процентной маржинальностью блокируется юристами из-за риска потерять 2—3 млн (2—3 % от прибыли) с вероятностью менее 30 %.

Юристы должны ясно представлять, потребует ли их предложение изменений в бизнес-процессах и каких именно, совместим ли софт с планирующимися изменениями, нужно ли финдиректору увеличивать резервы по рискам и уточнять финансовую модель.

Полное исключение рисков без учета их пропорций не самое сложное упражнение. Однако нередко оно приносит существенно больше вреда, чем пользы. Лучше, когда юрист знает, что в договоре можно без серьезных потерь уступить контрагенту, чем когда до последнего доблестно отбивает минимально вероятные ситуации.

Юридические команды должны помогать компании формировать риск-профиль и увязывать юридическую стратегию со стратегией развития.

 

Как достичь дзена?

От юрдепартамента мечты бизнес ждет результата, который требует на порядок больше усилий. При этом в долгосрочной перспективе они не должны привести к росту расходов на юристов и замедлению работы. Следовательно, чтобы улучшить маневренность, юридической команде нужно сосредоточиться на важном и попытаться снизить расходование ресурсов на остальных направлениях.

Чтобы высвободить резервы, стоит начать с максимальной стандартизации, в первую очередь для документооборота. Это большая и осмысленная работа, требующая создания платформы, на которой по модульному принципу будет строиться договорная, корпоративная, внутренняя административная работа, — системы отточенных шаблонов, стандартов, пакетов положений. При хорошо настроенной системе, даже без специального софта, юристы и менеджеры смогут в разы быстрее создавать документы, находить решения, контролировать обязательства, масштабировать работу.

Уже после отладки процессов можно думать о следующем логичном этапе — автоматизации юридической работы с документооборотом и согласованиями, управлением проектами, полномочиями и обязательствами, внутренней коммуникацией.

Поскольку рынок юридического софта только начинает формироваться, единого стандарта нет. Есть разные подходы: под задачи юристов адаптируется общекорпоративный софт, например SAP, Oracle, 1C, Atlassian, либо используется специальный юридический софт на отдельных задачах (Thomson Reuters, продукты Право.ру), а порой программное обеспечение разрабатывается с нуля под заказ.

Если сотрудники обучены нужному функционалу, то при средних объемах юридической работы очень многие задачи можно решить на базе стандартных программных пакетов. Большие и серьезные команды используют не только информационные технологии, но и элементы проектного управления, например Lean Six Sigma. Поэтому руководителям юрдепартаментов необходимо оставаться в тренде не только юридической отрасли, но и лучших практик управления.

Сэкономить ресурсы поможет и правильно настроенная система управления знаниями (knowledge management). Она предполагает, что важная информация накапливается, не пропадает, используется повторно и, самое главное, остается в компании независимо от работников, которые могут забыть необходимые сведения, заболеть или уволиться.

Наконец, правильно подобранные пулы консультантов по разным вопросам и целый спектр альтернативных типов вознаграждения (alternative fees arrangements) уже сейчас помогают лучше контролировать расходы. Иногда жизнь упрощается, если есть стандартные требования к продукту внешних специалистов. И, разумеется, чтобы понимать, в правильном ли направлении движутся юристы, нужна непрерывная обратная связь между ними и менеджерами.

Итак, меняться нужно. Постоянное улучшение сервиса не дополнительная опция, а новая реальность. Мало кто любит изменения, однако именно они могут стать для юристов новым источником вдохновения. Строить внутри компании высокотехнологичный юридический стартап, видеть больше и говорить с бизнесом на его языке — все это вполне по силам уже нынешнему поколению юристов.

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