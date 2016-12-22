Германию призывают отгородиться забором

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Доля иммигрантов в Германии составляет 7,3 %, но они являются получателями 18 % социальной помощи и 25% пособия по безработице.

Закрыть границы, чтобы защитить «либеральное общество» от притока беженцев, призвал правительство Германии самый известный немецкий экономист Ханс-­Вернер Зинн, директор Института экономических исследований в Мюнхене.

Поскольку сейчас точка зрения Зинна в Германии непопулярна, он выступил с лекцией в социальных сетях, а не на одном из телевизионных ток-шоу, куда его все время приглашают.

«Либеральное общество может существовать только в окружении заборов, — заявил экономист, ранее бывший активным сторонником глобализации. — Если мы не в состоянии контролировать границы Шенгенской зоны, то должны контролировать границы Германии». По словам профессора, при условии сохранения общей системы предоставления политического убежища Германия должна жестко следить за своими границами во избежание проникновения любителей пожить за счет немецкого государства.

Ханс-Вернер Зинн не уверен, смогут ли другие европейские страны контролировать свои границы и помочь Германии в распределении беженцев. Грецию, через которую мигранты проникают в Европу, экономист назвал «несостоявшимся государством», которое практически не функционирует и не может регулировать приток беженцев на свои острова близ границы с Турцией. Профессор призывает немецкое правительство не быть зависимым по этому вопросу и от официальной Анкары и считает, что важную роль в деле защиты рубежей ЕС должна сыграть Словения. Например, Испания очень эффективно контролирует свои границы и отправляет лодки с беженцами обратно в Африку. В отличие от Италии и Греции у испанских берегов беженцы практически не гибнут.

Германия должна ввести пограничный контроль, что, по мнению Ханса-Вернера Зинна, не создаст пробок на границе и дополнительно потребует всего 2 млрд евро в год. В данном вопросе экономист вступает в полемику с ведущим объединением немецких предпринимателей DIHK и министром экономики Зигмаром Габриэлем, которые оценили убытки Германии в случае введения пограничного контроля в десятки миллиардов евро.

Прибывших в Германию беженцев необходимо срочно интегрировать в рынок труда, а приток новых — остановить, считает профессор. Значительно более эффективным, по словам Зинна, будет снятие Европой торговых барьеров на продукцию сельского хозяйства, а также оказание помощи беженцам в странах, где те хорошо адаптировались и могут работать в аграрном секторе. В итоге люди помогут себе сами, что является наилучшим решением европейского миграционного кризиса.

Несмотря на то что только половина прибывших в прошлом году в Германию беженцев может претендовать на защиту, другая половина тоже не собирается покидать страну. «Кто здесь — тот уже здесь», — резюмировал экономист. От прибывших практически невозможно избавиться: получив отказ в предоставлении убежища, они уничтожают документы и вновь обращаются в миграционные службы Германии.

Посмотрим на ситуацию с другой стороны. Немецкое общество стареет: к 2035 году численность пенсионеров в стране возрастет на 7,3 млн человек. Мигранты же, многим из которых 20—30 лет, смогут заменить вышедших на пенсию немцев на рынке труда.

По мнению Ханса-Вернера Зинна, интегрировать беженцев в немецкий рынок труда, на котором востребован только высококвалифицированный труд, — чрезвычайно сложная задача: две трети прибывших в страну сирийцев едва умеют читать и писать. В Мюнхене инициатива местной торговой палаты по предоставлению рабочих мест мигрантам имела небольшой успех — 70 % из них не смогли в должной мере выполнять свои обязанности и в скором времени уволились по собственному желанию.

Экономист прогнозирует высочайшую конкуренцию за рабочие места, не требующие особой квалификации, и призывает правительство отменить законодательно установленную минимальную заработную плату, чтобы больше мигрантов могли трудоустроиться. Судя по предыдущим волнам эмиграции, после 15 лет проживания в стране только 70 % беженцев смогли трудоустроиться.

Доля иммигрантов в Германии составляет 7,3 %, они являются получателями 18 % социальной помощи и 25 % пособий по безработице. Таким образом, подводит итог Ханс-Вернер Зинн, «иммигранты получают от государства больше, чем дают ему».

Директор Института экономических исследований привел такие цифры: в течение своей жизни 1 млн беженцев, прибывших в страну в прошлом году, получат от Германии на 450 млрд евро социальной помощи больше, чем уплатят налогов в случае трудоустройства. Государство, по словам Ханса-Вернера Зинна, своего рода «клуб», который предоставляет определенные «клубные товары», такие как медицина, инфраструктура, образование. Эти товары являются коллективной собственностью граждан, которая создавалась на протяжении многих поколений, «и право на эту собственность является условием мира и процветания», но оно «должно начинаться со строительства заборов».