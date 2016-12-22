Европейский центробанк самоуправничает

Сильвестр ЭЙФИНГЕР, профессор финансовой экономики Тилбургского университета (Нидерланды)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снова сделал это. На недавнем совещании во Франкфурте Управляющий совет ЕЦБ решил увеличить закупку облигаций с 60 млрд евро (67 млрд долларов США) до 80 млрд евро в месяц, причем право на покупку распространяется и на корпоративные облигации.

Ставка по депозитам снова была уменьшена, и теперь она составляет 0,4 %. Эти действия далеки от нейтральной политики, и ЕЦБ далеко выходит за пределы своего мандата по сохранению денежной стабильности.

Мотивация этих недавних действий понятна: президент ЕЦБ Марио Драги стремится обуздать дефляцию, которая представляет серьезную угрозу экономическому росту. Действительно, гораздо труднее возместить долг в дефляционной окружающей среде, и, таким образом, компании будут склонны к переносу инвестиций на более поздние сроки. Недавние показатели Евростата свидетельствуют, что годовой индекс потребительских цен упал на 0,2 % в прошлом месяце, и это усиливает беспокойство.

Хотя то, что происходит сегодня, технически является дефляцией, то есть стабильным снижением уровня цен, что может отразиться на занятости или других показателях, это не структурная дефляция. Она отражает в основном низкие цены на нефть, которые упали более чем на 70 % с июня 2014 года. Фактически, если исключить цены на энергию и продовольственные товары, еврозона находится в ситуации структурной низкой инфляции. Это положение (с учетом цен на нефть) должно принести пользу экономике, поскольку дает толчок потреблению и инвестициям.

Почему же принятая ЕЦБ серьезная программа денежных вливаний (ПДВ) с введением в обращение большой денежной массы не стимулировала рост спроса на товары и услуги? Одна из проблем заключается в том, что банки не хотят перекладывать отрицательную ставку по депозитам на норму сбережений из страха потери своих вкладчиков. В связи с этим банки вынуждены еще больше увеличивать свою маржу на ипотеках и кредитах предприятиям малого и среднего бизнеса. В результате вопреки целям ПДВ банки выдают меньше кредитов домашним хозяйствам и компаниям.

Между тем банки, домашние хозяйства и предприятия малого и среднего размера все еще избыточно финансируются за счет кредитов, и им требуется время, чтобы погасить свои долги. Сосредоточенность ЕЦБ на повышении инфляции могла бы казаться правильной, но в действительности прямое расширение программы покупки облигаций игнорирует основные структурные проблемы, которые разрушают более слабые экономические системы еврозоны. Более того, разрешая слабым экономическим системам одалживать дешевые деньги, программа денежных вливаний позволяет этим системам избежать проведения трудных структурных реформ.

Марио Драги и «голуби» в Управляющем совете ЕЦБ, а именно президенты центральных банков южноевропейских стран, кажется, считают, что они могут создать автомобиль со сломанным сцеплением, который будет двигаться, если сильнее надавить на газ. «Ястребы» в Управляющем совете ЕЦБ, такие как президент Бундесбанка Йенс Вайдман и президент Банка Нидерландов Клаас Нот, понимают безрассудство этого подхода, но они в меньшинстве.

Денежное вливание было эффективным инструментом при форсировании экономического роста в Соединенных Штатах Америки, потому что политика количественного смягчения проводилась через рынок капитала. Но в Европе нет объединенного рынка капитала, чтобы позволить восстанавливать равновесие портфельным ценным бумагам: система работает через канал банковской ссуды и, как следствие, раздувает и искажает реальные цены облигаций и акций.

Еще более критичным является то, что политика ЕЦБ приводит к существенному перераспределению богатства от вкладчиков, в том числе пенсионеров, из более сильных северных стран еврозоны, а именно Германии, Финляндии и Нидерландов, к заемщикам в южных странах еврозоны, включая Францию, Грецию, Италию, Португалию и Испанию. Такое перераспределение никогда не предполагалось в рамках экономического и валютного союза (ЕВС) и совершенно очевидно не входит в рамки мандата ЕЦБ о проведении коренных изменений в системе ЕВС, особенно в том случае, если такие изменения идут на пользу определенной группе стран.

© Project Syndicate, 2016.

www.project-syndicate.org