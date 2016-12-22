Испытание для бизнес-­леди

Беседовал Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Светлана ЗЕРЕ: каждая женщина сама решает, какой ей быть.

Стартует юбилейный сезон проекта «Леди Босс». Какие новшества будут в программе этого года? Ради чего белоруски идут в бизнес и как добиваются успеха? Об этом и многом другом в интервью «БР» рассказала организатор конкурса Светлана ЗЕРЕ.

– История «Леди Босс» началась в тот момент, когда я познакомилась с Ольгой Тимкиной – автором идеи проекта «Женское дело» в Новосибирске. Рабочая схема «Женского дела» легла в основу «Леди Босс», и в первый год мы провели идентичные российскому «родителю» 4 конкурсных этапа. От презентации до финала тогда прошло чуть больше месяца.

Сегодня «Леди Босс» - это абсолютно самостоятельный двенадцатиуровневый проект, с четкой структурой и обязательной сменой образовательных и развлекательных этапов. Проект занимает практически три месяца, что позволяет участницам максимально раскрыться и получить дополнительную возможность профессионального и личностного роста. К тому же, за это время сам финал «Леди Босс» претерпел значительные изменения. Если на первых порах ключевым событием этого мероприятия был просто творческий номер, то два года назад мы заменили его на «босс муви» – конкурс короткометражных роликов о компании. Это позволяет каждой участнице наиболее полно и детально рассказать о своем бизнесе, а жюри – компетентно оценить ее роль в его управлении.

– С какими трудностями приходится встречаться в процессе реализации проекта такого уровня? И как удается их преодолевать?

– В первый сезон «Леди Босс» мы двигались практически наугад, как слепые котята. Во-первых, на момент старта мне самой было всего 26 лет. Во-вторых, наша команда не до конца понимала, как следует грамотно управлять двенадцатью невероятно волевыми, харизматичными и успешными бизнес-леди, каждая из которых была нацелена исключительно на победу. С психологической точки зрения это было крайне тяжело. Спустя 5 лет с улыбкой смотрим на прошлые проблемы: сегодня мы не просто знаем, как их преодолевать, но и умеем культивировать партнерские отношения в сугубо женском коллективе участниц проекта.

– Кто вам помогает в организации «Леди Босс»? Удается в кризис отыскивать партнеров?

– За последние годы проект успел доказать свою состоятельность и завоевать доверие как у бизнес-элиты нашей страны, так и у средств массовой информации. Несколько лет нас поддерживала крупнейшая британская консалтинговая компания E&Y, но в прошлом году, в кризис, мы остались без финансового спонсора. Это был своеобразный вызов – надо было не ударить в грязь лицом и реализовать проект на самом высоком уровне. Мы справились с этой задачей! Благодаря чему в этом году у нас был аншлаг с партнерами, которые сами предлагали проспонсировать конкурс. Нам не пришлось никого уговаривать. Глава медцентра «Антесмед», участница прошлогоднего «Леди Босс» Дарья Шиманская, приняла решение о финансировании проекта через 2 минуты после того, как узнала о такой возможности.

– Какой он, собирательный портрет современной белорусской бизнес-леди? Какими качествами и умениями должна обладать женщина, чтобы оставаться в бизнесе?

– Сложно «написать» портрет отечественной предпринимательницы, поскольку участницы – как все женщины! - абсолютно не похожи друга на друга. Независимо от пола, у любого успешного в бизнесе человека можно выделить несколько характерных черт: амбициозность, умение управлять командой, интеллигентность и образованность, высокие коммуникативные навыки, целеустремленность, высокая стрессоустойчивость, ответственность и т.д. Все эти качества объединяют женщин, участвующих в нашем проекте.

Но, повторюсь, можно выделить совершенно разные женские архетипы. Это может быть и успешная девочка, которой чужды конфликтные ситуации или стремление сделать крупный бизнес, она всегда окутана флером легкости и женственности. Есть и роковые женщины, которые и в горящую избу войдут, и коня на скаку остановят, и если надо сделают все, чтобы достичь собственной цели.

– Из каких бизнес-сфер к вам наиболее часто приходят участницы?

– Сферы бизнеса, в которых работают белоруски, абсолютно разные, определенной тенденции здесь точно нет. Если говорить в общем, это преимущественно малый и средний бизнес. Встречаются как управляющие и владельцы строительных компаний, так и небольших салонов красоты. Дважды в проекте участвовали женщины, которые представляли сварочные производства. Пока у нас не было никого из энергетической и нефтяной отраслей. Наверное, это потому, что там статистически чаще все-таки работают мужчины.

– Конкурсная программа проекта в этом году впечатляет. Какие конкурсные испытания традиционно считаются самыми сложными для участниц?

– Самым сложным этапом, на мой взгляд, станет выступление с личной историей успеха. Кстати, этап будет проводиться в открытом формате 21 апреля, и послушать презентации участниц смогут абсолютно все желающие. В этом конкурсе нужно не просто подготовить достойную речь, но и проявить ораторское искусство, умение держаться перед многочисленной разношерстной публикой, а также вложиться во временной регламент. Каждое выступление будет оценивать экспертный совет, в который войдут два десятка специалистов.

– Вы замечали, насколько сильно проявляется конкуренция между участницами проектов? Часто ли возникают конфликтные ситуации?

– Конкуренция очень высока, ведь это женщины, которые привыкли добиваться своего в любых условиях. Но именно эта конкуренция учит наших участниц достойно принимать победу только одной из них. Ведь самое главное всегда начинается после финала. И если ты смогла с честью принять победу коллеги по проекту, то наверняка вы станете друзьями на долгие годы. Если нет – тоже не беда, есть куда развиваться! В конечном счете, успех определяет не победа, а умение оставаться достойной леди в любой каверзной ситуации.

Могу сказать, что в прошлом году не возникло ни одного открытого конфликта на «Леди Босс», в курсе которого были бы мы, организаторы. И в этом заслуга самих участниц, которые на первом же собрании заявили: «Хотим стать лучшим и самым дружным выпуском за всю историю существования конкурса». И это хороший настрой. Ведь правильно поставленная цель, как и диагноз в медицине, – это уже 80% успеха.

– Разрабатывая этапы и программу конкурса, на что вы ориентируетесь в первую очередь?

– Мы стремимся, чтобы участницы смогли выйти из привычной им реальности, постарались узнать что-то новое. Чтобы в их жизни появились те вещи, на которые до проекта не хватало времени. Мы хотим, чтобы леди получили возможность прочувствовать новое состояния, получить ценный инсайт, взглянуть на себя другими глазами и получить ответ на главный вопрос: «Кто я и чего хочу?».

– Каких изменений и нововведений стоит ожидать от юбилейного сезона проекта?

– В этом году мы вводим специальные «зачетки». Раньше участницы просто получали удовольствие от участия в большинстве этапов, победы в которых иногда никак не учитывались в финале. Это был просто фан и поощрение за конкретные достижения. В этом году каждая из девушек придет к окончанию проекта уже с половиной итоговой оценки. Финал будет определять остальные 50% успеха. Борьба станет еще жестче, но в то же время более справедливой.

Также в этот раз мы организуем два выездных этапа: в Латвии и Литве. И сюрприз этого года – этап «Черный ящик», о котором мы ничего не расскажем до момента старта этапа. По сути, девушки соглашаются на кота в мешке. Поверьте, они будут крайне удивлены, когда услышат задание. (улыбается)

– Вы хорошо знаете, как устроен изнутри «женский» бизнес. На ваш взгляд, чего не хватает белорусским предпринимательницам?

– Мне кажется, наши женщины очень самодостаточны и у них есть все качества, необходимые для достижения успеха. Наши бизнес-леди умницы с большой буквы, которые сделали себя и свой бизнес в то время, когда каждый мог рассчитывать только на себя. Именно поэтому на постсоветском пространстве так много бизнес-леди.

– Но почему в крупном бизнесе женщины встречаются не так часто? Как они чувствуют себя в этом преимущественно мужском пространстве? Просто ли им в нем находиться?

– Мужчин в большом бизнесе больше, так как женская и мужская стратегии успеха серьезно отличаются друг от друга. Мужчине важно идти всегда вперед, стремиться быть всё выше и выше, завоевывать больше территорий, обозначать там свое первенство, рисковать, побеждать - и так снова и снова. Женщины все-таки в первую очередь созданы для продолжения рода и создания комфорта в доме - для семьи, своих детей. Им гораздо интереснее заниматься доведением до идеала той системы, которую они выстроили, нежели заниматься быстрым ее масштабированием, агрессивной экспансией на территории конкурента. Инстинкт самосохранения, материнский забота – все это, за редким исключением, присуще почти всем бизнес-леди.

По поводу того, насколько комфортно находиться женщинам в мужском бизнес-пространстве, могу сказать: проблем с этим не возникает, если на показ выставляются профессиональные качества, а не глубина декольте. Мужчины любят работать с женщинами-профессионалами в своем деле.

– Как вы относитесь к распространенным стереотипам, например, «место женщины – за плитой»? Стоит ли бороться с подобными предрассудками?

– Есть женщины, которые считают, что их место за плитой. А есть и те, которые называют себя «мужчиной в юбке». Каждая из них сама решает, какой ей быть. Это исключительно выбор женщины, вне зависимости от обстоятельств. Мне симпатичны предпринимательницы, которые сохраняют в бизнесе женское начало, умело пользуются им в переговорах на благо своей компании. И, что важнее, эти женщины более успешны не только в бизнесе, но и личной жизни, нежели те, кто решил выбрать мужскую стратегию достижения успеха. Женственные бизнесвумен это потрясающе красиво. К счастью, их в Беларуси очень много.

– Насколько белорусские предпринимательницы готовы рисковать комфортом и стабильностью ради собственного дела?

- Я думаю, что наши землячки, приходя в бизнес, делают это ради обретения комфорта и стабильности. Зачем рисковать и открывать собственное дело, если, к примеру, у вас есть крепкая обеспеченная семья и любимое занятие, которому вы посвящаете рабочее время? А если у вас нет комфорта и стабильности, не на кого опереться, не хватает денег, чтобы одеть и прокормить себя и детей – стоит задуматься, как на все это можно заработать. А если хочется большего и чтобы «без дяди сверху», логично будет открыть частный бизнес. Конечно, проблем в этом случае не избежать, но такая игра стоит свеч.

– Какими вы видите перспективы развития проекта? Есть еще куда расти?

- Конечно, я уже вплотную занимаюсь разработкой программы «Леди Босс 2017». К счастью, всегда есть куда расти. Нет ни одного проекта или сферы жизнедеятельности, в которых некуда было бы двигаться. Но в данный момент я хочу сохранить интригу до следующего года.

Справка «БР»

Светлана Зере – автор и руководитель интернет-ресурса Lady.tut.by, организатор ежегодного проекта «Леди Босс», а также сертифицированный бизнес-тренер. Родом из Бобруйска, в 2005 году с красным дипломом окончила Факультет международных экономических отношений БГЭУ, затем получила степень MBA в Академии им. Леона Козьминского в Варшаве. Состоит в браке, воспитывает дочь.