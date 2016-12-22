Возвращение к пятилеткам

Ирина БРИЛЮК

Вновь сделать ставку на пятилетнее планирование решили в Минстройархитектуры.

Об этом 29 февраля на пресс-конференции сообщил начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Горваль.

Госпрограмма жилищного строительства на 2016—2020 годы будет включать две подпрограммы — собственно жилищное строительство и создание инфраструктуры для жилья. По прогнозам специалистов министерства, респуб­ликанский рынок жилья будет ежегодно прирастать всего на 3,5—4 млн кв. м. Увеличение этого показателя возможно только при условии роста объемов льготного кредитования и других форм господдержки.

Как отметил Александр Горваль, в случае существенных изменений экономической ситуации госпрограмма будет корректироваться. В этом году в стране планируется ввод 4 млн кв. м жилья, что на 1,1 млн кв. м меньше, чем в 2015-м.

Еще одна важная особенность нового плана состоит в том, что до 2020 года планируется перейти на стопроцентное строительство энергоэффективного многоквартирного жилья.

Для тех, кто захочет решить жилищный вопрос самостоятельно, возможно, Минстройархитектуры в скором времени предложит льготные условия покупки древесины и нерудных стройматериалов (песок, гравий, глина и пр.) для возведения жилья. К слову, программа индивидуального жилищного строительства сейчас тоже находится на стадии разработки.