В Беларуси частично амнистируют зарегистрированные «с пороками» субъекты хозяйствования?

На рассмотрении в государственных органах находится проект Декрета Президента, предусматривающий введение определенных поблажек тем субъектам хозяйствования, которые по тем или иным причинам в момент регистрации указали в своих регистрационных документах недействительные сведения.

Вот уже несколько лет в Беларуси действует заявительный принцип государственной регистрации субъектов хозяйствования. Это означает, что при регистрации никакой проверки поданных документов не осуществляется, отказ в регистрации невозможен, а сама регистрация проходит очень быстро. Оборотной стороной заявительного принципа регистрации в белорусском исполнении является очень серьезная ответственность за предоставление при регистрации недостоверных сведений или документов. Так, согласно действующему законодательству регистрация субъекта хозяйствования с нарушением может быть признана недействительной в любой момент без сроков давности (и 5, и 10 лет) со взысканием в доход бюджета всего заработанного таким предприятием за период своего существования. Причем недостоверность может касаться чего угодно – например, один из учредителей такого субъекта хозяйствования является учредителем другого, находящегося в стадии банкротства или в ликвидации. Если взять ситуацию участия в юрлице в каком-нибудь 1995 году, брошенном в 1996 году, напрочь забытом в 2000-м, а в 2015 году зарегистрировать новое, то это новое будет под угрозой – на ликвидации брошенные фирмы зачастую «стоят» очень и очень долго. То есть за «грехи» одного из учредителей отвечает все предприятие. Журнал «Юрист» уже обращал внимание на эту ситуацию.

Сейчас подготовлен ряд изменений в существующее положение о регистрации субъектов хозяйствования. Среди них можно отметить введение трехлетнего срока исковой давности для признания регистрации недействительной, введение необходимости оценки существенности нарушений при рассмотрении иска о признании регистрации недействительной (ранее было закреплено безусловное признание), исключение ряда позиций, при которых регистрация предприятия может быть признана недействительной. Мы попросили прокомментировать предлагаемые изменения экспертов в области корпоративного права из ведущих юридических компаний и адвокатских бюро Республики Беларусь, партнеров конкурса «Лучшие юридические департаменты Беларуси – 2015».

Константин Михель, управляющий партнер адвокатского бюро «ВМП Власова, Михель и партнеры»:

К несомненным достоинствам проекта Декрета следует отнести:

- указание на то, что предоставление заведомо ложных сведений, как основание для недействительности госрегистрации, должно носить умышленный характер;

- введение возможности оценки судом обстоятельств нарушения при решении вопроса о признании регистрации недействительной (с учетом характера допущенного нарушения, наличия ущерба, причиненного государственным и (или) имущественным интересам, гражданам и (или) юридическим лицам, а также иных обстоятельств);

- установление срока давности по искам о недействительности госрегистрации в 3 года.

Однако ряд правил, существенно влияющих на настроения бизнесменов и желание инвестировать в белорусскую экономику, несмотря на замечания и предложения экспертов, учтен не был. К несомненным недостаткам следует отнести сохранение принципа коллективной ответственности всех участников хозяйственного общества в виде признания недействительной регистрации. Целесообразно было бы перейти к персональной ответственности конкретного участника, который предоставил недостоверные сведения при госрегистрации. Например, ввести для него административную ответственность за предоставление недостоверных сведений. Или при сохранении существующего подхода, когда ответственность несет юридическое лицо, ввести принцип пропорциональной ответственности. То есть при выявлении нарушения следует взыскивать не весь доход организации, а доход пропорционально доле участника, предоставившего недостоверные сведения, при этом надо дифференцировать последствия от значимости недостоверных сведений, причиняемый вред такими недостоверными сведениями. Как правило, бремя негативных последствий при признании регистрации недействительной ложится прежде всего на трудовой коллектив, добросовестных участников и кредиторов юрлица.

Перечень оснований, препятствующих государственной регистрации, несмотря на сокращение, остается по-прежнему очень широким. Для всех (государства, кредиторов) было бы целесообразно предоставить возможность субъектам открыть новое дело, легально вовлечь в оборот свои активы и рассчитаться в конце концов с кредиторами.

Для стабильности гражданского оборота в части уверенности долгосрочности существования компаний (не делать из компаний «карточный домик», который может рассыпаться в любой момент) без рисков их принудительной ликвидации следует установить сокращенный срок давности по искам о недействительности государственной регистрации – 6 месяцев, а не 3 года, как предусмотрено проектом, и точно не «бесконечность», как это есть сейчас.

Виктория Михневич, юрист ИООО «Сорайнен и партнеры»:

В целом изменения, предложенные для внесения в Декрет № 1 и касающиеся порядка признания государственной регистрации субъектов хозяйствования недействительной, оцениваем положительно. В частности, наиболее ожидаемыми улучшениями являются:

- установление критериев существенности для нарушений, которые могут быть основанием для признания государственной регистрации недействительной. Дополнительно стоило бы определить размер ущерба, признаваемого существенным для данных целей. Кроме того, представляется довольно расплывчатой и широкой формулировка «наличия ущерба, причиненного государственным и (или) имущественным интересам», а именно неясно, чьи имущественные интересы имеются в виду, будет ли расцениваться любое нарушение требований законодательства (в том числе не имеющее именно существенных негативных последствий) ущербом, причиненным государственным интересам;

- предоставление суду, рассматривающему дело, возможности оценить допущенные нарушения и принять решение с учетом всех существенных обстоятельств. При этом с учетом довольно оценочных критериев, указанных выше, суд должен будет руководствоваться целесообразностью и разумностью при принятии решений;

- введение такого элемента и условия наступления негативных последствий, как умышленная вина учредителей при представлении заведомо ложных сведений в процессе осуществления регистрации. Интересным является вопрос о том, по какому пути пойдет практика при оценке умышленности тех или иных действий;

- установление трехлетнего срока исковой давности по обращениям уполномоченных государственных органов в суд с иском о признании государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной, о его ликвидации и взыскании полученных доходов в бюджет. Причем хорошим уточнением является указание на то, что течение данного срока начинается с даты осуществления соответствующей государственной регистрации.

Вместе с тем, к сожалению, рассматриваемым проектом Декрета не затронуты положения, касающиеся ликвидации коммерческих организаций по основанию нарушения порядка формирования уставного фонда. В соответствии с действующими положениями Декрета № 1 коммерческая организация может быть ликвидирована в случае нарушения порядка формирования уставного фонда, что подразумевает под собой как грубые нарушения (например, невнесение вкладов в уставный фонд вообще), так и такое незначительное нарушение, как формирование уставного фонда с опозданием на пару недель или незначительное нарушение срока, установленного для уменьшения уставного фонда до фактически сформированного размера.

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Журнал «Юрист»