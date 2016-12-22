От потребителя до создателя – один клик

Светлана ДЕВЯТКОВА

Выйти на новый технологический уровень поможет внедрение в школьную программу предмета «Программирование и робототехника».

Обучать робототехнике в нашей стране начали всего три года назад по инициативе и силами частной организации — ООО «Школа робототехники». Сегодня у компании 14 учебных центров, скоро должен открыться пятнадцатый. Центры посещают более тысячи детей, работают они непосредственно в школах. Цель у сотрудников ООО вполне конкретная: вырастить будущих инженеров, айтишников для шестого технологического уклада.

Что под кнопкой Play? Когда-то наша страна славилась отличными технарями. Однако в последние годы белорусы стали превращаться в обычных потребителей — тех, кто нажимает на кнопку Play, но не участвует в создании систем и устройств. Игорь Белевич, руководитель ООО «Школа робототехники», планирует в корне переломить сложившуюся тенденцию.

Несмотря на то что преподавать робототехнику школьникам начали совсем недавно, уже есть прорывные результаты. В 2014 году белорусская сборная впервые приняла участие во Всемирной олимпиаде роботов и заняла 25-е место, а в прошлом году — 4-е среди 54 стран-участниц. Результаты вдохновили как учеников, так и их преподавателей. Сейчас идет интенсивная подготовка к следующей олимпиаде, финал которой пройдет в ноябре в Индии.

У белорусской школы робототехники собственная методика ­обучения. «Конечно, мы посматриваем в методички европейских коллег, берем из них самое лучшее и адаптируем к нашим условиям, — рассказывает Игорь Белевич. — Правда, в зарубежных пособиях много уроков построено по принципу «повторяй за мной». Мы же хотим мотивировать наших детей на творчество, на самостоятельные решения».

От простого к сложному. Учебные программы рассчитаны на детей от 5 до 18 лет. Труднее всего работать с малышами, которые еще не умеют читать, писать, считать. Доступно объяснить им, например, какие силы заставляют предметы двигаться по заданной траектории, непросто.

Занятия проходят в занимательной, игровой форме. «Вот колесо обозрения, — демонстрирует педагог небольшую игрушку, собранную из конструктора, — оно оснащено двигателем, инфракрасным дальномером и через коммутатор подключено к ноутбуку. Загружаем программу, в которой язык программирования представлен в виде элементарных, понятных значков, с помощью мышки дети выстраивают их в нужной последовательности. Первый значок — Play, затем с помощью стрелок задаем направление колесу. В теле следующего модуля указываем цифру от 1 до 10 — это мощность двигателя. После этого выбираем значок, символизирующий цикл, чтобы колесо продолжало крутиться, и кнопку Stop».

Следующий уровень обучения — скретч (визуальная объектно ориентированная среда программирования). На этом этапе ученики также изучают принципы работы всевозможных устройств: серводвигателя, гироскопа, инфракрасного дальномера, датчиков наклона, цвета и света и др. Ребята делают различные анимационные проекты, виртуальные игры.

Самый серьезный уровень — EV3 (робототехнический набор). На этом уровне школьники занимаются созданием по-настоящему умных автономных многофункциональных роботов. Например, мамы юных изобретателей наверняка оценят сделанный для них пылесос.

На занятиях используются самые современные игровые и обучающие наборы различных иностранных компаний, рассказал директор школы робототехники: «Мы являемся первыми поставщиками в страну LEGO Education. Помимо конструкторов, используем различные микропроцессорные устройства, вместе с учениками можем спаять плату». Самая свежая идея сотрудников школы — проведение ряда экспериментов по книге Чарльза Платта «Электроника для начинающих».

Сотрудничество дает динамику. С дошкольниками сотрудники фирмы работают на базе Минского городского института развития образования. Совместно с этой организацией ООО «Школа робототехники» совершенствует и свои учебные программы.

«Обычно мы занимаемся с детьми во второй половине дня, — рассказал Игорь Белевич. — Утром в наших классах могут проходить уроки информатики, физики и даже биологии. Педагоги вместе с учениками могут собрать, например, крокодила, показать, как он двигается, или смоделировать макрофага и объяснить, как этот чистильщик собирает плохие клетки внутри человеческого организма и утилизирует их.

Недавно директор школы робототехники вернулся из Москвы, где вел переговоры об открытии там сети учебных центров. «Возможно, в скором времени 22 учебных заведения российской столицы найдут для нас помещения. Мы готовы приступить к обучению уже нынешней весной», — уверяет Игорь Белевич. Это очень перспективное направление, оно весьма интенсивно развивается во всем мире.

Недавно Межведомственный инфраструктурный координационный совет, учрежденный Совмином почти два года назад, рассмотрел проект документа «Сотрудничество частного бизнеса и государства в сфере инновационного обучения школьников программированию и робототехнике». Его инициатором выступила белорусская управляющая компания «Зубр Капитал». В целом совет одобрил проект, но отправил его на доработку.

«Для нас важно, чтобы учебные центры располагались в государственных учреждениях образования, — пояснил руководитель ООО «Школа робототехники», — там, где создана полноценная инфраструктура для детей (столовая, оборудованные кабинеты, продленка). Хотелось бы в сотрудничестве с государством создать единый координационный центр, который разрабатывал бы нормативную базу, совершенствовал учебные программы. Мы можем открывать три, максимум пять центров в месяц, а с государственной поддержкой — около двадцати пяти. Причем не только в столице, но и в регионах нашей страны, чтобы у каждого ребенка была реальная возможность прикоснуться к высоким технологиям».

Роботы развивают

Елена ЛИЦКЕВИЧ, заместитель директора по учебной работе гимназии № 37

— Мы довольны тем, что в нашей гимназии открылась первая школа робототехники. У учащихся, которые занимаются лего­конструированием, особенно на первой ступени обучения, развиваются пространственное мышление, фантазия, моторика, эстетические способности. Ребята учатся взаимодействию в команде, что способствует их большей социализации.

На протяжении всех трех лет работы школы робототехники в стенах нашей гимназии мы проводили мониторинг качества образования учеников, которые занимались конструированием. Оказалось, что данный показатель у них на 10—15 % выше, чем у одноклассников. Как отмечают наши учителя физики, математики, химии, творческие и логические задачи также даются юным изобретателям значительно легче.

Некоторые из ребят, увлекающихся программированием, становятся победителями республиканских олимпиад по учебным предметам, занимают призовые места в различных конкурсах. Совершенно очевидно, что занятия лего-конструированием приносят детям пользу.

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