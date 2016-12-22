«Дизельгейт» взывает к совести

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Не успел концерн Volkswagen отойти от скандала с программным обеспечением, которое помогало скрывать реальный объем выбросов в атмосферу, производимых автомобилями с дизельными двигателями брендов Volkswagen, Skoda и Audi, как оказался в эпицентре нового. Выяснилось, что экс­глава концерна Мартин Винтеркорн, с позором ушедший в отставку после «дизельгейта», получит многомиллионные бонусы.

В сентябре прошлого года мировой автомобильный рынок был потрясен «дизельгейтом». Как оказалось, имеющая безупречную репутацию немецкая компания Volkswagen с 2007 года устанавливала на модели автомобилей программное обеспечение (ПО), которое занижало данные о выбросах дизельными двигателями стандарта Евро-5 углекислого газа и оксида азота. Во всем мире насчитывалось 11 млн автомобилей с таким ПО.

После отставки Мартин Винтеркорн от бонусов не отказался.

Председатель правления концерна Мартин Винтеркорн признал свою вину, поскольку Volkswagen знал, что ПО предназначено для проведения испытаний, а не для установки на серийные машины.

Скандал логично привел к отставке Мартина Винтеркорна и руководителей отделов. По мнению аналитиков, был нанесен удар не только по самому концерну, акции которого буквально обрушились примерно на 7 млрд евро, но и по репутации немецкой продукции и Германии в целом. В рамках отзывной кампании Volkswagen планирует заменить ПО в 2,6 млн автомобилей.

В связи с отставкой экс-главе концерна Мартину Винтеркорну были положены существенные выплаты: по условиям найма освобожденный топ-менеджер должен был получить 28 млн евро пенсионных накоплений и 60 млн евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

В немецкие СМИ просочилась информация о том, что Винтеркорн все еще имеет право на бонусы в связи с увольнением. Контракт экс-председателя, приведшего Volkswagen к колоссальным убыткам, заканчивается только в конце 2016 года, и тот якобы до сих пор продолжает получать зарплату в компании.

Мартин Винтеркорн не собирается «забывать» о бонусах, включая тот, на который имеет право по итогам 2015 года. Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на свои источники, переговорщикам из Volkswagen пока не удалось убедить бывшего главу концерна отказаться от претензий.

Еще один топ-менеджер концерна, уволенный в связи со скандалом, получил бонусов на 10 млн евро и занял пост в наблюдательном совете концерна, правда, без зарплаты. К слову, новый глава Volkswagen Матиас Мюллер и топ-менеджеры либо вовсе не получат никакого дополнительного вознаграждения, либо его выплатят в весьма урезанном виде. Возможно, концерн не сможет перечислить даже дивиденды за 2015 год.

«В этой среде здравый смысл, кажется, утерян», — пишет FAZ о поведении Мартина Винтеркорна и основных акционеров компании. Редакция газеты сообщает, что в одном из немецких банков бонусы руководству урезаны, руководители получают фиксированную заработную плату. Главы компаний не должны требовать выплаты бонусов, если их действия не были успешными, а тем более привели к провалу, уверена FAZ.

По мнению журналистов газеты, настало время начать общест­венную дискуссию о бонусах топ-менеджменту, обсудить, при каких условиях руководство компаний имеет право на получение дополнительного вознаграждения.