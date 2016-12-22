Прогноз не совпал с реальностью

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

В этом году фармацевтика продемонстрировала самый высокий прирост производства, но со сбытом, очевидно, возникают трудности. Фото БЕЛТА

Темп падения ВВП в январе — феврале замедлился, однако достичь прогнозных показателей все равно нереально.

Если в январе 2016 года ВВП Беларуси упал на 4,3 % по сравнению с первым месяцем 2015-го, то в январе — феврале 2016-го — на 4 % по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Впрочем, основной причиной может быть то, что февраль-2016 был на один рабочий день длиннее, чем обычно.

Эффект 29 февраля? Удалось ли остановить падение экономики, можно будет узнать только по итогам квартала, в стоимостном же выражении показатель радует: в январе ВВП страны составил 68,289 трлн руб., в феврале — 73,244 трлн. Небольшой прирост (+0,1 %) продемонстрировало сельское хозяйство. Существенное падение зафиксировано в строительстве (-1,8 %), промышленности (-1,4 %), оптовой и розничной торговле (-0,6 %).

Объем промышленного производства в январе — феврале 2016 года снизился на 5,6 % к аналогичному периоду 2015-го. По сравнению с падением на 6,8 % в январе 2016-го (к январю 2015-го) показатели промпроизводства выглядят лучше, но, возможно, и в данном случае сказался эффект 29-го дня в феврале и долгих каникул, на которые в первом месяце года ушли многие предприятия, прежде всего машиностроительные.

По сравнению с январем в феврале рост в стоимостном выражении действительно имел место: в первом месяце года объем промпроизводства составил 58,585 трлн руб., во втором — 62,945 трлн. Картину сравнительной стабилизации в промышленности портят запасы готовой продукции, которые в феврале увеличились на 1,1 трлн руб. к январю, иными словами, часть ВВП «осела» на складах.

Огорчают неликвиды. На складах находится почти трехмесячный запас одежды, изделий из текстиля, кожи и меха. Отметим, что такой объем запасов характерен для легкой промышленности, производство в которой носит сезонный характер. К слову, по сравнению с январем в феврале запасы уменьшились. Некоторое затоваривание, вероятно, наблюдается, однако объем хранящейся на складах продукции некритичен.

Тем не менее во многих других отраслях затоваривание очевидно. Наибольшее количество складских запасов зафиксировано у производителей транспортных средств, машин и оборудования, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры. Правда, надо признать: производители машин и оборудования, снизившие мощности в январе, смогли несколько разгрузить склады.

До 174,5 % к среднемесячному объему производства увеличились запасы фармацевтической продукции. В этом году фармацевтика продемонстрировала самый высокий прирост производства, но со сбытом, очевидно, возникают трудности: цены на лекарственные средства растут так же, как и на услуги ЖКХ. В производстве фармацевтических продуктов и препаратов зафиксирован рост на 16,4 %, но с учетом повышения цен на 30,3 % в этом сегменте физические объемы, вероятно, не увеличились. Других точек роста в обрабатывающей промышленности не просматривается вовсе.

Итог государственной «заботы». Машино- и станкостроение из национальной гордости белорусов окончательно превратились в головную боль не только правительства, но и рядовых работников промпредприятий. В среднесрочной перспективе падение производства в данных отраслях, похоже, не остановить, запасы продукции не реализовать, а тысячам людей нужно уже сейчас думать о будущих рабочих местах. Возможность для привлечения инвестиций и внедрения в производство новых конкурентоспособных продуктов не просматривается.

В феврале выпущено 3,3 тыс. тракторов (причем 4,9 тыс. находятся на складах), 78 станков для металлообработки (740). Запасы станков превышают среднемесячный объем производства в 11,7 раза. Произведено 33 карьерных самосвала (в заводских ангарах стоят 257 таких машин), 275 грузовых автомобилей (845).

В феврале не было выдержано соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы. К слову, в январе 2016 года производительность труда оказалась на 3,1 % ниже аналогичного показателя за январь 2015-го.

Производительность снижается второй год подряд. Зарплата же неожиданно выросла: в январе-2016 она равнялась 6 551 585 руб. (-2,6 % к январю прошлого года), а февраль стал первым месяцем в течение года, когда зарплата повысилась (до 6 615 537 руб.), а производительность осталась на прежнем уровне (-3,1 % к уровню прошлого года). Соотношение индекса производительности труда и реальной заработной платы — 0,99.

Инфляции быть: промежуточные товары дорожают. Индекс потребительских цен (ИПЦ) за два месяца 2016 года составил 112,1 % по отношению к январю — февралю 2015-го. По сравнению с январем-2016 цены выросли на 2,9 %, с декабрем-2015 — на 4,8 %. Заметнее всего подорожали цитрусовые, бананы и морская рыба. Продукты питания, производимые в Беларуси, дорожают медленнее, чем растут цены в целом, а свинина в феврале даже подешевела.

Продолжают дорожать и непродовольственные товары. По сравнению с первым месяцем года подешевели только ковры и обувь. Несмотря на затоваренность складов, повысились цены на ткани, велосипеды и мотоцик­лы, бытовые электроприборы, стройматериалы. Из товаров народного потребления наиболее ощутимо подорожали отечест­венные синтетические моющие средства (+22,1 % к февралю 2015 года), а также продукция белорусской фармацевтической промышленности (+30,3 %).

Чемпионом по росту цен являются, безусловно, коммунальные услуги. В целом услуги ЖКХ подорожали на 37,1 % по отношению к февралю прошлого года, а отдельные их виды — еще значительнее. В частности, техническое обслуживание жилых помещений подорожало на 92,9 %.

В результате повышения цен и тарифов на самые необходимые услуги, включая ЖКУ, и дешевые лекарства рост ИПЦ для наиболее бедных 10 % населения составил 103,2 %, а для наиболее богатых 10 % белорусов — 102,7 %. Хотя там, где есть возможность сдерживать рост цен даже в ущерб рентабельности, правительство идет на такие меры. В частности, в 2016 году не повышались цены на услуги дошкольных учреждений образования, высших и средних специальных учебных заведений.

О том, что ожидает покупателей инвестиционных и потребительских товаров в ближайшем будущем, можно узнать, взглянув на индекс цен промежуточных товаров, произведенных в феврале. Он равняется 104,8 % по отношению к январю 2016 года и 107,7 % — к декабрю 2015-го. Следовательно, рост цен в марте будет более ощутимым, нежели в феврале.

Из промежуточной продукции больше всего подорожали лаки, краски, эмали, металлоконструкции, прицепы и полуприцепы, автомобильные запчасти и комп­лектующие. Между тем индекс цен оптовых продаж составил всего 102,1 %, из чего можно сделать вывод, что оптовые цены сдерживаются в ущерб рентабельности продаж.

В январе — феврале 2016 года розничный товарооборот составил 53,8 трлн руб., или на 0,2 % ниже аналогичного периода 2015-го. Несмотря на относительно стабильную картину год к году, розничный товарооборот снижается. В январе-2016 он составил 27,17 трлн руб., в феврале — 26,671 трлн. При этом запасы в торговле достигли 35,5 трлн руб., или на 51 день торговли, а в Минске — на 54 дня.

Прогноз остался на бумаге. С учетом результатов работы в январе — феврале, согласно предварительной оценке, за два месяца ни один из параметров прогноза социально-экономического развития Беларуси не выполнен. В I квартале предполагался небольшой спад ВВП — на 1,1 %, а за два месяца минус достиг уже 4 %. Не повышается и производительность труда, хотя ее прирост за год предполагается на уровне 1,5 %.

Реальные располагаемые денежные доходы населения не дотягивают 1,5 % до уровня прошлого года. Экспорт товаров и услуг за два месяца снизился на 18,5 % к аналогичному периоду прошлого года, тогда как предполагалось, что в I квартале он упадет только на 1,5 %. Не удастся удержать и индекс потребительских цен. Всего за два месяца он составил 104,8 %, а на I квартал правительство запланировало 105 %.

Очевидно, что по многим показателям экономическая ситуация в стране значительно хуже, чем предполагало правительство. Корректировать прогноз в случае его отклонения от действительности власти обычно не спешат, объясняя это тем, что тогда у субъектов хозяйствования исчезнет мотивация для улучшения результатов.

Однако показатели, изначально имеющие мало общего с реальной ситуацией, не нужны в первую очередь самим хозяйствующим субъектам, которые как раз на основании правительственного прогноза развития экономики и должны разрабатывать собственные планы и стратегии.