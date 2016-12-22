Новая повестка дня в Китае

Мартин ФЕЛЬДСТЕЙН, профессор экономики Гарвардского университета

Новый пятилетний план предусматривает сокращение рабочих мест.

Китайское правительство только что опубликовало XIII Пятилетний план.

Недавно я участвовал в Форуме развития Китая — крупной ежегодной встрече на высоком уровне китайских и иностранных официальных лиц, а также руководителей ведущих компаний. Чиновники охотно разъясняли, что этот план означает для будущего Китая.

Хотя в плане содержится кажущийся бесконечным список конкретных проектов и задач, главной новой темой в этом году стала так называемая реструктуризация на стороне рыночного предложения. Данным термином описывается широкий спектр мер, нацеленных на повышение темпов экономического роста и стандартов жизни, он должен помочь отличить новый набор мер от традиционной политики в сфере рыночного спроса (доступные деньги и чуть увеличенный бюджетный дефицит), которая уже нацелена на усиление экономической активности.

Расширить влияние Китая. В числе первоочередных мер в сфере рыночного предложения — ликвидация отдельных излишков мощностей в государственных компаниях сталелитейной и угольной отраслей. Этот означает ликвидацию примерно 4 млн рабочих мест — цифра, равная примерно 0,5 % рабочей силы Китая. План предусматривает создание специального фонда для предоставления помощи тем, кто останется безработным. По мнению экспертов, сокращения должны быть намного более серьезными, однако власти решили начать с маленьких шагов, чтобы посмотреть, как это работает, и понаблюдать за реакцией общества.

Кроме того, Китай собирается переселить миллионы людей из низкопродуктивных сельскохозяйственных зон в десятки новых городов. Этому процессу сопутствуют амбициозные планы по строительству 50 новых аэропортов и тысячи миль новых автомобильных и железных дорог.

Власти также активно продвигают проект «Один пояс — один путь», предполагающий использование китайской финансовой помощи и ресурсов для сооружения портов, железных дорог и шоссе, которые свяжут КНР с другими странами. Внешнеполитическая задача проекта — расширить влияние Китая в регионе и за его пределами, а также экспортировать некоторые излишки китайских индустриальных мощностей.

Чиновники намерены стимулировать инновации за счет научных исследований и разработок, в том числе путем снижения налогов в отношении высокотехнологичных компаний. Налоговая реформа предполагает введение НДС в секторе услуг, а финансовая реформа устранит лимиты процентных ставок как по банковским вкладам, так и по кредитам.

Тем временем в отношении нового валютного режима в Китае наблюдается неопределенность. В последние годы юань упал относительно доллара, что вызвало жалобы со стороны американских фирм, конкурирующих с китайскими производителями. При этом с 2010 года юань укрепился на 25 % относительно валют других развитых стран.

Общество требует чистого воздуха. Меры по улучшению окружающей среды также занимают важное место в программе правительства на предстоящие пять лет. Общество требует более чистого воздуха, очищения рек и земель. С этой целью правительство намерено ввести новое регулирование и начать выпуск «зеленых облигаций» для финансирования проектов рекультивации и низкоуглеродной энергетики. Китайских автопроизводителей власти подталкивают к выпуску гибридных машин.

Для повышения качества жизни потребуется улучшить качество продуктов, доступных китайским потребителям. Выступая на форуме, один из министров отметил, что миллион китайских туристов, посетивших зарубежные страны в прошлом году, потратили около 1 млрд долларов США на покупку товаров, недоступных им на родине (ирония в том, что часть приобретенных товаров европейских и американских брендов на самом деле была сделана в КНР).

Китай продолжает оставаться страной с низким уровнем доходов: его подушевой ВВП равен лишь 14 000 долларов, это примерно четверть от аналогичного показателя США. Хотя Пекин и Шанхай относительно богаты, бедняков по-прежнему очень много. Показательно, что для выполнения поставленной в Пятилетнем плане задачи по ликвидации бедности к 2020 году потребуется сократить численность нищих в стране на 55 млн человек, при этом порог нищеты определен как доход в размере всего лишь 354 долларов в год, то есть меньше одного доллара в день.

Плохие долги небезнадежны. Высо­кий уровень задолженности китайских корпораций может стать причиной финансовой нестабильности, хотя чиновники подчеркивали, что их это не беспокоит. По данным правительства КНР, отношение банковских кредитов к ВВП примерно в два раза выше, чем в США.

Еще больше тревожит вероятность высокой доли просроченных долгов. Однако даже если эта доля выше, чем сообщает официальная статистика, китайская проблема плохих долгов разительно отличается от аналогичной проблемы на Западе. Крупнейшие корпоративные должники Китая являются госкомпаниями, а их кредиторы — это госбанки. Решение проблемы плохих долгов будет означать передачу убытков госбанков правительству. Поскольку размер долга правительства относительно низок (около 17 % от ВВП), ему будет нетрудно принять эти убытки на себя.

На форуме не обсуждалась политика активной борьбы с коррупцией на высшем уровне, которую проводит председатель КНР Си Цзиньпин и которая, по мнению многих, мешает принятию экономических решений и замедляет рост ВВП. Не было и дискуссии о повсеместной озабоченности идеологическим сдвигом влево, который может поставить под угрозу право собственности и вызвать бегство капитала, поскольку частные лица будут пытаться защитить свое богатство.

Впрочем, хотя Китай остается сложным пазлом, власти четко следуют политике рыночных реформ с целью добиться реального годового роста экономики на 6,5 % и выше в течение следующих пяти лет. Это позволит к 2020 году удвоить реальный подушевой доход. Такая задача была поставлена Коммунистической партией Китая в 2010 году. Если задача не будет выполнена, это произойдет не потому, что китайское правительство не прилагало достаточных усилий для ее достижения.

©Project Syndicate, 2016.

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