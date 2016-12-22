Байнет как бизнес-пространство

Беседовал Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Страсть к компьютерам и IT помешала Кириллу Волошину стать музыкантом.

Соучредитель крупнейшего в стране информационного портала и сооснователь нескольких кафе Кирилл ВОЛОШИН рассказал «БР», почему из него не вышел музыкант и почему не хочет связываться с ресторанным бизнесом.

– Ваши родители профессиональные музыканты. Почему желание работать и зарабатывать оказалась вам оказалось ближе, чем реализация творческих амбиций?

– Так сложилось; ничто не предвещало. Я 8 лет простоял солистом школьного хора и дважды окончил музыкальную школу. Было направление в музыкальное училище по классу саксофона. Я мог продолжать эту "карьеру", но вмешался интерес к компьютерам и IT-технологиям. Эта страсть вылилась в многолетнее сотрудничество с изданием «Компьютерные вести» в качестве журналиста-обозревателя.

Параллельно я стал яснее понимать, что мне далеко до музыкальной талантливости родителей. Мы обсудили это и пришли к выводу, что неплохо бы получить модное экономическое образование, но с IT-уклоном. Аттестат у меня был неважнецкий, сачковал по-крупному, и дорога явно была на платное отделение. И тут подвернулся «Институт современных знаний», в котором была подходящая специальность - «Экономическая информатика». Я, правда, как и большинство сокурсников, так и не стал в итоге ни экономистом, ни программистом.

– Вы уже сказали, что начали подрабатывать в газете «Компьютерные вести». Что стало тем переломным моментом, когда вы от теории перешли к практике – основали вместе с компаньонами портал TUT.BY?

– По правде говоря, я ничего не основывал. Меня перед запуском пригласили работать в качестве главного редактора. А перед этим я в звукосветовой компании руководил сайтом о белорусском шоу-бизнесе – что-то вроде предвестника нынешних Relax.by или Afisha.tut.by. Звучит, наверное, нелепо, потому что и сейчас-то белорусский шоу-бизнес как бозон Хиггса – вроде бы есть, но плохо «виден» и не всем, а 17 лет назад, скорее, отсутствовал. И эти два фактора: работа в «Компьютерных вестях» и на псевдо-портале о шоу-бизнесе – привели к тому, что меня пригласили в назревающий Tut.by.

– Можно это событие назвать вашим вхождением в сферу бизнеса?

– Перед запуском, пожалуй, никто не видел портал реальным доходным бизнес-проектом. Хостинг – да, сразу запускался как прибыльный проект. Но большими, по сравнению с крупными IT-компаниями страны: EPAM, Wargaming, Itransition, эти бизнесы нельзя назвать и сейчас.

Весь рынок рекламы в Беларуси «ходит» лет восемь вокруг 70 млн. долларов в год, иногда достигая 110 млн., и летит обратно вслед за экономикой. А весь сегмент интернет-рекламы, который сперва ничего не занимал, сейчас претендует лишь на 20% от этой суммы.

Я к тому, что здесь и сейчас это небольшой бизнес, а уж в нулевых, когда портал только появился, его правильно было бы в нынешней терминологии назвать стартапом.

– Пятнадцать лет назад, когда запускался Tut.by, вы предполагали, что он станет популярным и прибыльным или просто хотели сделать интересный проект?

– Думаю, Юрий Зиссер, который инвестировал в этот проект деньги, видел и перспективу и, наверняка, ждал каких-то дивидендов.

Хотя, конечно, то, как мы слега наивно изначально рассматривали проект, к деньгам не имело большого отношения. Думали больше над развитием контента, а с точки зрения заработка рассматривали лишь очевидные варианты – продажу баннеров и рекламных статей. Ну и, конечно, никакого внятного бизнес-планирования при штате в 2-3 человека у нас не было очень долго.

Другая ситуация сейчас, когда компания выросла до 350 человек, и без анализа и планов существовать невозможно.

– Многие предприниматели долго не рассматривали глобальную паутину, как перспективную среду для развития бизнеса. Как изменился байнет за 15 лет, в том числе и как бизнес-пространство?

– Америку не открою. Вместе с увеличением числа пользователей, естественно, интернет стал важной средой для электронной коммерции, обязательной точкой контакта для предприятий и серьезным рекламным каналом. Нормальная и логичная эволюция, которая не была бы возможна при сохранении запретительного или высокого уровня цен на доступ и небольшой базе пользователей.

– В таком случае почему, когда портал начал приносить прибыль, вы решили покинуть кресло гендиректора?

– Ну, во-первых, не сразу, а лет через 10 (смеется). Во-вторых, мы в топах уже поуставали друг от друга и от несовпадений мнений по поводу стратегии развития. Ну и самое главное – я тринадцать лет по двенадцать часов оттрубил тут, устал и банально понял, что из-за портала пропускал много важного в жизни. Люблю анекдот – жена говорит мужу: «Я потратила на тебя лучшие годы!». А он: «Боже, то есть худшие еще впереди???». Примерно так же. Например, я, по сути, пропустил воспитание дочери, о чем сейчас жалею и где-то стыжусь, потому что портал мне был интересней. В настоящий момент приоритеты поменялись.

– После ухода вы одно время запускали и проработали в качестве директора академии IT-образования «Шаг». И насколько это успешный бизнес-проект?

– Он очень успешен. У белорусской академии тысячи студентов, есть представительства в Гомеле и Минске. Сама франшиза родом из Украины.

– Насколько ниша данных услуг сейчас востребована?

– Более чем! Да и ниша у нас еще не до конца заполнена, о чем можно судить по открытию схожих учебных заведений.

Наши сограждане ведь не идиоты – они видят уровень зарплат в IT-среде. В сравнении с бюджетной сферой или среднестатистической ЗП разница в три-четыре раза. Даже если обучившийся станет не программистом, а тестировщиком, он все равно получит приличную зарплату, будет работать в культурной, доброжелательной среде с хорошим креслом, монитором, соцпакетом и печеньками.

Вообще, уверен – люди, которым не наплевать на себя, постепенно теряя терпение или уезжают из страны, либо идут работать IT-сферу. Потому что другого, более доступного (не берем криминал) способа повысить свой уровень жизни, ее качество, по сути нет.

– Насколько остра конкуренция между государственными ВУЗами и частными школами?

– Отвечу издалека – я убежден, что быть программистом научить невозможно. Это почти как музыкальный дар – преподаватель может подтолкнуть, помочь, но если человек сам не увлечен программированием, не сидит, не разбирается, горя этой темой, днями и ночами, из него выйдет лишь посредственный тестировщик-кликер.

– Но не за образованием?

– Если говорить про высшее компьютерное образование, то люди, скорее, идут в ВУЗ за дипломом, за отсрочкой от армии, спокойствием родителей и т.д. Наивные могут идти и за знаниями. Но при найме программиста, работодатель смотрит не на диплом.

Зачем идти в институт, если можно взять базу в той же академии "Шаг" или самостоятельно, и затем расти профессионально непосредственно в компании?..

– Вы в партнерстве открыли несколько заведений: Cafe Netto в столице, паб «Гарри Портер» в Гомеле. Насколько вам оказался близок мир ресторанного бизнеса?

– Признаюсь честно – я уже не очень-то рад, что во всё это влез. Как управляющий я точно не хочу реализоваться и быть тем, пардон, "сливным отверстием" в ванной, вокруг которого вместе с большой долей грязи (воровством, ленью, хамством, проверками) должно всё крутиться, иначе процесс останавливается. В целом, я бы с общепитом завязал окончательно или перешел в категорию миноритарных пассивных инвесторов, доверив управление людям, которые умеют и знают, как делать заведения стабильно зарабатывающими. Но людей таких на всю Беларусь – единицы…

– Как кризис сказался на этой отрасли?

– Существенно отразился. Доходы населения напрямую связаны с объемом товарооборота в этой отрасли, и со средним чеком тоже. Падает зарплата – оборот сжимается – люди экономят на излишествах, роскоши, развлечениях. Повысить цены так, чтоб не распугать гостей, становится все сложнее и маржинальность оставляет желать лучшего. В общем, кризис абсолютно точно бьет по общепиту и число объявлений о продаже очередного несетевого минского ресторана или кафе тому подтверждение.

– Какие новые проекты вы сейчас развиваете и в чем видите перспективу?

– На данный момент я с большим пессимизмом отношусь к тому, что происходит в стране. Государство цинично врет, гнобит собственное население, игнорирует судебные решения, занимается ерундой и поборами вместо реформ. Но! Для IT-образования, например, это, как ни ужасно, перспективное развитие событий.

Что касается меня, то я сосредоточен сейчас на мелких стартап-инвестициях и консультировании стартапов же в качестве бизнес-ангела за мизерный процент. Хотелось бы на этом пессимистичном экономическом тренде пережить год без крупных вложений и сохранить что стартовало раньше.

– В чем ваш персональный рецепт успешного бизнеса?

– Я не верю в универсальные рецепты и сам противник формата "умные мысли на развес". Предложу, скорее, очевидный рецепт, который позволяет повысить вероятность успеха и уменьшить потери в случае провала. Это планирование и предварительный анализ рынка. Это идеи, которые лежат в т.ч. в основе концепции "бережливого производства". Это создание и тестирование на потребителях "минимально жизнеспособных продуктов" и итеративное их развитие. И я сейчас говорю не только об ИТ-отрасли и стартапах.

– Как вы предпочитаете отдыхать? Чем занимаетесь в свободное время?

– У меня много увлечений. Путешествую, конечно. Лыжи, мотоцикл, дайвинг... Практикую социальные танцы west cost swing – он красивый, импровизационный и под современную музыку. Похоже, даже преподавать его начну. Плюс фитнес, горы, учебы разные, общение с друзьями, само собой. Пытаюсь вернуть форму в игре на гитаре…

– Многие бизнесмены намеренно жертвуют личной жизнью в угоду карьеры. Насколько вам близки подобные взгляды на жизнь?

– Работа не должна быть бóльшим генератором счастья, чем личная жизнь. А успешность – это не деньги и не бизнес, а то, насколько ты счастлив. И чем старше становишься и ума прибавляется, тем легче это понять. Часы идут в обратную сторону, родители становятся старше, и ты осознаешь, что у вас остается все меньше времени. Тоже самое с детьми. И часто этот процесс взаимоотталкивающий – ты им нужен все меньше, а они тебе – все больше. Ловите моменты!