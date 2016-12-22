Деловой оптимизм – в минусе

Наталья БОБРОВНИЦКАЯ

С пессимизмом смотрит в ближайшее будущее белорусский бизнес. Об этом говорят результаты исследования, проведенного экспертами Республиканской конфедерации предпринимательства.

Результаты девятого этапа исследования «Индекс делового оптимизма» (ИДО), которое проводится раз в полгода, были представлены на XVII Ассамблее деловых кругов Беларуси. По итогам февральского опроса индекс остался таким же, как в сентябре прошлого года, — минус 0,09. Среди областей самый низкий ИДО зафиксирован в Могилевской области. В разрезе отраслей наиболее пессимистично настроены представители организаций транспорта и связи.

Как рассказала вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей (МССПиР) Лилия Коваль, были опрошены 523 собственника и руководителя бизнеса (крупного, среднего и малого), в том числе индивидуальные предприниматели. Традиционно исследование охватывает все области Беларуси.

Подавляющее большинство респондентов (93,4 %) отметили, что за последние шесть месяцев состояние белорусской экономики ухудшилось. При этом 85,1 % опрошенных считают, что в ближайшие полгода ситуация окажется еще более плачевной, и только 0,6 % рассчитывают на улучшение. Отметим, что еще в сентябре прошлого года оптимизма у предпринимателей было куда больше: тогда только 44,8 % опрошенных прогнозировали проседание экономики Беларуси.

У предпринимателей нет иллюзий и в отношении собственного бизнеса: 77,9 % отметили ухудшение показателей. Кроме того, 65,6 % прогнозируют дальнейшее ослабление своих позиций на рынке уже в ближайшие месяцы. По сравнению с предыдущим исследованием численность оптимистов снизилась более чем в два раза.

Как отметили бизнесмены, в последние полгода у них стало меньше новых заказов, снизились объемы производства товаров и услуг, упала выручка и ухудшился доступ к финансовым ресурсам. В результате 46,2 % респондентов были вынуждены сократить штат.

Предприниматели назвали и основные проблемы белорусского бизнеса. Прежде всего это отсутствие стабильности в экономике, невозможность планирования, нестабильность законодательства, дорогие кредитные ресурсы.

Среди основных проблем, препятствующих развитию бизнеса, на первом месте — низкая покупательная способность. Далее были названы: нестабильность экономики, невозможность планирования; нестабильность законодательства, некомпетентность властей; неплатежи. Кроме того, бизнесмены уверены, что развитию их предприятий мешают: высокая налоговая нагрузка; избыточные административные процедуры; высокие арендные ставки; дефицит квалифицированных кадров.

Как подчеркнула Лилия Коваль, избыточность административных процедур отмечают практически все предприятия строительства и производственного сектора. Она обратила внимание на то, что 100 % производственников считают арендные ставки слишком дорогими.

«Строительные организации или, допустим, компании из сферы услуг не отмечают столь сильного влияния арендных ставок, — сказала вице-председатель МССПиР. — Нехватку квалифицированных кадров отметили только предприятия производственного сектора. Представители других отраслей говорят, что сейчас избыток кадров и на одно рабочее место приходится большое количество желающих».

Одним из самых больных вопросов остается налогообложение: 80,9 % респондентов считают, что налоговую систему Беларуси нужно менять.

Исследование зафиксировало и прогресс в некоторых вопросах. Предприниматели отметили улучшение диалога бизнеса и власти: 11,6 % удовлетворены этим процессом (в сентябре 2015 года довольных было только 2,9 %). Правда, и в данном отношении радоваться все-таки не стоит, поскольку подавляющее большинство (72,3 %) диалог с чиновниками по-прежнему не устраивает (в сентябре 2015 года — 86,5 %).

Как отмечают организаторы исследования, ИДО — это субъективная оценка состояния экономики страны и бизнеса. Полученные результаты говорят о том, что предприниматели оценивают ситуацию с точки зрения разумного скептицизма и выжидают. Наш бизнес «прагматичен, осторожен и не спешит принимать инвестиционные и производственные решения в условиях усложнения экономической ситуации».