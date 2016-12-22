Научный труд – в печать

Издательский дом «Сегмент» оказывает услуги по малотиражной публикации научных работ.

«Мы беремся за печать небольших тиражей — от 1 и до 300 экземпляров. Это особенно актуально для клиентов, у которых нет лишних средств на публикацию собственной научной работы, монографии или диссертации, — рассказала «БР» руководитель отдела продаж издательского дома Светлана Лебедь.

По словам собеседницы, «Сегмент» издал уже несколько десятков малотиражных научных работ. У компании есть возможности для их презентабельного оформления в твердом или мягком переплете. Заказчик должен предоставить только исходные данные: текст, фото, графические материалы.

Технические детали. Издательство берет на себя верстку, дизайн, корректуру, редактуру и, конечно, печать, причем на выбор: черно-белую или полноцветную. «От заказчика требуется только текст в цифровом виде», — уточнила Светлана Лебедь.

Работа с электронными текстами значительно упрощает коммуникацию с клиентом. Оперативно сделать заказ на печать можно по электронной почте, даже не выходя из дома, университета или библиотеки.

«У нас есть все необходимые документы, включая свидетельства издателя, изготовителя и распространителя, дающие право на издание, в том числе научных книг», — подчеркнула сотрудница издательского дома.

Дополнительные возможности. Для каждого заказа составляется отдельная смета. На стоимость тиража влияют формат книги, количество страниц, плотность бумаги, цветность печати, сложность технической редактуры, рассказали в «Сегменте».

Сначала заказчик получает на руки сигнальный (пробный) образец книги, и только после его утверждения типография публикует основной тираж. Это минимизирует риск брака и фактических неточностей при публикации научной работы.

Помимо того, в услугу входят присвоение книге международного серийного номера ISBN и рассылка в ведущие библиотеки страны. По желанию заказчика тираж будет доставлен в любую точку Беларуси.

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