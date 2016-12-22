Ольга СРЕДНЕВА

Ольга КУЗНЕЦОВА: для Беларуси женский бизнес — это не столько вопрос равенства полов, сколько экономический приоритет.

Активное включение женщин в экономическую жизнь способно увеличить мировой ВВП на 12 трлн долларов за десять лет. О том, как можно использовать этот потенциал для развития экономики Беларуси, «БР» поговорила с национальным менеджером группы поддержки консультационных услуг по малому и среднему бизнесу Европейского банка реконструкции и развития Ольгой КУЗНЕЦОВОЙ.

— Насколько корректно в принципе подчеркивать половое различие в менедж­менте, разделяя бизнес на женский и мужской?

— Представляя нашу программу «Женщины в бизнесе», мы, в общем-то, не акцентируем внимание на каком-то гендерном различии и дискриминации. Наша задача — привлечь женщин в активную экономическую жизнь и тем самым помочь в том числе экономике Беларуси. Женщины — ее значительный и не в полной мере реализованный потенциал. Согласно результатам масштабного исследования, проведенного глобальным институтом McKinsey, мировой ВВП может увеличиться на 12 трлн долларов за десять лет, если страны добьются более активного участия женщин в экономике. Поэтому мы больше говорим о том, что создание равных условий в бизнесе — это не столько вопрос равноправия полов, сколько экономический приоритет.

— Какова общемировая статистика по женскому предпринимательству и его вкладу в экономику? Как выглядит в этом плане Беларусь?

— В целом женщины составляют половину рабочей силы. Однако даже на глобальном уровне их вклад в ВВП оценивается только в 37 %. К сожалению, в Беларуси не ведется учет женского предпринимательства. По статистике, работает приблизительно половина женщин в возрасте от 18 до 64 лет, что близко к среднеевропейскому показателю (60 %). При этом лишь 25 % компаний возглавляют женщины. Такая картина характерна не только для Беларуси. Например, в США 85 % ключевых постов в компаниях занимают мужчины, хотя среди выпускников университетов женщин больше половины.

— Можно ли говорить о специфике женского предпринимательства? Есть ли особенности, характерные только для Беларуси?

— Для женского бизнеса в Беларуси характерны те же черты, что и для большинства других стран бывшего Советского Союза. Если судить по общей занятости, то женщины преобладают среди представителей низкооплачиваемых профессий в таких отраслях, как медицина, образование, торговля. Женское предпринимательство чаще всего сосредоточено в сегментах с низкой добавленной стоимостью — торговле и оказании услуг. Как правило, такой бизнес значительно уступает мужскому по размеру, доходам и активам. Кроме того, женщины меньше рискуют. В совокупности это приводит к тому, что они реже обращаются в банки, а те, в свою очередь, предоставляют им кредиты на худших условиях либо вообще отказывают. Отсюда вытекает одна из основных проблем женского бизнеса — недо­финансирование. Как результат, женщины получают меньше средств для развития, чем предприниматели-мужчины.

— Что привлекает женщин в бизнесе? Можно ли говорить о том, что для некоторых из них открытие собственного дела — это фактически вынужденная мера, единственная возможность прокормить семью?

— Не исключено. В Беларуси приход женщины на руководящий пост — это зачастую стечение обстоятельств. Для нас не очень характерна тенденция западных стран, где будущие бизнес-леди целенаправленно выстраивают карьеру. Женщины, которые все-таки решаются открыть бизнес, отмечают, что основной мотив, безусловно, финансовая независимость. Иногда это может быть необходимостью, когда женщина в семье — главный добытчик. Часто представительницы прекрасного пола уходят в бизнес ради свободного графика, что позволяет им достичь некоего баланса между семьей и работой. Правда, когда дело набирает обороты, поддерживать такой баланс становится труднее.

— Какие факторы, по вашему мнению, сдерживают развитие женского предпринимательства в Беларуси?

— Прежде всего культурные стереотипы. В Беларуси нет дискриминации в плане доступности образования или владения собственностью. Социокультурные стереотипы поддерживают модель, в соответствии с которой на первом месте у женщины стоит семья, а роль добытчика возложена на мужчину. Некоторые представительницы прекрасной половины человечества изначально строят карьеру, исходя из того, что им рано или поздно придется уйти в декрет, и заранее не соглашаются на более высокие позиции, проигрывают в этой борьбе мужчинам.

Сказываются и особенности менталитета: в отличие от мужчин женщины менее уверены в себе, склонны меньше рисковать, больше боятся совершить ошибку. На старте бизнеса, в его начальной фазе это определенно минус.

— ЕБРР начал реализацию в Беларуси трехлетней комплексной программы «Женщины в бизнесе». Каких результатов вы планируете достичь по ее завершении?

— Мы ожидаем, что нефинансовой поддержкой в рамках этой программы смогут воспользоваться сотни белорусских женщин, не говоря уже о кредитовании, которое будет реализовано банками-партнерами. С точки зрения долгосрочных результатов мы хотели бы видеть белорусских женщин более уверенными в себе, готовыми заниматься собственным делом и успешно его развивать.

— Какие меры поддержки женского предпринимательства, по вашим оценкам, необходимы в будущем? Следует ли государству принять какие-либо меры или решение проблемы зависит от самого бизнеса и общественных структур?

— Для начала необходимо научиться измерять женское предпринимательство, чтобы понимать, как мы соотносимся по этому показателю со странами-соседками, и отслеживать динамику. Кроме того, важно различными способами преодолеть социокультурные стереотипы. Необходим открытый диалог, который поможет понять, где есть более глубокие, специфические потребности женского бизнеса, что в дальнейшем позволит разработать новые программы поддержки и развития.

Для достижения результата требуется приложить немало разнонаправленных усилий. Безусловно, очень велика и роль самих женщин. Если они не захотят, то ничего и не выйдет, какие условия ни создавай.