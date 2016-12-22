«Квадрат» за 550 долларов

Ирина БРИЛЮК

Площадки для строительства недорогого жилья для очередников уже выделяются. Фото belarustoday.by

Решение жилищного вопроса без привлечения льготных кредитов предлагают очередникам три столичных предприятия.

Желающим улучшить свои жилищные условия стоит обратить внимание на новых заказчиков жилья. Ими стали три строительные организации — ОАО «МАПИД», ОАО «Минский домостроительный комбинат» и КУП «Завод эффективных промышленных конструкций».

Напомним, в конце прошлого года эти предприятия обратились к президенту с просьбой выделить площадки для строительства недорогого жилья для минчан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Согласно указу от 24 сентября 2015 года № 400, только этим организациям крупнопанельного домостроения (наравне с УКСами) без проведения аукционов предоставляются участки для строительства многоквартирных жилых домов в Минске и областных центрах. Все остальные строительные тресты конкурируют с другими застройщиками на равных.

Тем не менее в 2015 году вышеуказанные предприятия сетовали на недостаточную загрузку мощностей, а также на нехватку площадок для строительства. Все дело в значительном урезании кредитных программ и сокращении объемов строительства арендного жилья. «Судите сами: в прошлом году наша рентабельность составила около 15 %, — сказал в беседе с корреспондентом «БР» заместитель генерального директора по собственному строительству ОАО «МАПИД» Геннадий Болтик, комментируя прошлогоднее обращение к президенту. — Это означает снижение на 25 % по сравнению с 2014 годом. Падение объемов строительства — более 50 %. Задела на перспективу просто не было».

Глава государства 4 декабря рассмотрел обращение предприятий и распорядился выделить им необходимые стройплощадки. Кроме того, он потребовал, чтобы процедура составления списков желающих построить подобное жилье была открытой и прозрачной.

На какой стадии находится решение проблемы и помогут ли принятые меры улучшить ситуацию со строительством жилья для минчан — эти вопросы коррес­пондент «БР» задала представителям компаний-застройщиков.

Процесс пошел. В организациях подтвердили: площадки под строительство недорогого жилья для минчан, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, выделяются. «Часть из них уже оформляется, и скоро мы получим документы для передачи земли под застройку, — рассказал директор Минского домостроительного комбината Андрей Ясюченя. — Другая ждет проработки документов».

Площадки, выделенные под застройку, расположены в разных частях столицы — в Сухарево, Каменной Горке — 3, в районе станции метро «Михалово», на улицах Ванеева и Притыцкого. На некоторых территориях предусматриваются снос зданий, отселение людей и последующее возведение многоэтажных домов, коммерческого жилья.

Следует учесть, что определенные сегодня площадки начнут осваивать только в конце 2016 года или даже во второй половине 2017-го. «Поэтому вопрос о выделении территорий под застройку должен решаться постоянно, — считает директор комбината. — Мы уже сейчас размещаем в горисполкоме заявки с прицелом на несколько лет вперед. Надеемся, что город будет продолжать работу в этом направлении вместе с предприятиями-застройщиками».

Почем квадратный метр? Сегодня себестоимость 1 кв. м жилья в домах МАПИДа, не обремененных инфраструктурой (именуемых в народе «коробками с отделкой»), — 9 млн руб. В ближайшем будущем площадки будут с обременением, подчеркнул Геннадий Болтик, а это значит, что на каждой из них стоимость «квадрата» будет рассчитываться отдельно.

По словам директора Минского домостроительного комбината Андрея Ясючени, себестоимость 1 кв. м в новых домах для очередников составит около 500 долларов. «Прибавьте к этой цифре стоимость всех сетей и 5-процентную рентабельность и на выходе получите порядка 550 долларов за метр. Это вполне конкурентоспособная цена», — считает директор.

При этом и для домостроительного комбината, и для подрядчика себестоимость вписывается в такую сумму уже много лет. Другой вопрос: за сколько на выходе «квадраты» продают заказчики, которые выступают своеобразной прослойкой между застройщиками и потребителями?

«Основной посыл нашего обращения к главе государства был в том, чтобы нам дали возможность самим выступать в качестве заказчиков и мы могли самостоятельно предлагать на рынке более востребованное и конкурентное по цене жилье», — пояснил Андрей Ясюченя.

По его словам, несмотря на то что объемы льготного кредитования падают, жилье по 550 долларов за метр все равно будет востребованным, ведь население инвестирует в него собственные средства. Такая цена вполне приемлема даже в сегодняшней экономической ситуации.

«Другой вопрос, — продолжает глава Минского домостроительного комбината, — если иссякнут инвестиции в городские программы по проектированию и строительству инфраструктуры. Без них мы со временем столкнемся с серьезным спадом объемов строительства. Если же средства будут поступать, как раньше, то средние объемы в 700—800 тыс. кв. м жилья в год сохранятся».

Механизмы поддержки — под вопросом. Как считают собеседники, сегодня кредитные ресурсы эту проблему, к сожалению, не решат. Пока белорусы строят жилье в основном за счет собственных средств. «На мой взгляд, необходимо внедрять цивилизованные механизмы поддержки граждан, например тех, кто собирается строить свою первую квартиру», — считает Андрей Ясюченя.

«Думаю, в Беларуси необходимо сделать ставку на доступную ипотеку или программу жилищных накоплений, а также на другие, давно опробованные в мире модели», — выразил всеобщую надежду Геннадий Болтик.