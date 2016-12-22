Контрафакт в соцсетях

кандидат юридических наук Сергей ЛОСЕВ

Размещение музыкальных и видеофайлов на персональных страницах в социальных сетях может повлечь нарушение авторских и смежных прав.

Скачивая аудио- и видеофайлы в Интернете, мы не задумываемся о том, не нарушаем ли при этом чьи-либо права интеллектуальной собственности, или полагаем, что ответственность полностью лежит на владельцах сайтов. Однако в ряде случаев потребитель контента может стать нарушителем.





Что разрешено?

Разрешение правообладателя на прослушивание или просмотр файла, правомерно размещенного в Интернете, не нужно. Согласно ст. 40 закона «Об авторском праве и смежных правах» (далее — закон), не требуются получение разрешения автора или другого правообладателя и выплата вознаграждения за воспроизведение, которое является временным и составляет неотъемлемую существенную часть технологического процесса передачи данных.

Изменится ли правовая оценка, если пользователь сохранит аудио- или видеофайл на персональном устройстве? Статья 35 закона допускает воспроизведение физическим лицом без согласия автора или другого правообладателя правомерно опуб­ликованных произведений в единичных экземплярах исключительно в личных целях, под которыми понимается использование без извлечения коммерческой выгоды.

Скачивание файла из Интер­нета предполагает создание электронной копии произведения (исполнения, фонограммы) на персональном устройстве пользователя — компьютере, смартфоне, плеере и др. С правовой точки зрения такое действие является воспроизведением и при условии, что оно осуществляется в личных целях, не является нарушением исключительного авторского или смежного права.

За гранью дозволенного

Правовая оценка действий может измениться в случае, если в качестве средства хранения скачанных файлов будет выступать персональная страница (аккаунт) в какой-либо социальной сети. Размещение на ресурсе контента предполагает, что он был предварительно скопирован на устройство пользователя, а следовательно, речь идет об ином использовании произведения (исполнения, фонограммы), помимо разрешенного воспроизведения, в единичном экземпляре. Такие действия должны рассматриваться как нарушение исключительного авторского или смежного права.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что основная цель социальной сети — обмен информацией, размещаемой участниками на своих аккаунтах. Такая публикация контента предполагает доступ к нему других лиц. Несмотря на настройки приватности, возможность доступа к файлам, как правило, сохраняется за ограниченным кругом лиц, определенных владельцем аккаунта. Следовательно, о воспроизведении в формате личного пользования говорить уже не приходится.

Хакерам на заметку

Также обратим внимание на особенности правоотношений, связанных с использованием технических средств защиты объектов авторского и смежных прав. Согласно ст. 4 закона, таковыми являются любая технология, техническое устройство или их компоненты, контролирующие доступ к объекту авторского или смежных прав, предотвращающие или ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или другим правообладателем.

Со своей стороны, ст. 55 закона не допускает и признает нарушениями любые действия, которые без разрешения автора или иного правообладателя позволяют обходить технические средства защиты авторского или смежных прав. Как следствие, если доступ к файлу, содержащему охраняемые произведения или объекты смежных прав, связан с преодолением технических средств защиты, в частности специальных программ, то такие действия являются неправомерными. Соответственно, правила о допускаемом свободном использовании произведений (исполнений, фонограмм) в личных целях в данном случае неприменимы.

Закон суров, но справедлив

Гражданско-правовая ответственность определена нормами как вышеупомянутого закона, так и Гражданского кодекса. Согласно ст. 56 закона, в случае нарушения исключительного права на объект авторского или смежных прав наряду с использованием способов защиты, предусмотренных нормами Гражданского кодекса, автор или другой правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации в размере от 10 до 50 тыс. базовых величин (БВ).

Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав предусмотрена ст. 9.21 Кодекса об административных правонарушениях. В соответствии с ч. 3 новой редакции этой статьи (вступила в силу 4 апреля 2016 года) незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского или смежных прав влечет наложение на физическое лицо штрафа в размере от 30 до 50 БВ.

Предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав (ст. 201 Уголовного кодекса). Состав преступления включает незаконное распространение или иное использование объектов авторского права, смежных прав, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение или сопряженные с получением дохода в крупном размере. Согласно примечанию к ст. 201 Уголовного кодекса, крупным считается доход (ущерб), если он превышает 500 БВ.