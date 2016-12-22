Домашнее задание для правительства

Елена ГОЛУБЬ

На неделе правительство в очередной раз предложило президенту пакет реформ. Александр Лукашенко предложения отверг и отправил документы на доработку.

Таков итог прошедшего 16 февраля совещания о мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса. Доработать предложения правительство должно в течение недели.

Дмитрий КРУК: бездействие будет погружать белорусскую экономику в еще более глубокую и продолжительную рецессию.

О каких предложениях идет речь, не сообщалось. «Подозреваю, что обсуждались изменения, связанные с дорожной картой структурных реформ», — предположил в комментарии «БР» научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук. По его словам, в пакете предложений «были какие-то элементы реформирования госпредприятий, системы господдержки, директивного кредитования, вопросы перекрестного субсидирования».

«Скорее всего, от внешних кредиторов правительству поступило настойчивое предложение о проведении рыночных реформ. Без них ни Россия, ни МВФ не спешат выдавать кредиты. Власть остро нуждается в деньгах, думаю, поэтому отдельные члены правительства поддержали курс на рыночные реформы», — полагает экономист Леонид Злотников.

Глава государства такой курс не приемлет, подчеркнул эксперт, отсюда и гневная реакция. «Мне ваши реформы совсем не нужны, те, которые вы предлагаете», — цитирует президента БЕЛТА. «Вместо хлеба хотите дать людям некую реформу», — упрекнул он правительство.

Из сказанного Александром Лукашенко следовало, что в белорусской экономике есть «негативные тенденции», «изменились условия» и «будет немножко сложнее», однако ее состояние некритическое и тем более некризисное. «Всякие разговорыпо поводу некоего кризиса неприемлемы! Никакого кризиса нет, кризис у нас в голове!» — заявил президент и поставил задачу правительству «создать нормальную жизнь для людей, функционирования государства и нашего общества — вот что нужно».

При этом разрешено совершенствовать только «материальное производство». «Самое главное — создав продукт, продайте его! Вот и все реформы!» — уверен Александр Лукашенко. Он не сомневается, что дополнительных резервов экономического роста — «туча». Среди них — «рациональное импортозамещение», снижение себестоимости (на 25 %), сдерживание инфляции, сбалансированность бюджета, создание новых рабочих мест (50 тыс. в 2016 году). Руководителям, которые не смогут снизить себестоимость на 25 %, глава государства пригрозил судом.

Фактически предлагается оставить все как есть, констатировал Дмитрий Крук, но при этом «экономика должна работать и давать результаты». «Увы, ответа на вопрос, как это сделать, нет», — добавил эксперт.

Леонид ЗЛОТНИКОВ: люди, которые командуют экономикой, не полагаясь на рыночные механизмы, разрушают ее.

По мнению Леонида Злотникова, отказываясь от реформ, президент рассчитывает на изменение внешней конъюнктуры. «Люди, которые командуют экономикой, не полагаясь на рыночные механизмы, разрушают ее», — убежден экономист.

Оба собеседника «БР» уверены, что на этот раз «небольшими косметическими изменениями» добиться экономического роста не удастся. Не сработает, считают они, и расчет на скорое улучшение внешних условий.

Это не первый разговор президента с правительством на тему реформ. «Спектакль повторяется уже четыре месяца: правительство вносит радикальные предложения, а Лукашенко их отвергает», — напомнил Дмитрий Крук.

Эксперты не рискнули предсказать дальнейший ход событий. «Ясно одно: бездействие будет погружать белорусскую экономику в еще более глубокую и продолжительную рецессию, а обычные граждане будут беднеть ускоренными темпами», — подытожил научный сотрудник исследовательского центра BEROC.