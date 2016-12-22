Энергия ветра и солнца пока не у дел

Возобновляемая энергетика была бы для Беларуси значительно выгоднее традиционной и ядерной.

Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — одно из направлений долгосрочного устойчивого развития Беларуси. Это определено Концепцией энергетической безопасности страны, утвержденной в конце 2015 года.

Ускоренное развитие возобновляемых источников энергии для высокоразвитых стран — уже сложившаяся тенденция, поскольку, наряду с повышением энергетической безопасности и снижением зависимости от закупок нефти и газа, это позволяет решать задачи по уменьшению выбросов в атмосферу парниковых газов, созданию высокопроизводительных рабочих мест, увеличению объемов производства энергетического оборудования и проч.

Уменьшение запасов сырья на планете неизбежно приведет к увеличению цен на нефть, газ, уголь и ядерное топливо, а соответственно, и себестоимости выработанной на их основе электроэнергии. Себестоимость же энергии, сгенерированной ВИЭ, с развитием технологий, наоборот, будет снижаться год от года.

Несмотря на значительные преимущества альтернативной энергетики, в Беларуси она до сих пор не получила широкого распространения. За прошедшие пять лет доля гидроэлектростанций, ветро- и солнцеустановок в стране увеличилась в два раза, но по-прежнему остается слишком малой — всего 0,38 % (или 39 МВт) от общей мощности электрических станций страны.

К сожалению, Беларусь решила развивать традиционную энергетику. При этом основной упор сделан на тепловую и ядерную энергетику.

Две мощные ГЭС построят на Западной Двине

Безусловно, за последние пять лет в Беларуси наметились позитивные сдвиги в сфере возобновляемой энергетики. В 2010 году был принят закон «О возобновляемых источниках энергии». В стране создана ассоциация «Возобновляемая энергетика», объединяющая организации и предприятия, принимающие участие в решении проблемы энергетической и экологической безопасности. Реализован ряд масштабных проектов, в том числе введена в эксплуатацию крупнейшая в нашей стране Гродненская ГЭС мощностью 17 МВт.

Сегодня ведется строительство двух крупных гидроэлектростанций на Западной Двине в Витебской области — Полоцкой (21,7 МВт) и Витебской (40 МВт). Объем инвестиций в проекты составляет соответственно около 200 млрд и 250 млрд руб. Строительство Полоцкой ГЭС должно завершиться в 2017 году, Витебской — в 2018-м. Всего планируется реализовать шесть проектов по строительству ГЭС суммарной мощностью 81,65 МВт. Также запланирован проект по строительству солнечной электростанции (3,75 МВт).

Вместе с тем, согласно планам правительства, доля ВИЭ в 2020 году составит около 8 % в общем энергобалансе страны, что очень мало для энергетической и экономической безопасности.

Потенциал есть

Причины сложившейся ситуации не в недостатке самих источников возобновляемой энергии. С ветром и солнцем в нашей стране дела обстоят ничуть не хуже, чем в той же Германии, которая добилась значительных успехов в альтернативной энергетике. По оценкам, суммарная мощность ВИЭ в Беларуси могла бы составлять 2900 МВт, или 28,4 % от общей мощности энергетической системы.

Самый большой потенциал — у ветроэнергетики. На территории Беларуси выявлено около 1840 площадок с теоретически возможной мощностью в 1600 МВт, на которых можно возводить ветроэнергетические установки и ветроэнергетические парки.

Еще больший интерес вызывают водородные технологии для энергетики, которые также не развиваются у нас должным образом. А ведь они могли бы дать толчок развитию экологически чистого автомобильного транспорта, использующего водородное топливо.

Нужна реальная господдержка

Чтобы активизировать развитие альтернативной энергетики в Беларуси, необходима в первую очередь государственная поддержка — законодательная, финансовая, а также упразднение административных барьеров, защита частных инвестиций (не только иностранных, но в первую очередь отечественных), предоставление налоговых льгот, введение гарантированных тарифов на определенный период и т. п.

Например, налоговые льготы должны включать в себя освобождение от налога на землю в размере стоимости системы ВИЭ, пониженного налога на прибыль, пониженного НДС или освобождение от уплаты таможенных платежей за ввоз оборудования. Это позволит снизить стоимость проектов, уменьшить срок окупаемости оборудования и, соответственно, станет положительным сигналом для инвесторов. Пока же заинтересовать их непросто. С нашим высоким налогом на землю средний срок окупаемости ветроэнергетического парка в Беларуси составляет более двенадцати лет, а в мире — около семи.

На практике выходит так, что в отношении ВИЭ наряду с поддержкой (повышенный тариф на приобретение электроэнергии, льготы и преференции по инвестдоговорам) применяются и ограничительные меры. В частности, согласно указу от 18 мая 2015 года № 209 «Об использовании возобновляемых источников энергии», создание новых и модернизация, реконструкция действующих установок по использованию ВИЭ осуществляются в пределах определенных квот.

Порядок их установления и распределения регулируется постановлением Совмина от 6 августа 2015 года № 662. Получать квоты на создание установок по использованию ВИЭ не нужно только юрлицам и ИП, производящим на этих установках электроэнергию исключительно для своей хозяйственной деятельности, а также в случае строительства установок на основании инвестдоговоров, заключенных до опубликования названного указа.

Поэтому пока прогноз развития альтернативной энергетики в Беларуси неутешительный: с учетом ввода энергетических мощностей традиционного направления, а также БелАЭС доля ВИЭ в общей мощности энергосистемы будет расти незначительными темпами.

Если для Беларуси возобновляемая энергетика — это новая отрасль, то в мире она успешно развивается уже в течение последних 20—25 лет. Например, с 1991 по 2014 год в Германии количество электроэнергии, вырабатываемой ветроустановками, возросло со 100 до 38 116 МВт. На предприятиях машиностроения для выпуска данной техники было создано более 130 тыс. новых рабочих мест и более 100 тыс. рабочих мест для ее обслуживания.

В последнее время очень бурно развивается экспорт такого оборудования и технологий. Производители не успевают за спросом. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере использования солнечной энергии и биомассы. К 2030 году Германия собирается довести долю энергии из возобновляемых источников до 50 %. Сегодня эта доля составляет около 23 %.