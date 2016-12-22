Возвращение к пятилеткам

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Об этом 29 февраля на пресс-конференции сообщил начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Горваль.
Госпрограмма жилищного строительства на 2016—2020 годы будет включать две подпрограммы — собственно жилищное строительство и создание инфраструктуры для жилья. По прогнозам специалистов министерства, республиканский рынок жилья будет ежегодно прирастать всего на 3,5—4 млн кв. м. Увеличение этого показателя возможно только при условии роста объемов льготного кредитования и других форм господдержки.
Как отметил Александр Горваль, в случае существенных изменений экономической ситуации госпрограмма будет корректироваться. В этом году в стране планируется ввод 4 млн кв. м жилья, что на 1,1 млн кв. м меньше, чем в 2015-м.
Еще одна важная особенность нового плана состоит в том, что до 2020 года планируется перейти на стопроцентное строительство энергоэффективного многоквартирного жилья.
Для тех, кто захочет решить жилищный вопрос самостоятельно, возможно, Минстройархитектуры в скором времени предложит льготные условия покупки древесины и нерудных стройматериалов (песок, гравий, глина и пр.) для возведения жилья. К слову, программа индивидуального жилищного строительства сейчас тоже находится на стадии разработки.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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