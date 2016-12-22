Помогут деньгами и советом

Ольга СРЕДНЕВА

На женщине­предпринимателе лежит тройная нагрузка: сам бизнес, ведение домашнего хозяйства и воспитание детей

Женщины-­предприниматели могут получить поддержку, в том числе финансовую, в рамках программы «Женщины в бизнесе». Бюджет проекта для Беларуси на этот год — 10 млн евро.

Презентация программы «Женщины в бизнесе» прошла 4 марта. В рамках проекта малые и средние предприятия, возглавляемые женщинами, могут получить финансовую и консультационную поддержку. Инициаторами выступили Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), ЕС и Швеция.

Необходимость программы организаторы объясняют тем, что при открытии собственного дела женщины сталкиваются с гораздо большим количеством проблем, чем мужчины. Представительницам прекрасного пола труднее получить доступ к финансированию, а бизнес приходится совмещать с ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей.

«Женщины-предприниматели нуждаются в особом внимании. Это связано с тем, что их предпринимательский дух и творческий подход являются пока нереализованным потенциалом. Мы должны помочь женщинам проявить заложенные в них возможности в максимальной степени», — отметил на презентации программы руководитель отдела политики, прессы и информации представительства Европейского союза в Республике Беларусь Джим Казенс.

Проект «Женщины в бизнесе» с суммарным бюджетом порядка 600 млн евро работает в шестнадцати странах, включая шесть государств-участников «Восточного партнерства». В этом году объем средств для Беларуси составит 10 млн евро. Программа рассчитана на три года.

Наиболее важный компонент проекта — финансирование. О своей готовности выступить в качестве финансовых посредников уже заявили «Белинвестбанк» и «Белорусский народный банк». Совместно с ЕБРР они намерены разработать специализированные банковские услуги для стабильного финансирования предприятий, во главе которых стоят женщины.

Второй компонент — консультационная поддержка по различным направлениям: стратегии развития компании, бухгалтерский учет, маркетинг, внедрение IT-решений, совершенствование бизнес-процессов, разработка сайтов, работа с персоналом и др. «Мы не ограничиваемся никакими сферами», — подчеркнула национальный менеджер группы поддержки консультационных услуг по малому и среднему бизнесу ЕБРР Ольга Кузнецова. При этом банк готов покрыть сущест­венную часть затрат на реализацию проектов.

Помимо консультаций, программа предлагает наставничество, бизнес-коучинг и систему тренингов, нацеленных на развитие предпринимательских навыков женщин. «Для тех, кто не знает, с чего начать, у нас есть такой инструмент, как Business Lens, — добавила Ольга Кузнецова. — Это онлайн-анкета, она заполняется на нашем портале и позволяет взглянуть на бизнес со стороны. Компания оценивается по нескольким ключевым параметрам, таким как финансовый менеджмент, производство, знание рынка, маркетинг, продажи, кадры, стратегия, оргструктура, риски. Business Lens помогает определить сильные и слабые стороны и предлагает тот компонент программы, который в наибольшей степени соответствует потребностям хозяйствующего субъекта».