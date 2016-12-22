Дефицит арендаторов

Андрей ОРЛОВ

Три торгово­развлекательных центра — Galleria Minsk, Dana Mall и Green City — должны открыться в Минске до конца года. По мнению экспертов, заполнить их даже наполовину без привлечения мировых брендов не удастся.

Еще в прошлом году Минск столкнулся с переизбытком торговых площадей. В результате средняя заполняемость действующих объектов снизилась, а новые стали открываться с вакантностью 50—60 %. Ожидаемые до конца года 147 тыс. кв. м площадей рынок «поглотить» не в состоянии.

Девелоперы рассчитывают на зарубежные сети, которые давно присматриваются к белорусскому рынку. Это касается прежде всего брендов модной одежды, детских товаров и быстрого питания. В частности, в скором времени в Минске могут появиться бренды LPP Group — Reserved, Cropp Town, House, Mohito и Sinsay. Кроме того, ведутся переговоры с H&M и Inditex Group (развивает сеть под маркой Zara), Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

Заполнение новых объектов будет зависеть от прихода «якорных» арендаторов

Крупные ретейлеры рассматривают два варианта прихода в Беларусь: самостоятельно и через местных партнеров. Из строящихся объектов их могут заинтересовать прежде всего торгово-развлекательные центры (ТРЦ) Galleria Minsk, Dana Mall и Green City. Эти крупные комплексы уже не раз переносили сроки ввода в эксплуатацию, но полны решимости открыться до конца года.

«Десятки зарубежных брендов, с которыми мы ведем переговоры, готовы работать на белорусском рынке, но не будут открывать магазины сразу в трех местах: чтобы «прощупать» рынок, достаточно и одного торгового центра. Это будет объект, который сможет предложить помещения европейского уровня по выгодным арендным ставкам, а заодно и интересную концепцию и продуманный план по привлечению трафика», — отметил руководитель сектора торговой недвижимости «Твоя столица. Недвижимость для бизнеса» Дмитрий Дробышев.

Ценопад продолжается. Заполнять новые торговые площади придется в условиях дешевеющей аренды. В 2015 году на перенасыщенном рынке ставки упали примерно на 40 %, а в 2016-м, по прогнозам «Твоей столицы», снизятся еще на 10—15 %. Девелоперы стали гибче: уступают в цене, предусматривают арендные каникулы, удобный график перечисления платежей. Однако некоторым ретейлерам и этого мало: они предлагают привязать ставки к обороту магазина или даже формировать их в белорусских рублях.

«Дефицит арендаторов выступает сильным фактором давления на уровень ставок. Девелоперы идут на уступки. Некоторые готовы рассматривать комбинированные схемы для определения размера арендных выплат, но о переходе на белорусские рубли речь пока не идет, — отметил Дмитрий Дробышев. — Практически все девелоперы обременены валютными кредитами, поэтому привязка ставок к национальной валюте может привести к серьезным финансовым рискам».

Небольшие и тематические. В ближайшие годы строить крупные моллы в Минске мало кто решится. Зато рынок благоволит торговым центрам (ТЦ) небольших и средних размеров, которые проще заполнить арендаторами и сформировать трафик посетителей. Больше всего в таких объектах нуждаются Октябрьский, Заводской и Ленинский районы столицы. В частности, ТЦ не хватает в Курасовщине, Чижовке и Серебрянке.

Кроме того, в Минске есть спрос на тематические объекты, в том числе строительные и интерьерные. «Собрать вместе арендаторов из одной отрасли проще, чем наполнить торговый центр общего профиля. Например, сейчас представители мебельного рынка активнее fashion-брендов. Развитием собственных торговых сетей активно занялись компании-­производители», — пояснил Дмитрий Дробышев.

Одновременно в столице исчезает павильонная торговля. Торговые центры старого типа, построенные под ипэшников, стремительно теряют аудиторию. Ранее не задерживавшиеся на рынке небольшие помещения таких ТЦ сейчас дешевеют быстрее других. Собственникам устаревших объектов предстоит либо решиться на ребрендинг, либо смириться с пустотой и тишиной в торговых коридорах.

В ближайшие годы рынок ожидает переосмысление ценностей: количество возводимых ТЦ уменьшится, строить будут точечно — в нужном месте и с внятной стратегией. Все большую роль приобретают современная планировка и интересная концепция — то, что еще три года назад казалось чем-то второстепенным. В этом отношении белорусская столица повторяет европейский опыт, разве что с существенным опозданием