Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Вынужденные «каникулы» машиностроителей обернулись падением производства. Photo.ByMedia.Net

В январе ВВП Беларуси продолжил снижаться — минус 4,3 % к аналогичному периоду 2015 года. Это похоже на катастрофу: в прошлом месяце падение производства в обрабатывающей промышленности составило 8,9 %.

Сказываются долгие «каникулы», на которые вынужденно отправились работники многих предприятий, в частности машиностроения. В последние годы в связи с двухнедельными новогодними каникулами в России и отсутствием там продаж ВВП Беларуси снижается именно в январе. Произойдет ли разворот тренда в феврале, пока непонятно.

Тенденция или временный застой? Возможно, падение приобрело обвальный характер, потому что на некоторых крупных предприятиях график так и не был восстановлен: персонал трудится по три-четыре дня в неделю. Предварительные результаты работы в феврале, которые подводят во многих компаниях, оптимизма не внушают.

Если бы не аномально холодный январь и рост на 5,9 % по статье «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом», то итоги были бы еще более плачевными. ВВП страны без учета роста по вышеприведенной статье можно косвенно определить по разделу «Водоснабжение; сбор и удаление отходов и ликвидация загрязнений»: если предприятие работает, то водоснабжение, сбор и удаление отходов происходят постоянно и коррелируют с динамикой объемов производства. По этой статье производство составило 93,6 % к январю прошлого года, вероятно, это и есть ВВП, очищенный от сезонного фактора.

Январский застой сказался и на оптовой торговле, и на розничном товарообороте — соответственно -14,8 и -1,8 % к аналогичному периоду 2015 года.

Прекращение работы ИП, торговавших товарами без документов о происхождении, позволило увеличить в январе оборот организованной торговли, свидетельствует статистика. Покупатели не стали ждать, пока предприниматели разрешат возникшие проблемы, и направились за покупками в магазины. В январе оборот торговых организаций вырос на 0,5 %, а на рынках и в торговых центрах снизился на 12,2 %.

Косвенные показатели указывают на спад. Грузооборот является одним из косвенных показателей состояния экономики. Объем грузовых перевозок снизился на 5,5 % к январю-2015, что еще раз подтверждает: в первом месяце 2016 года без сезонного увеличения потребления тепла и электроэнергии ВВП был бы еще меньше. На 8,1 % снизились объемы пассажирских перевозок, что говорит о падении доходов населения и о желании сэкономить на фоне негативных ожиданий. Поездки — то, в чем в первую очередь отказывают себе граждане при снижении доходов.

Объемы строительства жилья уменьшаются не так заметно, как пассажирские перевозки. Возможно, белорусы ждали, когда подешевеют строительные работы, и, дождавшись благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке, начали активно вкладывать средства в недвижимость.

Темпы ввода жилья в эксплуатацию снижаются незначительно: в январе введено 5,4 тыс. новых квартир, или 473,6 тыс. кв. м (для сравнения: в I квартале 2015 года — 1,568 млн кв. м), хотя к январю прошлого года они составили 74,4 %, но к декабрю 2015-го — 109,3 %. К сожалению, в статистике нет данных об объемах возводимого жилья, что позволило бы спрогнозировать тенденцию на год вперед. Это очень важно, ведь в строительной отрасли Беларуси занято 208,5 тыс. человек, а в смежных отраслях — еще десятки тысяч.

Отметим, что численность занятых в строительстве неуклонно сокращается: в начале прошлого года их было 213,3 тыс. Причина — снижение расходов бюджета на социальные нужды. В 2015 году введено в эксплуатацию значительно меньше больниц, поликлиник, культурно-­развлекательных учреждений, чем в предыдущие годы. В частности, открыто поликлиник на 336 посещений в смену, а в 2014-м — на 1328. В нынешнем году, очевидно, нам придется сидеть на еще более скудной финансовой диете. Именно поэтому сегодня для организаций и граждан, занятых в строительстве, так важны прогнозы и сведения, касающиеся состояния дел в этой отрасли.

Информация нужна как воздух. Белорусская экономика вошла в полосу спада, все экономические агенты ощущают неопределенность и не могут спрогнозировать дальнейший ход событий. В такой ситуации главное для хозяйствующих субъектов — видеть тенденции, которые формируются на внутреннем и внешнем рынках, в отраслях и экономике в целом.

Нынешняя система оперативной оценки ВВП отсылает к соответствующему периоду прошлого года. Это было актуально в условиях экономического роста в Беларуси и отсутствия проблем с прогнозами: все ожидали дальнейшего роста ВВП, спорили только о его величине. Сегодня мало кого интересует сравнение с аналогичным периодом годичной давности, ведь ситуация в экономике изменилась радикально.

Государственная служба статистики Украины изменила свой подход к расчету ВВП и на первый план вывела не оценку «год к году», а оценку «изменение реального ВВП по сравнению с предыдущим периодом с учетом сезонного фактора». Данный показатель позволяет пользователям статистической информации оценить экономическую ситуацию в сравнении с предыдущим кварталом, то есть оценить динамику.

Оценка ВВП «квартал к предыдущему кварталу» не допускает искажений реальной ситуации и не дает хозяйствующим субъектам пропустить начало восстановления. Такой метод требует дополнительных расчетов по сезонному сглаживанию итоговых данных за квартал.

Насколько важной является подобная оценка, показывает пример Украины. В IV квартале 2015 года ВВП страны увеличился на 1,5 % к III кварталу, а по сравнению с IV кварталом 2014-го — упал на 1,2 %. В III квартале 2015-го рост составил 0,5 % к апрелю — маю. Очевидно, что с III квартала в украинской экономике началось восстановление, однако, если бы органы статистики не пересчитали ВВП по принципу «квартал к предыдущему кварталу», субъекты хозяйствования об этом не узнали бы. Именно такая оценка экономики принята в США и ЕС.

Белорусская статистика, касающаяся сельского хозяйства, указывает на интересную тенденцию, которая была бы более очевидной при сравнении показателей месяц к месяцу. Так, с июля 2015 года производство сельхозпродукции неуклонно снижалось, за исключением времени сбора урожая, которое не совпало со временем выполнения аналогичных работ в 2014 году. На протяжении пяти месяцев тенденция в целом была отрицательной. В декабре же объемы сельхозпроизводства увеличились на 0,2 %, однако итоговые показатели 2015 года все равно оказались ниже, чем в 2014-м.

Январь-2016 продемонстрировал прирост на 0,9 % к аналогичному периоду прошлого года. Впрочем, более важно то, как выглядит производство сельхозпродукции по сравнению с декабрем. Так, в первом месяце нынешнего года в хозяйствах всех категорий произведено продукции на 6,4 трлн руб. Развернутых данных за декабрь в статистике нет, известны лишь показатели за IV квартал (35,2 трлн руб.), но этот период охватывает и конец сбора урожая. Белорусское сельское хозяйство начало выбираться из минуса, вызванного неурожаем прошлого года, или же это случайные, незначительные колебания параметров?

К сожалению, статистика за следующий месяц вряд ли внесет ясность в данный вопрос, ведь в качестве периода сравнения будет принят февраль прошлого года, зафиксировавший небольшой рост по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года. Все может проясниться, только когда станут известны стоимостные показатели за квартал.

Анализ состояния и тенденций развития практически всех отраслей свидетельствует о нарастании негативных процессов в экономике. С другой стороны, январская статистика ставит больше вопросов, чем дает ответов, тогда как экономические агенты заинтересованы в получении качественной, развернутой и оперативной статистической информации, в том числе сопоставимых данных. Это позволит строить более обоснованные планы и делать прогнозы, влиять на ожидания руководителей частных предприятий и индивидуальных предпринимателей, работа которых теперь рассматривается в качестве важнейшего фактора восстановления белорусской экономики.