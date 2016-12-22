Домашнее задание для правительства

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Таков итог прошедшего 16 февраля совещания о мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса. Доработать предложения правительство должно в течение недели.
О каких предложениях идет речь, не сообщалось. «Подозреваю, что обсуждались изменения, связанные с дорожной картой структурных реформ», — предположил в комментарии «БР» научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук. По его словам, в пакете предложений «были какие-то элементы реформирования госпредприятий, системы господдержки, директивного кредитования, вопросы перекрестного субсидирования».
«Скорее всего, от внешних кредиторов правительству поступило настойчивое предложение о проведении рыночных реформ. Без них ни Россия, ни МВФ не спешат выдавать кредиты. Власть остро нуждается в деньгах, думаю, поэтому отдельные члены правительства поддержали курс на рыночные реформы», — полагает экономист Леонид Злотников.
Глава государства такой курс не приемлет, подчеркнул эксперт, отсюда и гневная реакция. «Мне ваши реформы совсем не нужны, те, которые вы предлагаете», — цитирует президента БЕЛТА. «Вместо хлеба хотите дать людям некую реформу», — упрекнул он правительство.
Из сказанного Александром Лукашенко следовало, что в белорусской экономике есть «негативные тенденции», «изменились условия» и «будет немножко сложнее», однако ее состояние некритическое и тем более некризисное. «Всякие разговорыпо поводу некоего кризиса неприемлемы! Никакого кризиса нет, кризис у нас в голове!» — заявил президент и поставил задачу правительству «создать нормальную жизнь для людей, функционирования государства и нашего общества — вот что нужно».
При этом разрешено совершенствовать только «материальное производство». «Самое главное — создав продукт, продайте его! Вот и все реформы!» — уверен Александр Лукашенко. Он не сомневается, что дополнительных резервов экономического роста — «туча». Среди них — «рациональное импортозамещение», снижение себестоимости (на 25 %), сдерживание инфляции, сбалансированность бюджета, создание новых рабочих мест (50 тыс. в 2016 году). Руководителям, которые не смогут снизить себестоимость на 25 %, глава государства пригрозил судом.
Фактически предлагается оставить все как есть, констатировал Дмитрий Крук, но при этом «экономика должна работать и давать результаты». «Увы, ответа на вопрос, как это сделать, нет», — добавил эксперт.
По мнению Леонида Злотникова, отказываясь от реформ, президент рассчитывает на изменение внешней конъюнктуры. «Люди, которые командуют экономикой, не полагаясь на рыночные механизмы, разрушают ее», — убежден экономист.
Оба собеседника «БР» уверены, что на этот раз «небольшими косметическими изменениями» добиться экономического роста не удастся. Не сработает, считают они, и расчет на скорое улучшение внешних условий.
Это не первый разговор президента с правительством на тему реформ. «Спектакль повторяется уже четыре месяца: правительство вносит радикальные предложения, а Лукашенко их отвергает», — напомнил Дмитрий Крук.
Эксперты не рискнули предсказать дальнейший ход событий. «Ясно одно: бездействие будет погружать белорусскую экономику в еще более глубокую и продолжительную рецессию, а обычные граждане будут беднеть ускоренными темпами», — подытожил научный сотрудник исследовательского центра BEROC.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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