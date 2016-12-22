«Квадрат» за 550 долларов

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Желающим улучшить свои жилищные условия стоит обратить внимание на новых заказчиков жилья. Ими стали три строительные организации — ОАО «МАПИД», ОАО «Минский домостроительный комбинат» и КУП «Завод эффективных промышленных конструкций».
Напомним, в конце прошлого года эти предприятия обратились к президенту с просьбой выделить площадки для строительства недорогого жилья для минчан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Согласно указу от 24 сентября 2015 года № 400, только этим организациям крупнопанельного домостроения (наравне с УКСами) без проведения аукционов предоставляются участки для строительства многоквартирных жилых домов в Минске и областных центрах. Все остальные строительные тресты конкурируют с другими застройщиками на равных.
Тем не менее в 2015 году вышеуказанные предприятия сетовали на недостаточную загрузку мощностей, а также на нехватку площадок для строительства. Все дело в значительном урезании кредитных программ и сокращении объемов строительства арендного жилья. «Судите сами: в прошлом году наша рентабельность составила около 15 %, — сказал в беседе с корреспондентом «БР» заместитель генерального директора по собственному строительству ОАО «МАПИД» Геннадий Болтик, комментируя прошлогоднее обращение к президенту. — Это означает снижение на 25 % по сравнению с 2014 годом. Падение объемов строительства — более 50 %. Задела на перспективу просто не было».
Глава государства 4 декабря рассмотрел обращение предприятий и распорядился выделить им необходимые стройплощадки. Кроме того, он потребовал, чтобы процедура составления списков желающих построить подобное жилье была открытой и прозрачной.
На какой стадии находится решение проблемы и помогут ли принятые меры улучшить ситуацию со строительством жилья для минчан — эти вопросы корреспондент «БР» задала представителям компаний-застройщиков.
Процесс пошел. В организациях подтвердили: площадки под строительство недорогого жилья для минчан, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, выделяются. «Часть из них уже оформляется, и скоро мы получим документы для передачи земли под застройку, — рассказал директор Минского домостроительного комбината Андрей Ясюченя. — Другая ждет проработки документов».
Площадки, выделенные под застройку, расположены в разных частях столицы — в Сухарево, Каменной Горке — 3, в районе станции метро «Михалово», на улицах Ванеева и Притыцкого. На некоторых территориях предусматриваются снос зданий, отселение людей и последующее возведение многоэтажных домов, коммерческого жилья.
Следует учесть, что определенные сегодня площадки начнут осваивать только в конце 2016 года или даже во второй половине 2017-го. «Поэтому вопрос о выделении территорий под застройку должен решаться постоянно, — считает директор комбината. — Мы уже сейчас размещаем в горисполкоме заявки с прицелом на несколько лет вперед. Надеемся, что город будет продолжать работу в этом направлении вместе с предприятиями-застройщиками».
Почем квадратный метр? Сегодня себестоимость 1 кв. м жилья в домах МАПИДа, не обремененных инфраструктурой (именуемых в народе «коробками с отделкой»), — 9 млн руб. В ближайшем будущем площадки будут с обременением, подчеркнул Геннадий Болтик, а это значит, что на каждой из них стоимость «квадрата» будет рассчитываться отдельно.
По словам директора Минского домостроительного комбината Андрея Ясючени, себестоимость 1 кв. м в новых домах для очередников составит около 500 долларов. «Прибавьте к этой цифре стоимость всех сетей и 5-процентную рентабельность и на выходе получите порядка 550 долларов за метр. Это вполне конкурентоспособная цена», — считает директор.
При этом и для домостроительного комбината, и для подрядчика себестоимость вписывается в такую сумму уже много лет. Другой вопрос: за сколько на выходе «квадраты» продают заказчики, которые выступают своеобразной прослойкой между застройщиками и потребителями?
«Основной посыл нашего обращения к главе государства был в том, чтобы нам дали возможность самим выступать в качестве заказчиков и мы могли самостоятельно предлагать на рынке более востребованное и конкурентное по цене жилье», — пояснил Андрей Ясюченя.
По его словам, несмотря на то что объемы льготного кредитования падают, жилье по 550 долларов за метр все равно будет востребованным, ведь население инвестирует в него собственные средства. Такая цена вполне приемлема даже в сегодняшней экономической ситуации.
«Другой вопрос, — продолжает глава Минского домостроительного комбината, — если иссякнут инвестиции в городские программы по проектированию и строительству инфраструктуры. Без них мы со временем столкнемся с серьезным спадом объемов строительства. Если же средства будут поступать, как раньше, то средние объемы в 700—800 тыс. кв. м жилья в год сохранятся».
Механизмы поддержки — под вопросом. Как считают собеседники, сегодня кредитные ресурсы эту проблему, к сожалению, не решат. Пока белорусы строят жилье в основном за счет собственных средств. «На мой взгляд, необходимо внедрять цивилизованные механизмы поддержки граждан, например тех, кто собирается строить свою первую квартиру», — считает Андрей Ясюченя.
«Думаю, в Беларуси необходимо сделать ставку на доступную ипотеку или программу жилищных накоплений, а также на другие, давно опробованные в мире модели», — выразил всеобщую надежду Геннадий Болтик.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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