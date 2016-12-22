Пенсии не станут накопительными

Елена ГОЛУБЬ

Белорусы согласились уходить на пенсию позже, утверждает Александр Лукашенко.

Пенсионный возраст в Беларуси повысят на три года, но сама пенсионная система останется распределительной. Таков итог совещания у президента по вопросам совершенствования пенсионной системы, прошедшего в пятницу, 25 марта.

«Где-то буквально в начале обсуждения, <…> когда экономический блок стал доказывать более рациональные подходы с точки зрения экономики, президент принял волевое решение и сказал, что другие варианты просто не будут рассматриваться», — рассказала министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина, говоря о варианте ухода женщин на пенсию в 58 лет, а мужчин — в 63 года. По ее словам, этот вариант «является более мягким и учитывающим нагрузку на женщин», однако экономически наиболее выгодным является вариант, согласно которому женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 63 года.

Министр уточнила, что повышение будет поэтапным, с шагом в полгода, и начнется с 1 января 2017-го. Таким образом, в следующем году женщины будут уходить на пенсию в 55,5 года, а мужчины — в 60,5. Следовательно, установленный пенсионный возраст (58 и 63 года соответственно) наступит только в 2022-м. Как сообщалось в ходе совещания, необходимые документы Александр Лукашенко подпишет на следующей неделе.

«Сегодня уже твердое большинство нашего населения согласно по повышению пенсионного возраста. Я не говорю о том, нравится кому-то или не нравится. Даже те, кому это не нравится, наконец поняли, что рано или поздно мы эту проблему должны решать, и время решения проблемы пришло», — заявил президент на совещании. «Я очень доволен, что люди со мной согласились», — резюмировал он.

Из сказанного Александром Лукашенко следовало, что он разделяет мнение экспертов, предостерегавших от проведения такой реформы, в результате которой повысится только возраст выхода на пенсию. «Кроме пенсионного возраста, как минимум есть еще проблема совершенствования самой пенсионной системы, то есть формирования пенсионного фонда, и, скажем прямо, в итоге — размера пенсии», — заявил в начале совещания глава государства.

Правда, широкой общественности об изменениях пока не сообщали. Зато стало понятно, что идею введения обязательного накопительного элемента президент не поддержал: «Должна быть солидарная, распределительная система пенсий, как это у нас сейчас существует, и на добровольной основе — накопительная система, что у нас не запрещено и законодательно определено. <…> Люди приняли также наше предложение, что уходить от этого не надо. <…> Если будет складываться ситуация, можем прийти к накопительной пенсии», — добавил Александр Лукашенко.

По таким несистемным сведениям аналитики не берутся оценивать решения относительно белорусской пенсионной реформы и предлагают подождать появления нормативного правового акта.

Напомним, ранее эксперты, опрошенные «БР», больше всего опасались того, что реформа ограничится повышением пенсионного возраста. «Это даст эффект только в краткосрочной перспективе», — предупреждала старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова. По ее оценке, даже если бы президент выбрал самый смелый вариант (на пять лет для обоих полов), «уже буквально через 10—15 лет нам пришлось бы вернуться к этому вопросу».

На важность перераспределения нагрузки по наполнению пенсионного фонда между работником и нанимателем обратили внимание эксперты Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН). «Изменения должны быть комплексными. Пенсионной системе необходимо придать статус страховой, и сам работник, а не только наниматель, должен накапливать себе пенсию. Между размером взносов и пенсией должна быть прямая связь», — очертила основные контуры пенсионной реформы, необходимой Беларуси, директор БСПН Жанна Тарасевич.