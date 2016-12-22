Доллар – на распутье

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Федеральная резервная система (ФРС) США не собирается в ближайшее время повышать ключевую ставку. Об этом заявила глава ФРС Джанет Йеллен, выступая в Экономическом клубе Нью­Йорка.

Слова Джанет Йеллен о том, что при принятии решения ФРС «будет действовать осторожно», породили всплеск негативных ожиданий на финансовых рынках, прежде всего в Европе. Напомним, в декабре прошлого года Федеральная резервная система подняла ставку с 0—0,25 до 0,25—0,5 %. США очень мягко «ужесточили» монетарную политику, тем не менее этот шаг затронул финансовые рынки всего мира. Ожидалось, что ставка повысится и в марте, однако ФРС оставила ее на прежнем уровне.

Джанет ЙЕЛЛЕН: Федеральная резервная система будет действовать осторожно





Магическое влияние нефти

Ранее планировалось повышать ставку четыре раза в год, затем дважды, теперь, как подчеркнула Джанет Йеллен, это «необязательный для исполнения план». По ее словам, статистика создания рабочих мест и увеличения потребительских расходов в США хорошая, однако в связи с ростом курса доллара снижаются объемы американского экспорта. На это повлияли и низкие темпы роста мировой экономики.

Произошедшее в декабре прош­лого года повышение учетной ставки на четверть процента, считают экономисты в США, вызвало неоднозначную реакцию на рынке, и теперь ситуация не столь благоприятна, как ожидалось в декабре.

Джанет Йеллен беспокоят замедление роста экономики в Китае и непонимание того, как будет «сдвигаться» экономическая модель Поднебесной от стимулирования экспорта к внутреннему потреблению. Глава ФРС считает, что отрицательное влияние на развитие мировой экономики оказало падение цен на сырьевые товары, главным образом на нефть.

Экономический рост замедляется, прогноз по инфляции неопределенный. Если бы экономика росла быстрее, чем предполагалось (что совсем неочевидно сегодня), то и ключевая ставка повысилась бы. Неопределенность действительно высока: если цены на нефть вновь упадут, доллар укрепится без вмешательства ФРС.

Не ставкой единой

Финансовые аналитики утверждают, что в связи с рисками для американской и мировой экономики очередного ожидаемого повышения ключевой ставки может и не быть. После заявления Джанет Йеллен курс национальной валюты США несколько поднялся, затем вернулся к отметке 1,1385 доллара за евро и снова чуть подрос. Более дешевый доллар означает менее привлекательные активы в этой валюте и ведет к еще большему ее ослаблению.

В случае замедления экономики и роста безработицы ФРС может принять противоположное решение. Как подчеркнула Джанет Йеллен, Федеральная резервная система располагает большими возможностями по стимулированию экономики. Это не только информирование рынка о предполагаемом изменении ставки, но и увеличение объема долгосрочных облигаций на балансе ФРС. «Несмотря на то что эти инструменты могут нести в себе определенные риски, мы эффективно использовали их для укрепления и восстановления экономики после рецессии и при необходимости прибегнем к ним вновь», — заявила Джанет Йеллен.

По сведениям аналитиков группы Bayern LB, руководство Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) разделилось на две примерно равные группы. Одна группа считает, что ключевую ставку надо повышать, а доллар — укреплять, так как его ослабление привело к турбулентности мировой экономики. По мнению представителей другой (к ней принадлежит и Джанет Йеллен), необходимо подождать.

Как считают аналитики, в ближайшее время ФРС не повысит ключевую ставку, поэтому, несмотря на очень хорошие известия с американского рынка труда, позиции доллара все еще слабы. Тем не менее они все же прочнее, чем у европейской валюты.

Война за ослабление

Некоторые аналитики утверждают, что центробанки многих стран включились в своеобразную войну за ослабление собственных валют, чтобы получить конкурентное преимущество. Сегодня, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) держит нулевую ставку, инвесторы переводят активы в евро в другие валюты. «Мы не в состоянии войны», — прокомментировал опасения европейских инвесторов глава ЕЦБ Марио Драги и добавил, что, возможно, банк примет дополнительные меры количественного смягчения.

В частности, как отмечают аналитики, ЕЦБ сохранит нулевую ключевую ставку в еврозоне. Таким образом, евро и дальше будет снижаться по отношению к доллару. Экономика ЕС сможет нарастить свой экспорт в США из-за более низкой стоимости европейской валюты.

Следствием более слабого евро по сравнению с долларом является то, что компании, инвестирующие в европейской валюте, сомневаются в возможности сбережения своих средств. Более высокие процентные ставки в США могут спровоцировать отток капитала из зоны евро, поскольку вложения в американские ценные бумаги надежнее и выгоднее. Ранее проводимая ЕЦБ политика с высокими процентными ставками привлекала инвесторов всего мира, деньги шли в экономику и поддерживали ее рост. Теперь же капиталы начнут перетекать в США.

Гадание на ставке

Трудно придется тем странам, в которых высок процент заимствований в американской валюте. Это может стать дополнительным обременением для компаний, кредитовавшихся в долларах, а получающих прибыль в других валютах. Например, в КНР около четверти корпоративных долгов номинировано в долларах, что ставит под сомнение будущую прибыль в долларах (но не в юанях) китайских предприятий.

Новые инвестиционные возможности появятся у страховщи­ков. Относительно высокая доходность по гособлигациям США вкупе со снижением затрат на хеджирование валютного риска позволят инвестировать более безопасно и с меньшими затратами.

Недавно Джанет Йеллен провела круглый стол с участием бывших руководителей ФРС Бена Бернанке и Алана Гринспена, на котором развеяла сомнения относительно того, что экономике США угрожает рецессия. «Наша экономика движется правильным курсом», — заявила глава ФРС.

«Экономика США движется вперед», — поддержал ее Бен Бернанке. Оба не видят на рынке «пузырей», которые несколько лет назад спровоцировали кризис на финансовом рынке США. Алан Гринспен обратил внимание на то, что стране необходимо повышать производительность труда, только так американская экономика сможет сохранить статус ведущей в мире.

На встречу с известными банкирами была приглашена молодежь. Билеты стоили тысячи долларов, тем не менее желающих все равно оказалось больше, чем мест в зале. Сегодня все пытаются предсказать решение ФРС относительно ключевой ставки, которое в июне обнародует Джанет Йеллен.