«Зеленые» инвестиции

Крупнейшую в Беларуси солнечную электростанцию планируется ввести в эксплуатацию летом 2016 года в Брагинском районе Гомельской области. Проект реализует компания velcom, сообщил в четверг на пресс­конференции генеральный директор предприятия Гельмут Дуз.

На первом этапе в проект, который получил название «Солнечный парк», будет инвестировано 23,6 млн евро. Кроме электростанции, будет возведена высоковольтная линия с 23 опорами и трансформатором на 110 кВт. Окупаемость проекта — четыре-пять лет.

Солнечная электростанция будет включать 85 тыс. солнечных панелей, которые займут 56 га, что равняется совокупному размеру 80 футбольных полей. Мощность станции составит рекордные для белорусских гелиоустановок 22,3 МВт.ч. Этого более чем достаточно для энергоснабжения, например, всей вечерней подсветки Минска. Вырабатываемая электроэнергия позволит покрыть половину потребности в ней самой компании.

Velcom рассматривает «зеленую» энергетику как долгосрочный проект на перспективном рынке и вклад в сохранение экологии Беларуси.

Запуск солнечной электростанции позволит повысить энергетическую безопасность страны и снизить ее зависимость от поставок углеводородного сырья. Всего за один час работы комплекс может сэкономить около 7 тыс. куб. м природного газа. Еще одно преимущество — высокая экологичность: гелиостанция позволяет свести к минимуму ущерб окружающей среде.

Для Гомельской области характерно около 1900 солнечных часов в год, что делает этот регион сравнимым с Крымом. Использовать возобновляемые источники энергии в Беларуси выгодно и с коммерческой, и с экологической точки зрения: гелиоустановки позволяют сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.