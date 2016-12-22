Светлана СИПАРОВА: Я мечтала стать художником-­модельером

Беседовал Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Светлана СИПАРОВА: легкая промышленность не самая рентабельная отрасль. Фото С. Костина

Чего не хватает отечественной легкой промышленности, каковы особенности «женского» ведения бизнеса и чем приходится платить за успех, «БР» рассказала совладелица компании Mark Formelle Светлана СИПАРОВА.

— Я начинала в фирме отца. Желая закалить мой характер, он дал возможность потрудиться на разных должностях — секретаря, таможенного агента, продавца. Благодаря такой школе я понимаю специфику многих процессов — документооборота, растаможивания грузов и др. Правда, иногда не хватает технического образования, которое необходимо для понимания работы швейного потока. Однако у нас трудятся надежные специалисты, что позволяет нивелировать этот пробел.

Учеба в университете помогла развить аналитические способности (они необходимы в любом бизнесе), дала знания (нужно же понимать, как перераспределяются денежные потоки, как планировать ассортимент, что на самом деле приносит прибыль). В школе же я мечтала стать художником-модельером.

— В середине 80-х годов ваш отец, Геннадий Сипаров, бросил работу в университете и занялся бизнесом. Когда вы поняли, что хотите того же?

— Какого-то озарения не было, все сложилось само собой: я перешла из одного семейного бизнеса (с отцом) в семейный бизнес с мужем. Это был скорее естественный ход событий.

— Известно, что бренд «Марк Формэль» появился в 2009 году, но сама компания была учреждена намного раньше, в середине 90-х. Насколько трудным был путь к нынешним высотам?

— По этому вопросу у нас часто путаются «показания», потому что не совсем понятно, с какого времени следует вести отсчет: когда отец открыл свое дело или когда это сделали мы с мужем, потому что оба события одинаково важны. В любом случае есть вехи, которые стали определяющими. Например, в 1994 году началось производство белья для компании Triumph. Впоследствии на этой технологической базе мы стали шить изделия под собственным брендом. В нулевых зарегистрировали его, приобрели фабрики, открыли первый фирменный магазин и т. д.

— Был ли трудным старт бизнеса в 90-х?

— Сначала я помогала отцу. В 2001 году переехала в Минск, где стала развивать оптовые продажи нашего бренда. Я была удивлена тому, насколько легко можно наладить сотрудничество со многими универмагами. С большинством людей, которые там работают, мы до сих пор остаемся в хороших отношениях. Они ищут новых поставщиков, умеют договариваться. Я не знаю, каково это — входить на рынок в сегодняшних условиях, но тогда было просто.

— Какую роль в развитии компании сыграл Европейский банк реконструкции и развития?

— Коллеги часто спрашивают, не опасно ли связываться с этим банком. Я не понимаю, что может испугать предпринимателя: нам дали новые знания, поддержали в инвестиционном плане. Был пересмотрен товарный ассортимент, правила мерчендайзинга, создан новый концепт фирменного магазина. Мы разработали иную, структурированную систему работы компании, лучше распределили должностные обязанности. Сейчас реализуем новую программу сотрудничества.

— Если бы не было такого партнера...

— Мы и до сотрудничества с банком неплохо развивались самостоятельно. ЕБРР не работает с компаниями без перспективы роста. Возможно, без поддержки банка мы росли бы более плавно, не так стремительно.

Белорусскому бизнесу не хватает как раз новых знаний и сторонней оценки своей деятельности. Когда смотришь сам, видишь одно, а у экспертов другой подход, они выявляют уязвимые места и помогают исправить недостатки.

— Как оцениваете нынешнюю ситуацию в белорусской легкой промышленности?

— По сравнению с тем, что происходит в соседних странах, ситуация в Беларуси выглядит не так плохо, хотя есть и трудности. Например, сейчас закрылось девять партнерских магазинов, при этом серьезных нарушений в них выявлено не было. Это, конечно, пугает.

Очень сильно влияет на бизнес зависимость от курса доллара, причем это касается не только сырья. В стране постоянно растет стоимость аренды магазинов и рекламных услуг в рублевом отношении.

Легкая промышленность не самая рентабельная отрасль. Надо понимать, что деньги в ней зарабатываются большим трудом. К сожалению, из-за высокой себестоимости белорусские изделия становятся дороже, чем продукция известных европейских брендов, — это самая серьезная наша проблема. Чтобы быть конкурентоспособными, приходится работать с более низкой рентабельностью по сравнению с компаниями, которые просто закупают свои изделия в Юго-Восточной Азии. Нам нужно искать продукты с более высокой добавленной стоимостью, повышать доверие покупателей к белорусским брендам.

Свою роль играет и отсутствие развитого сырьевого и кадрового рынков. В нашей легкой промышленности остается все меньше квалифицированных специалистов. В работе многие используют знания, полученные еще в Советском Союзе, новых мы не видим. Сейчас ищем кадры в России, думаем пригласить кого-нибудь из Европы. Одно дело, когда приезжает консультант, который отрабатывает положенные пять дней и уезжает, и совсем другое, когда в штате есть специалист, максимально вовлеченный в процесс производства, помогающий внедрять новые технологии.

— Что реально может сделать государство для легкой промышленности, конкретных предприятий?

— Мне кажется, государство должно поддерживать только те направления, которые являются перспективными. Любые программы финансирования убыточных предприятий не могут быть бесконечными, часто организации привыкают к такой поддержке и уже не заинтересованы в самостоятельной работе. Как говорит консультант, который к нам приезжает, в бизнесе и экономике необходимо работать по принципу хирурга: если надо что-то ампутировать, делай это как можно быстрее и глубже, чтобы не погиб весь организм.

— Как сложная экономическая ситуация в стране отразилась на компании? Принимали ли вы какие-либо антикризисные решения?

— В первую очередь мы пересматриваем нормы расхода сырья, стараемся быть более бережливыми. Цены на продукцию серьезно не поднимаем, потому что видим: финансовых возможностей для такого маневра на рынке нет, много людей остается без работы, зарплаты не успевают за ростом цен. Иначе говоря, пытаемся сохранить доступность наших изделий. Стали еще больше внимания уделять качеству продукции, разнообразию коллекций, более четкой ассортиментной матрице.

— Вы занимаетесь дистрибуцией белья в Беларуси, Украине, России, Казахстане и Литве. Каковы особенности ретейла в этих странах?

— Везде есть свои трудности: в Казахстане была девальвация, в России — кризис. Основными являются курсовые риски.

В Каунасе у нас незначительные продажи: литовский рынок оказался небольшим. Там невелика численность населения, очень много граждан работают за пределами страны, что сказывается на конечных продажах.

Зато в России сейчас наиболее благоприятная ситуация для открытия новых магазинов: из-за кризиса арендодатели готовы идти на уступки.

— Планируете наращивать экспорт продукции?

— Планируем, но в первую очередь за счет интернет-торговли. Мы ведем переговоры с интернет-площадками, которые продают одежду в Европе, прорабатываем разные схемы доставки. Кроме того, сейчас мы больше развиваем торговлю в фирменных магазинах и очень тщательно подходим к выбору франчайзинговых партнеров.

— Летом прошлого года в Заславле вы открыли новую фабрику по изготовлению чулочно-­носочной продукции. Какие еще ниши легпрома вы считаете перспективными?

— Активно развиваем производство домашней одежды, добавляем к нашему ассортименту тапочки, пледы, аксессуары и проч. Другие сегменты рынка осваивать пока не планируем, потому что даже на действующих направлениях видим большой резерв для роста, в том числе в плане экспорта.

— Каков ваш рецепт успешного бизнеса?

— Успех у меня ассоциируется с трудолюбием. Если компанией руководит учредитель-трудоголик, он мотивирует коллектив, и вся фирма работает с хорошей скоростью. Сколько сил вкладываешь в свое дело, столько отдачи и получаешь. Это особенно актуально для нашей отрасли: без личной заинтересованности горы свернуть трудно.

— В обновленном топ-200 самых успешных бизнесменов Беларуси всего шесть женщин. Как вы чувствуете себя в этом преимущественно мужском пространстве?

— Образ бизнесмена ассоциируется у меня в первую очередь с мужчиной, хотя мне приятно, когда женщины также становятся успешными в своем деле. На мой взгляд, женщины склонны к кропотливой работе, а мужчинам больше нравится заниматься глобальными вопросами. Поэтому хорошо, когда в бизнесе уживаются мужское и женское начала.

— Ваш с супругом Андреем Сериковым бизнес является семейным. Как вы распределяете обязанности между собой, чтобы эффективно работать и избегать конфликтов?

— Мы разделили обязанности еще год назад и стараемся придерживаться договоренности. Хотя не могу сказать, что до этого у нас возникали острые конфликты. Раньше я отвечала за женский и детский ассортимент продукции, Андрей — за мужской. Все выглядело как своеобразное соревнование: мы анализировали, кто чего добился за конкретный период.

— У вас подрастают две дочери. С кем они остаются, если мама и папа постоянно на работе или в командировках?

— С моей мамой, она помогает нам. Родители надежно защищают наши семейные тылы. Мы с мужем стараемся уделять больше времени семье, понимаем, что работа способна поглотить все свободное время. Мне кажется, в последний год, как только мы стали больше структурировать компанию, нам проще находить время для близких.

— Как и где вы отдыхаете от работы?

— Мы едем куда-то отдыхать обычно раз в год, но не чаще. В заграничных командировках отдыхаем во время работы.

— Есть ли у вас хобби?

— Пока не нашла. Есть планы, но на их реализацию нет времени. Работа сама по себе очень увлекает: я участвую в разработке рекламных кампаний, съемке роликов, продвижении, создании новых коллекций белья и т. д. Такая креативная деятельность серьезно стимулирует и воодушевляет.