В меню – RoboCake

Светлана ДЕВЯТКОВА

Скоро в Беларуси начнут производить собственные робототехнические конструкторы.

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси достиг договоренности о передаче в производство одной из своих разработок — обучающего робототехнического конструктора RoboCake. Он уже демонстрировался на различных конкурсах, получил высокую оценку специалистов российского технопарка «Сколково». БГУИР включил RoboCake в учебную программу по дисциплине «Системный анализ».

«Сейчас я занимаюсь разработкой бизнес-плана, подсчитываю, во сколько обойдется производство конструктора. Серийный выпуск взялось наладить ООО «Интеллектуальные процессоры, — рассказал заведующий сектором робототехники института Сергей Герасюто и добавил: — Мало кто помнит, что Беларусь была лидером в области робототехники в бывшем Советском Союзе. Мы должны вернуть себе былую славу».

Планируется выпускать конструкторы трех уровней сложности: Beginner, Student и Professional. В зависимости от сложности и размера RoboCake будет стоить от 100 до 1000 долларов. У разработчиков уже есть заказы на конструкторы.

«Наш сектор робототехники занимается программированием преимущественно бытовых, сервисных устройств. По сути, разрабатываем технологии завтрашнего дня, например учим устройства строить метрические карты помещений и ориентироваться по ним, исследуем и совершенствуем алгоритмы группового управления. Хотим сделать прототип робота для уборки мусора на улицах», — поделился планами Сергей Герасюто.