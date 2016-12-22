Курсы «Лидер» - ваш личный выход из кризиса!

"Курс на успех!" - новая концепция образовательного центра "Лидер" на 2016 год

«Цены растут, зарплата за ними не поспевает, а тут еще и сокращение объявили!» Тревожные мысли посещают вас, если вы не очень уверены в своей востребованности на рынке труда.

«Какой кризис? Люди продолжают есть, ходить на работу и в магазин, отдыхать, учиться и лечиться! Значит, и я кому-то пригожусь!» — так говорят те, кто нашел свое дело жизни. За любимой работой трудности перенести проще.

Как сменить тягостные думы о выживании на сознательное планирование карьеры, знают в образовательном центре «Лидер». Ведь именно за этим – переменами в профессиональной судьбе— в «Лидер» каждый год приходят новые слушатели. В прошлом году курсы «Лидера» окончили 11281 человек – больше, чем в предыдущем докризисном. Учеба действительно вдохновляет!

«Лидер» приглашает присоединиться к числу оптимистов и знакомит с ситуациями, выход из которых его слушатели находят на курсах дополнительного образования.

Окончил (а) школу – работы нет

Легкий старт для юных и мобильных – курсы продавцов и официантов-барменов. Где еще навыки востребованных профессий можно получить за пять недель, причем занимаясь только по вечерам? Зная подводные камни торговли, вы выберете рабочее место с умом: такое, где будете прилично зарабатывать и развиваться, а не только утолять чей-то кадровый голод .

Ситуация долгого поиска рабочего места знакома и выпускникам колледжей и вузов, особенно экономистам и юристам. Выход для экономистов – обучение на бухгалтерских курсах, для юристов – на курсах инспекторов по кадрам. Учеба придаст вам уверенности, а сертификат курсов докажет нанимателю: экономиста действительно интересует бухгалтерия, правоведа – трудовое право.

В классе по курсу «Дизайнер интерьера» в Гомеле

Работаю в продажах, но мало что продается

У людей с высшим образованием это частая ситуация. А поскольку зарплата менеджера по продажам зависит от числа заключенных сделок, менять что-то нужно срочно!

Возможно, вас просто не вдохновляет товар. Тогда хорошее решение – курсы менеджера по туризму: продавать путешествия куда веселее, чем трубы или стеновые панели. А может быть, вы вообще не созданы для продаж. И здесь есть простой выход. Даже не очень успешный опыт торгового агента может помочь в смежных областях. Легко трудоустроиться по новой специальности, если вы поработали в продажах, а затем окончили курсы логистики, администраторов гостиниц или салонов красоты.

Работа вообще не радует

Увы, первую специальность не все выбирают по призванию. А иногда не нравится не собственно дело, а сопутствующие обстоятельства. Например, с клиентами все хорошо, а вот административные правила драконовские или над расчетным листком хочется плакать.

Никто кроме вас не решит, на что менять нелюбимую работу. Но за более красивым, приятным и благодарным делом женщины часто приходят на курсы Школы красоты. Профессия парикмахера, мастера по маникюру, визажиста может быть не только основным видом деятельности, но и дополнением к любимой, но малооплачиваемой профессии. А если в новой отрасли что-то не сложится – навык всегда пригодится для ухода за собой.

В классе по курсу «Визаж» в Орше

Образовательный центр «Лидер» набирает учащихся на курсы по 90 тематическим направлениям, работает сегодня в 27 городах Беларуси, таких как Гомель, Могилев, Брест,Орша, а также в Москве и Санкт-Петербурге, возможно также обучения дистанционно в любом уголке Беларуси и СНГ. Признание слушателей центра подтверждено званиями «Народная марка Беларуси» и «Выбор года». Курсы «Лидера» обучают не только профессиональным навыкам, но и уверенному поведению на рынке труда, активному поиску работы и построению карьеры. Ведь и преподают на курсах «Лидера» востребованные специалисты, продолжающие работать по специальности.

Решая, с кем сделать рывок к профессиональному росту, белорусы все чаще набирают в поисковике слова «Образовательный центр «Лидер». И попадая на сайт центра, убеждаются: вариантов лучшего будущего предостаточно.

Убедитесь в этом и вы!

О программе любого из курсов образовательного центра «Лидер» можно узнать на сайте Lider.by или по телефону 7-352-352 (Velcom, МТС, Life).