Brexit – это пострашнее «грексита»

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Референдум по вопросу членства Великобритании в Евросоюзе назначен на 23 июня 2016 года. За выход из ЕС выступают некоторые известные британские политики, а также средний и мелкий бизнес.

Согласно результатам опросов, проведенных по заказу издания The Independent, около 50 % британцев выступают за выход страны из Евросоюза. В прошлом году консерваторы выиграли парламентские выборы во многом благодаря обещанию провести всенародное голосование по этому вопросу. С другой стороны, премьер-министр Дэвид Кэмерон выступает против референдума и уже начал широкую агиткампанию за сохранение членства страны в ЕС, заявив, что британцам предстоит «принять одно из самых главных решений в жизни».

Британский министр по делам Европы Дэвид Лидингтон считает, что в случае выхода из Евросоюза страну ждет «десятилетие экономической неопределенности». Со своей стороны, руководство ЕС готово пойти на многочисленные уступки, чтобы сохранить в своем составе Великобританию.

По мнению сторонников «брексита» (Brexit, от англ. Britain — Британия и exit — выход), стране уже невыгодно членство в Евросоюзе. Оно должно быть заменено отдельными соглашениями, например о торговле с ЕС и остальным миром, об иммиграционной политике. Впрочем, необходимо учесть и то, что выход Великобритании, которая является третьей по численности населения и второй по объему ВВП страной Евросоюза, означает и конец всего проекта объединенной Европы.

Британцы выставляют свои условия членства в ЕС, которые, по сути, противоречат самой идее евроинтеграции. Официальный Лондон потребовал, во-первых, чтобы переселенцам из Евросоюза, проживающим на территории Великобритании, социальные пособия выплачивались не сразу, а спустя несколько лет проживания в стране (установлен срок в семь лет). Во-вторых, евро не должен выступать в качестве общеевропейской валюты. Тогда решения стран — членов еврозоны не будут обязательными для остальных участников ЕС. В-третьих, свободная конкуренция, невмешательство Еврокомиссии в дела отдельных компаний. В-четвертых, больший политический суверенитет. Великобритания считает, что национальные парламенты должны иметь право вето на все решения Еврокомиссии. За британцами готовы закрепить право не участвовать в дальнейшей интеграции с ЕС, предоставить им «особый статус».

На прошедшей в конце февраля встрече министров финансов G20 в Шанхае одним из основных рисков для мировой экономики в 2016 году был назван возможный выход Великобритании из ЕС. Мировая экономика и так развивается неравномерно: в странах, зависящих от экспорта сырья, наблюдаются спад, высокая волатильность валют, в итоге растет политическая напряженность, усиливается поток беженцев. Во многих странах наблюдается слабый приток либо отток капитала. Как следствие, выход Великобритании из ЕС обусловит еще большую нестабильность.

На фоне возможного «брексита» дешевеют акции британских банков и фунт стерлингов. Иностранные банки, разместившие свои штаб-квартиры в лондонском Сити и использующие его как мост для работы со странами ЕС, задумываются о переносе своих представительств во Франкфурт-на-Майне. Это не может не привести к утрате лондонским деловым центром глобального значения для мировой и особенно европейской экономики. Тем не менее вопреки желанию лоббистов из Сити за выход страны из ЕС выступает мэр британской столицы Борис Джонсон, однопартиец премьер-министра Дэвида Кэмерона. Кроме Джонсона, по сведениям прессы, за «брексит» ратуют шесть министров правительства. Никто не сомневается, что в случае успеха референдума Дэвид Кэмерон уйдет в отставку, а его преемником на посту премьера станет именно Борис Джонсон.

Главные опасения британцев связаны со значительно возросшим в последнее время потоком мигрантов из ЕС, ведь с паспортом государства — члена союза можно беспрепятственно переехать с материка на остров, чем и пользуются граждане государств Центральной Европы. За 11 лет в Великобританию прибыло 1,7 млн выходцев из этого региона.

Британцы до сих пор испытывают страх перед иммигрантами из Восточной Европы, ведь те занимают рабочие места, готовы работать за более низкую зарплату, получают от государства социальные выплаты и пособия. Как показали результаты опросов, главной проблемой большинство граждан Великобритании называют именно иммиграцию. Впрочем, жители Центральной и Восточной Европы едут в Великобританию отнюдь не за социальным пакетом, а из-за зарплат, которые в Соединенном Королевстве намного выше, чем в Польше или Румынии, и отмена мер социальной защиты вряд ли остановит поток мигрантов.

Таким образом, главным аргументом сторонников «брексита» является наплыв иммигрантов, а основным доводом противников — неизбежные экономические риски, ведь в случае выхода из ЕС британские компании потеряют право свободного доступа на самый емкий рынок мира — европейский.

В 2014 году 44 % британского экспорта приходилось на Европу, причем львиную долю составили не машины или продукция фармацевтических компаний, а финансовые услуги. Примерно половина британского импорта — из Европы. Вместе с тем средний и мелкий бизнес, который работает на внутренний рынок, недоволен чрезмерным регулированием «евробюрократов». По мнению сторонников «брексита», после выхода из ЕС Великобритания станет маяком свобод и либерализма на континенте.

Дэвид Кэмерон, ранее не стремившийся втягивать предпринимателей в полемику по вопросу выхода страны из Евросоюза, теперь обратился к бизнесу, чтобы тот «помог объяснить, почему мы должны остаться». Возможно, результаты референдума окажутся такими же, как и на прошедшем в 2014 году всенародном голосовании по поводу независимости Шотландии от Великобритании, когда большинство шотландцев (55 %) все же вняли аргументам экономистов и бизнесменов и решили остаться в Соединенном Королевстве.