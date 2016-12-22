Продавцы становятся покладистей

Рекордное падение долларовых цен и реалистичная оценка продавцами ближайших перспектив способствуют оживлению рынка жилой недвижимости.

Новостройки. Начало года для рынка недвижимости всегда было непростым временем. Ставшие уже традиционными скачки валютных курсов заставляют покупателей брать тайм-аут, чтобы привыкнуть к новым ценам. Это вынуждает застройщиков и продавцов искать дополнительные маркетинговые возможности для привлечения клиентов. Одно из таких новшеств — беспроцентная рассрочка на два года на квартиры большой площади в готовых новостройках. Была ли она тому причиной, но в 2016 году рынок ожил уже в январе: количество сделок вдвое превысило аналогичный показатель первого месяца 2015-го.

Самым многочисленным по количеству квартир на первичном рынке является класс «Стандарт»: на его долю приходится порядка 53 % от общего объема вводимого жилья. Следовательно, «Стандарт» можно рассматривать в качестве индикатора ценовой динамики. По сравнению с декабрем 2015 года в январе-2016 средняя цена на новостройки данного класса снизилась на 4 % (на 50 долларов/кв. м, до 1190 долларов/кв. м). При этом средняя цена «квадрата» в однокомнатной квартире составила 1275 долларов, в двухкомнатной — 1215 и в трехкомнатной — 1160 долларов.

Кроме того, снижение зафиксировано в классах «Эконом» и «Комфорт» — до 1080 долларов/кв. м (-3 %) и 1330 долларов/кв. м (-4 %) соответственно. В то же время цена квартир наивысшего класса «Престиж» повысилась на 2 %. Причина — завершение новогодних акций. В результате средняя цена 1 кв. м в новостройках этого класса достигла 1805 долларов.

В январе минимальная цена «квадрата» в новостройках равнялась:

– на этапе котлована — 799 долларов/кв. м (квартиры на первом этаже, которые сдаются в эксплуатацию даже без черновой отделки, то есть без стяжки и штукатурки на стенах);

– на этапе сдачи дома в эксплуатацию — 915 долларов/кв. м в трехкомнатных квартирах и 964 доллара/кв. м в одно- и двухкомнатных.

Вторичный рынок. Цены на вторичное жилье в Минске снизились до уровня 2006 года. В первой половине января вторичный рынок несколько замер: скачок валютных курсов вновь приостановил сделки. Впрочем, во второй половине месяца рынок ожил. Покупатели и продавцы поняли, что в ближайшее время экономическая ситуация в стране не улучшится, следовательно, решать жилищный вопрос необходимо здесь и сейчас.

По сравнению с декабрем 2015 года за январь и первую половину февраля 2016-го цены предложения снизились на 3 %, а реальных сделок — на 6 %. По итогам второй декады февраля средняя цена однокомнатной квартиры стандартных потребительских качеств составила 1140 долларов/кв. м, двухкомнатной — 1070, трехкомнатной — 1010 долларов/кв. м. Такой уровень цен сделок соответствует аналогичному показателю десятилетней давности (за II квартал 2006 года), а подобные цены предложения в последний раз фиксировались в кризисных 2009 и 2011 годах.

Одновременно со снижением цен продолжает расти количество выставляемых на продажу квартир. С начала года объем предложения увеличился на 15 %. Одной из причин является существенно уменьшившееся в январе 2016 года количество зарегистрированных переходов права собственности — более чем на 40 % по сравнению со средним показателем 2015 года.

В условиях увеличивающегося предложения и снижающихся цен продавцам важно минимизировать время продажи квартиры, ведь каждый месяц, потраченный на поиск покупателя, снижает ее цену. Поэтому на падающем рынке продавцы должны действовать на опережение и уже сегодня предлагать квартиры по завтрашним ценам. В противном случае финансовые потери могут быть куда большими ввиду увеличения периода продажи и продолжающегося снижения цен.

В 2016 году по сделкам, заключенным в течение двух месяцев со времени выставления квартиры на продажу, средний процент итогового снижения составил порядка 8 % от первоначальной цены. Как показывает практика, если продавец запрашивает еще больше, то интерес к квартире со стороны потенциальных покупателей существенно падает, соответственно, увеличивается время продажи. В такой ситуации многие покупатели просто не обращают внимания на жилье, выставленное на продажу по цене выше среднерыночной.

Разумеется, квартиры, предлагаемые по минимальным ценам, всегда в фокусе спроса. Однако для совершения сделки по таким объектам только низкой цены недостаточно, ведь затраты на ремонт также должны устроить покупателя.

Особенностью начала 2016 года стало увеличение активности иногородних покупателей. Более 20 % январских сделок были совершены жителями регионов Беларуси, и всего лишь 2 % пришлось на граждан РФ.

Аренда. За последний год стоимость аренды однокомнатных квартир уменьшилась в среднем на 75 долларов/месяц, двух- и трехкомнатных — на 120 долларов/месяц. Средняя январская стоимость аренды однокомнатных квартир — 205 долларов/месяц, двухкомнатных — 270 и трехкомнатных — 335 долларов/месяц.

Нынешняя экономическая ситуация побуждает арендаторов вступать в переговоры с собственниками относительно корректировки предлагаемых ставок.

Практика арендных отношений предполагает, что коммунальные платежи платят арендаторы. Однако после резкого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги арендаторы все чаще выступают инициаторами включения стоимости услуг ЖКХ в арендную плату. Это касается прежде всего квартир, в которых никто не зарегистрирован. По таким объектам стоимость жилищно-коммунальных услуг наиболее высока — до миллиона рублей за однокомнатную квартиру. Чтобы застраховать себя от постоянного повышения стоимости аренды вследствие роста курса доллара, арендаторы все чаще настаивают на указании в договоре стоимости в белорусских рублях.

Обзор подготовлен отделом консалтинга и аналитики группы компаний «Твоя столица».