Менять имидж и «продавать» страну

Беседовала Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Гиорги ПЕРТАЯ: я знаю, что поляки, немцы, чехи, словаки будут инвестировать в Беларусь.

Беларусь — комфортное место для ведения бизнеса, только инвесторы об этом не знают, считает директор Национального агентства по привлечению инвестиций Грузии Гиорги ПЕРТАЯ.

Гиорги Пертая прибыл в Минск для участия в конференции «Изучение опыта стран Вышеградской группы и Грузии в области административных реформ с целью ускорения экономического развития Республики Беларусь». Корреспондент «БР» побеседовала с ним о грузинских технологиях привлечения инвестиций и возможностях внедрения этих технологий в нашей стране.

— Белорусская и грузинская экономики различаются. Тем не менее можно ли порекомендовать Беларуси что-то из грузинской практики привлечения инвестиций?

— Проблемы, которые стояли перед Грузией в начале процесса привлечения инвестиций, очень похожи на белорусские. У обеих стран нет значительных природных ресурсов, экономика страдает от последствий девальвации валют. Раньше Грузия также зависела от российского рынка. Помимо прочего, у нас и общее советское прошлое, с ним связаны особенности менталитета.

Как известно, в начале 2000-х годов Грузия была коррумпированной страной. Экономика не росла, ситуация в целом была гораздо хуже, чем сейчас в Беларуси. В вашей стране нет криминала, а в Грузии был такой разгул преступности, что однажды криминальная группировка выкрала инвестора и потребовала за него выкуп. После такого кто будет инвестировать в экономику?

Наша реформа проходила под лозунгом улучшения бизнес-климата. Мы начали бороться с коррупцией и преступностью, быстро корректировать законодательство и проводить реформы. Некоторые из них были удачными, другие не сработали вовсе. Однако в целом реформы оказались очень эффективными, и страна быстро, за три-четыре года, изменилась: уровень коррупции существенно снизился, а преступность удалось нивелировать. Тем не менее инвестиции все равно не поступали.

— Почему? В чем ошиблось правительство?

— Труднее всего было бороться со стереотипами, так как за несколько лет Грузия приобрела негативный имидж в глазах инвесторов. Ведь не каждый день мировые СМИ говорят о Грузии, это маленькая страна.

У нас все изменилось. Образно говоря, был создан хороший продукт, но потребители о нем не знали. Поэтому мы начали активно «продавать Грузию»: представляли страну на всевозможных бизнес-форумах, заказали видеопрезентации на всех ведущих мировых телеканалах, встречались с сотнями инвесторов, министрами, заместителями, другими представителями правительства. То же самое делал и президент Михаил Саакашвили. Все работали на привлечение инвестиций.

— Это рекомендация правительству Беларуси?

— Да, и начинать надо прямо сейчас. Имидж Беларуси в мире изменился. Теперь она видится международному сообществу как нейтральная страна. Все знают, что в Беларуси невысокий уровень преступности. Причем не потому, что правоохранительные органы так уж хорошо работают, а потому, что народ простой и добрый. Без всякого напряжения, сама собой в вашей стране появилась IТ-отрасль. У вас очень образованные люди, они производят интеллектуальные продукты, потому что математическая школа очень сильная и специалисты имеют аналитический склад ума.

Сегодня ни один европейский бизнесмен не хочет терять российский рынок. Особенно не хотят этого немцы. Каждый бизнесмен, который собирается работать в России, понимает, что Беларусь — ворота в РФ, а также в Казахстан. Сейчас надо «продавать» вот такой посыл: «Беларусь — нейтральная страна, страна простых и очень талантливых людей. В Беларуси можно спокойно работать, заниматься бизнесом, ведь здесь никогда не было сложных политических ситуаций».

Например, на территории практически всех соседей Грузии происходили военные конфликты: снизу Карабах, сверху Чечня, недалеко Сирия. Когда мы предлагали, например американцу, инвестировать в Грузию, тот смотрел на карту и сразу отказывался вкладывать деньги в горячую точку. В Беларуси же такого нет.

Надо менять имидж и «продавать страну». Я знаю, что поляки, немцы, чехи, словаки будут инвестировать в Беларусь. Рынок аутсорсинга продвигается в наш регион, так как в Польше, Словакии, Эстонии зарплаты повысились, и теперь там невыгодно размещать заказы. В Беларуси для этого все готово.

Нужно каждый день работать с инвесторами, рекламировать себя: нанять энергичных, умных людей за границей, представителей национального инвестиционного агентства, чтобы они работали с потенциальными партнерами в своих странах. Я не вижу никаких имиджевых белорусских клипов или рекламы, а ведь Беларусь — одна из немногих стран, где человек, в том числе иностранец, может спокойно гулять ночью по улицам и где его никто не тронет. Инвестор не вникает в тонкости политической обстановки. Для бизнеса главное — безопасность, гарантии и получение прибыли.

— Какие из реформ, которые проводились в Грузии, могут быть полезны Беларуси?

— Нам очень помогло внедрение электронного правительства. Все сервисы, которые предоставляет населению власть, находятся в одном здании. Там можно уплатить и коммунальные платежи, и налоги, за один день открыть компанию, зарегистрировать имущество, расторгнуть брак, заказать паспорт. За всем этим стоит очень сложная система, в том числе большая работа программистов. Это уникальный грузинский опыт, никто до нас такого не делал.

Если ты сделал справку один раз, то в других организациях ее предоставлять не нужно: все есть в общей базе данных. Только через Интернет в Грузии можно записаться в детский сад, школу. Даже поступление в университет осуществляется в электронном виде.

Как правило, чиновники плохо разбираются в IТ, им трудно понять, для чего нужно электронное правительство и как оно будет работать. Однако возможность взаимодействовать с властями, в том числе с налоговой, через Интернет, запрашивать любую интересующую информацию в электронном виде очень ценят инвесторы. Например, электронное правительство помогает сократить расходы на МВД, причем не потому, что в компетентных органах есть коррупция, а из-за повышения эффективности выделения на них средств. Как следствие, сэкономленные деньги можно направить на что-либо другое.

Нужна реформа туристической отрасли. Для этого необходимо участвовать в турвыставках, размещать больше информации для приезжающих в страну, ведь они приносят солидный доход. В прошлом году в Грузии побывало 5,8 млн туристов, притом что в стране проживает всего 3,7 млн человек! Вслед за приезжающими на отдых, за развлечениями и экскурсиями приходят и инвестиции, потому что туристам нужно очень многое.

— Какова сейчас экономическая ситуации в Грузии?

— У всех наших соседей — Азербайджана, Армении, Казахстана — есть проблемы. У нас их меньше, поскольку то, с чем столкнулись эти страны сейчас, мы прошли еще в 2006-м, когда Россия отказалась от нашей сельхозпродукции. Тогда обанкротилось множество компаний, однако те, кто сумел выйти на новые рынки, выжили и окрепли. Снижение спроса на российском рынке для них не проблема: они продают в Америку, Китай. Самые большие статьи нашего экспорта — цитрусовые, вино, орехи.

— Мы следим за реформами в Украине. Как вы думаете, почему там неэффективна борьба с коррупцией?

— По-моему, борьба с коррупцией не дает эффекта без политической воли первых лиц. Без активной позиции и действий пяти-шести человек на самом верху не получится ничего. Когда первые шесть человек скажут: «Все! Мы больше ничего не берем», тогда и подчиненные, в конце концов, перестанут брать. Затем эта цепочка продолжится до самых низших звеньев.

Например, в Грузии таможенник брал взятку в 100 долларов с фуры. Через три дня эту стодолларовую купюру можно было бы найти в кармане министра. С такой системной коррупцией бороться очень трудно.

В Украине именно системная коррупция и нет политической воли, чтобы ее искоренить. В этой стране не все руководители борются с негативными явлениями. Уже прошло то время, когда болезненную реформу, направленную на искоренение коррупции, можно было провести относительно быстро. Сейчас, когда доверие населения к властям снизилось, реформу провести труднее: придется уволить множество чиновников, затронуть интересы высокопоставленных лиц со связями и деньгами. За один день они все станут врагами правительства. Поэтому, повторюсь, время для решительного искоренения коррупции Украина опять упустила.

СПРАВКА "БР"

Территория Грузии — 69,7 тыс. кв. км, население — 3,7 млн человек. В 2014 году прямые иностранные инвестиции составили 1,75 млрд долларов (+87 % по сравнению с 2013 годом).