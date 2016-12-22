В меню – RoboCake

Четверг
22 декабря 2016
20:12
№ 8 (1190)
5-11 марта 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9577
EUR 2.0372
RUB .03204
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
8 (1190) 5 - 11 марта 2016 г.
Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси достиг договоренности о передаче в производство одной из своих разработок — обучающего робототехнического конструктора RoboCake. Он уже демонстрировался на различных конкурсах, получил высокую оценку специалистов российского технопарка «Сколково». БГУИР включил RoboCake в учебную программу по дисциплине «Системный анализ».
«Сейчас я занимаюсь разработкой бизнес-плана, подсчитываю, во сколько обойдется производство конструктора. Серийный выпуск взялось наладить ООО «Интеллектуальные процессоры, — рассказал заведующий сектором робототехники института Сергей Герасюто и добавил: — Мало кто помнит, что Беларусь была лидером в области робототехники в бывшем Советском Союзе. Мы должны вернуть себе былую славу».
Планируется выпускать конструкторы трех уровней сложности: Beginner, Student и Professional. В зависимости от сложности и размера RoboCake будет стоить от 100 до 1000 долларов. У разработчиков уже есть заказы на конструкторы.«Наш сектор робототехники занимается программированием преимущественно бытовых, сервисных устройств. По сути, разрабатываем технологии завтрашнего дня, например учим устройства строить метрические карты помещений и ориентироваться по ним, исследуем и совершенствуем алгоритмы группового управления. Хотим сделать прототип робота для уборки мусора на улицах», — поделился планами Сергей Герасюто.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения