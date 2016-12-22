Льготное кредитование сократили

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Как отметила начальник отдела юридической работы и кадров Минжилкомхоза Наталья Кухарчик, в основном нововведения коснулись указа № 13, который регулирует вопросы, связанные с льготным кредитованием граждан, строящих (реконструирующих) или приобретающих жилые помещения.
Согласно указу № 460, всех получателей государственной поддержки включат в единую базу данных. Централизованный учет гарантирует соблюдение принципа одноразовости получения льготного кредита. Размер такого кредита будет рассчитываться с учетом нетрудоспособных детей в возрасте старше 23 лет (инвалидов I и II группы). Создание и ведение базы возьмет на себя Минстройархитектуры.
Документом предусмотрена возможность перевода общежитий в арендное жилье, которое в дальнейшем можно приватизировать. С 1 марта понижающий коэффициент на арендное жилье для первоочередников, получивших квартиру на период трудоустройства (молодых специалистов, военнослужащих, судей и др.), будет применяться только к 20 кв. м в расчете на члена семьи. Остальную жилплощадь придется оплачивать без учета понижающего коэффициента. Кроме того, если в собственности первоочередника появляется другое жилье, то он автоматически выселяется из арендной квартиры.
В соответствии с указом № 460 граждане, проживающие в общежитиях более десяти лет, исключаются из числа тех, кто имеет право на внеочередное получение льготных кредитов. С нынешнего года данная категория граждан сможет строить жилье только на общих основаниях.
Социальное жилье сроком на пять лет получат дети-сироты. Впоследствии такие квартиры будут переведены в категорию арендного жилья, но указанные лица смогут продолжать жить в них. Кроме того, сироты могут рассчитывать на получение во внеочередном порядке льготных кредитов на жилье — под 1 % на срок до сорока лет.
Указ вводит запрет на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, имеющих в собственности в населенном пункте по месту постановки на учет жилые помещения, признанные не соответствующими установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, непригодными для проживания, приобретенные путем заключения договора купли-продажи, дарения, мены после принятия в установленном порядке решения о признании такого жилья непригодным.
Интересное изменение связано с порядком аккумулирования средств, поступающих в качестве платы за арендное жилье. Теперь эти средства будут собирать на своих счетах облисполкомы и Мингорисполком и распоряжаться ими самостоятельно, например вкладывать в строительство новых жилых домов.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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