Рецепты пенсионной реформы

Ольга СРЕДНЕВА

Общественность включилась в дискуссию по поводу грядущих изменений пенсионной системы. Эксперты призывают правительство не сводить реформу только к повышению пенсионного возраста.

«К сожалению, изменения в пенсионной системе нельзя отмотать так же, как тарифы на ЖКХ. Поэтому важно не повторять ошибок, которые можно увидеть в последние годы в экономической политике властей», — отметил эксперт по экономике «Либерального клуба» Антон Болточко на круглом столе «Реформа пенсионной системы не «от балды»: как не нарушить хрупкую стабильность?», прошедшем 16 марта в Минске.

Сейчас состояние пенсионной системы резко ухудшается, наблюдаются трудности с поступлениями в фонд социальной защиты населения (ФСЗН), констатировал эксперт. В 2015 году доходы фонда составили 104,8 трлн руб., их номинальный прирост на 11 % по сравнению с предыдущим годом нивелировала 12-процентная инфляция.

Доля поступлений от предприятий и работников обязательных страховых взносов снизилась с 97 % в 2013 году до 91 % в 2015-м. Продолжает увеличиваться просроченная задолженность перед фондом.

Негативный тренд зафиксирован на фоне демографической ямы. Антон Болточко напомнил: когда Отто фон Бисмарк впервые ввел систему пенсионного страхования (при возрасте выхода на пенсию 60 лет), на каждого пенсионера приходилось 40 работающих. Теперь же в Беларуси на одного пенсионера работает 1,4 трудоспособного соотечественника. К 2030 году этот показатель снизится до 1,2, прогнозируют эксперты.

Гендерное выравнивание. «Если реформа ограничится лишь повышением пенсионного возраста, это даст эффект только в краткосрочной перспективе», — преду­преждает ведущий исследователь Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

В числе основных проблем нынешней пенсионной системы эксперт назвала демографический кризис. Через несколько лет на пенсию начнут выходить самые многочисленные когорты граждан, а замещать их на рынке труда будут как раз малочисленные. Увеличение продолжительности жизни на фоне незначительного роста рождаемости приведет к дальнейшему старению населения.

Дерево населения Беларуси, 2013

«У нас очень ранний возраст выхода на пенсию и полностью отсутствуют альтернативные механизмы долгосрочных накоплений. По сути, единственный способ обеспечить себе старость — получать государственную пенсию», — констатировала Катерина Борнукова. При этом нынешние установки снижают популярность долгосрочных накоплений, что обусловлено негативным опытом обесценения вкладов граждан.

Согласно исследованию центра BEROC, проведенному в 2015 году, если текущая распределительная система останется без изменений, стране угрожает стремительный рост дефицита пенсионного фонда. «Уже к 2020 году он достигнет 2 % ВВП, а это половина расходов на здравоохранение», — сообщила эксперт.

Неподходящим «рецептом» Катерина Борнукова считает повышение пенсионных взносов, поскольку они и так просто огромны. Уменьшение размера пенсий тоже невозможно: в этом случае уровень жизни пенсионеров, и так слишком низкий, совсем «просядет». Введение же накопительной системы — «это очень долгосрочный проект», который займет десятилетия. «Единственная доступная реформа в рамках распределительной сис­темы — повышение пенсионного возраста. С нашей точки зрения, прежде всего для женщин», — заявила представитель BEROC.

По ее мнению, сегодня нет причин для различий в возрасте выхода на пенсию мужчин и женщин. «У нас женщины живут в среднем почти на одиннадцать лет больше, чем мужчины», — таков аргумент Катерины Борнуковой.

Учитывая это, BEROC предлагает два варианта повышения пенсионного возраста: до 60 лет для женщин либо до 65 лет для представителей обоих полов. «Если повышать пенсионный возраст только для женщин, это позволит держать дефицит пенсионного фонда на уровне 1 % от ВВП. Однако в долгосрочной перспективе, после 2035 года, повышения пенсионного возраста только для женщин будет недостаточно. Если пошагово поднимать пенсионный возраст до 65 лет для обоих полов, то уже к 2035 году можно запустить накопительную систему», — считает эксперт. Однако даже при таком варианте в более отдаленной перспективе уйти от дефицита пенсионного фонда не удастся.

Представленные правительством предложения Катерина Борнукова оценила как «скромные» и подчеркнула: «Их будет недостаточно, чтобы в долгосрочной перспективе погасить дефицит. Даже при самом смелом варианте уже буквально через 10—15 лет нам придется вернуться к этому вопросу».

Меняем систему. Впрочем, не все эксперты считают повышение пенсионного возраста очевидным решением. Доцент кафедры экономической политики БГЭУ кандидат экономических наук Владимир Поплыко предлагает не менять возраст выхода на пенсию, а постепенно перейти от распределительного механизма пенсионного обеспечения к накопительному. Новый механизм должен быть смешанным: действующая государственная система плюс накопительные отчисления в фонды оплаты труда и добровольные пенсионные накопления, осуществляемые гражданами и организациями в частном порядке.

Экономист предлагает создать Государственный гарантийный пенсионный фонд из 10 % акций «Беларуськалия», разделить белорусов на тех, кто старше 30 лет (для них будет действовать система пенсионного страхования), и на представителей более молодого поколения (они будут копить на пенсию в рамках подсистемы индивидуальной капитализации).

Отдельное место в модернизированной системе отведено госслужащим и силовым структурам. В отношении этих категорий Владимир Поплыко предлагает оставить нынешнюю систему.

С ним не согласился Валерий Бороденя, кандидат экономических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания: «Почему выделяются именно эти категории, чем хуже врачи и учителя?»

Идею внедрения накопительной системы поддержали все участники круглого стола. Она позволит превратить накопления в инвестиции, стимулировать рост экономики и развитие финансового сектора. «Однако есть несколько но, — отметила Катерина Борнукова. — Надо учитывать, что такой переход займет очень много времени и будет генерировать дефицит в ФСЗН, так как часть отчислений пойдет не на распределение текущих пенсий, а в накопительный фонд». К слову, переход целесообразен только тогда, когда стабилизируется экономика.

Андрей КАРПУНИН: ставка отчислений в ФСЗН убивает конкурентоспособность белорусской экономики. Фото belgazeta.by

По мнению бизнес-сообщества, сейчас необходимо постепенно перераспределять пенсионную нагрузку между работодателем и нанимателем. Ставка отчислений в ФСЗН убивает конкурентоспособность белорусской продукции и толкает малый и средний бизнес в теневую экономику, констатировал председатель Клуба финансовых директоров Андрей Карпунин.

По мнению директора Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского Жанны Тарасевич, в корректировке нуждается и формула начисления пенсии: «Та формула, по которой сегодня рассчитывается пенсия, обеспечивает очень низкий уровень дифференциации в зависимости от доходов, на которые выплачиваются пенсионные взносы».

Валерий Бороденя также затронул тему крайне малой разницы между пенсиями и их слабую привязку к трудовому стажу и зарплате граждан. По мнению депутата, это проявление социального неравенства, да и «белорусское общество чувствует несправедливость».

Аудит ФСЗН и комплексность. Реформа пенсионной системы должна быть комплексной, убежден Андрей Карпунин. «Где хотя бы один документ правительства, НИИ труда Министерства труда, касающийся всех деталей пенсионной реформы? Пока сделали вброс только по поводу возраста», — заметил он и добавил, что начинать реформу нужно вовсе не с этого.

Добиться положительного эффекта можно даже за счет ревизии нынешней системы пенсионного страхования, полагает председатель Клуба финансовых директоров. «Анализа расходов фонда сейчас нет. Мы видим только некоторые элементы», — подчеркнул он и предположил, что, как аудитор, мог бы найти в ФСЗН «очень много резервов или нецелевого расходования».

Андрей Карпунин напомнил о ранее выдвигавшемся предложении пересмотреть расходы ФСЗН на администрирование, отвергнутом на одной из стадий согласования. Передача налоговому ведомству функций по сбору взносов, которые выполняет фонд, позволит сберечь «очень и очень много денег». Как минимум освободится государственная недвижимость, удастся сэкономить на зарплате «ненужного» персонала, а «прозрачность сбора средств была бы как у капли родниковой воды», полагает эксперт.

В целом, резюмировал Андрей Карпунин, «запустить обсуждение пенсионной реформы только с позиции повышения пенсионного возраста — это только одна «бяка». Не запустить обсуждение пенсионной реформы наряду с другими изменениями — вообще некий казус».