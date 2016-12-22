Центральные банки отбились от рук?

заместитель председателя Национального банка Чехии Моймир ХАМПЛ

Огульная критика работы центральных банков в развитых странах в последнее время становится все более яростной.

Основной мотив этой атаки: после 2008 года монетарные власти проявляют излишнюю активность, выходя за рамки своих мандатов и нанося вред экономике. Подобные рассуждения странным образом одинаково популярны и у либертарианцев, и у неомарксистов, которые обычно являются непримиримыми идеологическими противниками. И эти рассуждения абсолютно ошибочны.

Критики неспособны понять, что современный центральный банк отвечает не только за борьбу с инфляцией, но и за поддержку долгосрочной ценовой стабильности. Как температура тела у человека, цены не могут подниматься слишком высоко или опускаться слишком низко, не приводя при этом к серьезным осложнениям. В борьбе с дефляцией, вызванной ослаблением спроса, центральные банки должны быть такими же «активистами», какими они являются в борьбе с высокой инфляцией, обусловленной излишним усилением спроса.

Другая распространенная жалоба на политику центральных банков развитых стран, проводимую после 2008 года, связана с тем, что она вызывает эффект перераспределения. Конечно, она его вызывает. И что?

Все и каждое действие монетарных властей приводит к перераспределению богатства. Повышение учетных ставок идет на пользу вкладчикам, а снижение является подарком заемщикам. Импортеры предпочитают сильный обменный курс, а экспортеры — слабый. Монетарная политика вообще имеет какой-либо смысл, только если она оказывает разное влияние на разные группы в разное время. Это не ошибка, а суть монетарной политики.

Некоторые критики добавляют: раз центральные банки все равно не достигают целевых показателей инфляции, их излишняя активность не просто необоснованна, но и неэффективна. Иногда недовольные даже умудряются уместить эту внутренне противоречивую критику в одно предложение, фактически обвиняя в стрельбе холостыми патронами, после которой почему-то появляются убитые и раненые.

На самом деле центральные банки развитых стран преуспели (используя действительно очень интересные методы) в своих попытках поддержать ценовую стабильность и покупательную способность денег во время и после мирового финансового кризиса. Если бы они не вмешались, экономике этих стран пришлось бы пережить катастрофическую дефляцию, мощный обвал цен на активы и полный крах как финансового, так и реального сектора.

В системе эластичных денег, не имеющих абсолютной стоимости, количество денег должно время от времени меняться, чтобы их покупательная способность оставалась в широком смысле постоянной.

Итак, значение имеет ценовая стабильность, а не количество денег. Занимаясь наращиванием своих балансов, центральные банки реагировали на глубину экономических проблем, с которыми после 2008 года столкнулись многие страны. В этом смысле центробанки делали именно то, что было нужно, чтобы сохранить покупательную способность и ценовую стабильность.

Возможно, это звучит слишком категорично, поэтому позвольте мне представить доказательства. Люди голосуют кошельками. Если бы покупательная способность денег, которыми пользуются граждане, после 2008 года пострадала, то они, без сомнения, начали бы искать замену этим деньгам: другие валюты, ценные металлы, альтернативные формы сбережений. Но такие случаи в странах развитого мира были редки.

Да, это правда, что центробанки во многих государствах сейчас не могут достичь целевых показателей инфляции. (Центральные банки обычно определяют идеальную «температуру» экономики в виде годовой инфляции около 2 %.) Это неприятно, но не катастрофа, особенно если учесть, что частично снижение цен стало результатом шока на стороне предложения, а не спроса: произошло резкое падение цен на нефть. Этот шок приносит выгоду потребителям и не создает никаких угроз ценовой стабильности, по крайней мере в тех странах, которые являются чистыми импортерами нефти.

Представьте такой сценарий. Компания планирует увеличить продажи на 2 %, однако ей удается достичь роста только на 1 % в течение двух лет подряд. Назовете ли вы такую компанию неудачницей? Едва ли. В конце концов, разница между планируемой и реальной прибылью и оборотами частной фирмы может колебаться в пределах 10 % и более. При этом большинство компаний работает в намного более простых условиях и с меньшим количест­вом переменных, чем центральные банки.

Конечно, я не хочу сказать, что центробанки не должны стараться приблизиться к этим показателям. Разумеется, должны. Более того, им ни в коем случае не следует допускать дестабилизации инфляционных ожиданий.

Однако, вынося суждения о работе центральных банков, людям необходимо сохранять правильное представление о пропорциях и перестать говорить вещи, которые являются просто ложью. Например, будто арсенал инструментов у центральных банков исчерпаем и якобы уже почти исчерпан. У монетарных властей в изобилии различное оружие, в их распоряжении бесперебойные поставки любых боеприпасов.

Руководители центральных банков должны сказать «Хватит!» той невежественной критике, с которой они столкнулись. Ни один из критиков так и не смог хоть сколь-нибудь понятно или убедительно объяснить, почему ценовая стабильность является неправильной задачей для центрального банка, какие ключевые задачи центробанки должны ставить перед собой, что радикально иное мы могли бы сделать после 2008 года. Причина этой неспособности проста: подходы, избранные после кризиса центральными банками развитых стран, были верными.

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