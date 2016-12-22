Дым экономического роста

профессор экономики бизнес­школы Стерна при Нью­Йоркском университете Нуриэль РУБИНИ

Международный валютный фонд недавно пересмотрел прогнозы глобального экономического роста в сторону понижения, причем в очередной раз. Это неудивительно, ведь в мировой экономике осталось мало светлых пятен, а количество темнеющих быстро растет.

Нуриэль РУБИНИ: фактический рост экономики по­прежнему остается ниже потенциального.

Рассмотрим развитые страны. В последние два квартала экономика США росла в среднем на 1 %. Новые меры монетарного смягчения помогли цикличному восстановлению экономики стран еврозоны, однако потенциальный рост в большинстве этих государств по-прежнему сущест­венно меньше 1 %. В Японии выдыхается абэномика: с середины 2015 года рост экономики замедляется, а сейчас она близка к рецессии. В Великобритании компании вынуждены временно приостановить набор сотрудников и сократить капитальные расходы из-за неопределенности, вызванной июньским референдумом о сохранении членства страны в Евросоюзе. Другие развитые страны, например Канада, Австралия и Норвегия, столкнулись с трудностями из-за низких цен на сырье.

В большинстве развивающихся стран, в частности в пяти государствах группы БРИКС, дела идут не лучше. После 2013 года рост экономики во многих других развивающихся странах также замедлился, что вызвано ухудшением внешних обстоятельств, слабостью экономики из-за слишком мягкой монетарной, бюджетной и кредитной политики в период тучных лет, а нередко и отказом от рыночных реформ в пользу различных форм госкапитализма.

Еще хуже то, что и в развитых, и в развивающихся странах падает потенциальный экономический рост. Значительный частный и государственный долг ограничивает прежде всего расходы, особенно капитальные, которые способст­вуют росту экономики. После мирового финансового кризиса их объемы относительно ВВП упали и пока так и не вернулись на докризисный уровень.

Увеличение неравенства в доходах и богатстве обостряет проб­лему переизбытка сбережений в мире, которая идет рука об руку с глобальным инвестиционным спадом. Более того, затянувшийся циклический спад может стать причиной снижения трендов роста. Экономисты называют это гистерезисом: длительная безработица «разъедает» квалификацию работников и человеческий капитал, а поскольку инновации являются неотъемлемой частью новых капитальных благ, низкий уровень инвестиций приводит к вечно низкому росту производительности.

Наконец, на фоне множества факторов, тянущих потенциальный экономический рост вниз, для подъема необходимы структурные реформы. Однако подобные преобразования проводятся неоптимальными темпами как в развитых, так и в развивающихся странах. Дело в том, что реформы требуют немедленных затрат и радикальных перемен, а выгода проявляется лишь в средне- или долгосрочной перспективе. Как следствие, у противников реформ возникает политическое преимущество.

Между тем выбранный властями набор решений оказался далек от идеала. В большинстве развитых стран произошел слишком быстрый разворот к бюджетной консолидации, поэтому выполнение задачи по оживлению экономического роста было возложено в основном на нетрадиционные меры кредитно-денежной политики, что привело к снижению доходности и даже к контрпродуктивным результатам.

Подрыву роста экономики способствовала также асимметричность коррекции в странах-должниках и странах-кредиторах. Первые слишком много тратили и слишком мало копили, поэтому им пришлось меньше тратить и больше накапливать, когда рынки начали принуждать их к этому. Вторых же никто не заставляет увеличивать расходы и сокращать накопления. В итоге обострилась проблема переизбытка глобальных сбережений и усилился спад глобальных инвестиций.

Наконец, дальнейшему ослаблению фактического роста способствовал гистерезис. Циклический спад привел к снижению потенциального роста, а ухудшение перспектив привело к дополнительному циклическому ослаблению, так как расходы падают, если ожидания меняются в сторону понижения.

Политически простых решений для нынешней головоломки в глобальной экономике нет. Неподъемно высокие долги надо погашать быстро и аккуратно, что позволит избежать мучительного затягивания (на десятилетие и дольше) долговой разгрузки. Однако суверенным странам недоступны механизмы упорядоченного уменьшения задолженности, а внутри государств эти механизмы политически трудно использовать в отношении как домохозяйств, так и компаний и финансовых учреждений.

Кроме того, для роста экономики нужны структурные и рыночные реформы. Правда, график возникновения затрат на реформы и выгод от них делает подобные меры весьма непопулярными, особенно во время экономического спада.

Нелегко будет отказаться и от нетрадиционных мер кредитно-денежной политики. Об этом свидетельствуют действия Федеральной резервной системы США, представители которой дали ясно понять, что процесс нормализации учетных ставок будет медленнее, чем ожидалось.

В результате в ближайшее время мы, скорее всего, по-прежнему будем пребывать в состоянии «новой удовлетворительности» (термин МВФ), «вековой стагнации» (термин Ларри Саммерса) и «новой нормальности» (термин китайцев). Не надо заблуждаться: нет ничего нормального или здорового в экономике, которая ведет к росту неравенства и во многих странах к ответной реакции популистов (как правых, так и левых), выступающих против свободы торговли, глобализации, миграции, технологических инноваций и рыночных реформ.n

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