Особенности диалога с государством

Наталья БОБРОВНИЦКАЯ

Работу общественно­-консультативных советов, созданных при белорусских госорганах, проанализировала Ассоциация европейского бизнеса. Эксперты организации предложили придать больше значимости решениям совета.

Диалог бизнеса и государства в Беларуси есть, но бизнесу хотелось бы, чтобы чиновники не только слушали его, но и слышали — к такому выводу пришли участники круглого стола, проведенного Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) на прошлой неделе в Минске. На заседании эксперты АЕБ представили итоги анкетирования членов общественно-консультативных советов (ОКС), не являющихся госслужащими.

Институт общественно-консультативных советов существует в Беларуси пять лет. При государственных органах создан 31 ОКС. За пятилетнюю историю они провели около 700 заседаний. «Можно однозначно сказать, что институт общественно-консультативных советов в Беларуси состоялся», — подчеркнул юрисконсульт АЕБ Евгений Мордосевич, представляя итоги анкетирования.

Не хватает прозрачности. Диалоговая площадка, на которой обсуждаются важные для общества вопросы, подразумевает открытость, поэтому авторы проекта в первую очередь сфокусировали внимание на этом показателе. АЕБ даже провела отдельный анализ официальных интернет-сайтов министерств и госкомитетов, и он показал, что информацию об ОКСах и их составах размесили только пять ведомств из тридцати, а протоколы заседаний советов — только три ведомства. Причем на сайте Минпрома протоколы датированы 2013 годом. Наиболее открытыми оказались Министерство по налогам и сборам (МНС) и Государственный таможенный комитет (ГТК). «Вы в любой момент можете зайти на сайт ГТК — посмотреть повестку, вопросы, кто и что говорил», — рассказал Евгений Мордосевич.

Большинство участников опроса (56,3 %) отметили, что работу ОКСов сегодня нельзя назвать прозрачной и публичной.

Анкетирование показало, что самым интересным для бизнеса является рассмотрение на советах вопросов изменения действующего законодательства (71,9 % респондентов вносили свои предложения). Кроме того, 43,8 % опрошенных предлагали ввести новый институт регулирования. «Предлагают новации, которые пока не нашли отражения в белорусском законодательстве. Это очень хорошо, значит, частный сектор готов к свежему, новому, интересному и готов вносить эти предложения в госорганы», — считает Евгений Мордосевич.

Участники опроса оценили работу ОКСов в среднем на 5,6 балла из 10 возможных. «Это общий тренд. По нашему мнению, в действительности приблизительно так и есть: кто-то работает и полностью удовлетворен, а кто-то не работает. Есть ОКСы, которые собираются как минимум раз в квартал и обсуждают широкий перечень вопросов, а есть и такие, которые собираются раз в год», — отметил Евгений Мордосевич.

Участники анкетирования внесли свои предложения по совершенствованию работы ОКСов, в основном по изменению регламента работы таких советов, возможности работать между заседаниями. Было предложено сопровождать проекты нормативных актов, направляемых в Совет министров, заключениями ОКСов.

АЕБ предлагает расширить задачи советов. В рамках проекта АЕБ проанализировала утвержденное постановлением Совмина от 20 марта 2012 года № 247 типовое положение об ОКСе. Среди недостатков отмечены неурегулированность процедуры вступления и исключения членов ОКСа; непропорциональный состав советов (представителей бизнес-сообщества всего треть от общего количества членов, две трети — это госслужащие и представители госорганизаций); отсутствие ответственности должностных лиц за неисполнение норм постановления и др.

По результатам исследования АЕБ сформулировала свои выводы. «Они являются некими корректирующими нормами для существующего типового положения», — пояснил Евгений Мордосевич. Например, АЕБ предлагает предоставить совету возможность собирать и анализировать информацию, проводить мониторинги или контролировать антикоррупционную деятельность, привлекать общественные объединения, научное сообщество и частный бизнес к реализации госпрограмм.

АЕБ также считает необходимым изменить соотношение представителей общественных и государственных структур в пользу первых (например, в пропорции 3:1) и регламент работы ОКСов. В частности, внедрить процедуры избрания и исключения членов от негосударственного сектора, установить критерии отбора и исключения; не персонифицировать места в совете, а закреплять их за организациями и работать на основании годовых планов. Предлагается обязать госорганы размещать на официальном сайте материалы работы совета, контактные данные членов и ежегодные отчеты. Эксперты считают также необходимым контролировать исполнение решений совета.

Бизнес — за изменения. Выводы АЕБ нашли поддержку у представителей бизнес-ассоциаций. Они — только за, чтобы выполнение решений ОКСов контролировалось, а доля представителей общественных структур в составе советов увеличилась. «ОКС должен на 50 % состоять из представителей бизнес-сообщества, — считает вице-председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» Лилия Коваль. — Даже если бизнес-ассоциации выносят обоснованное решение, подкрепленное цифрами, представители власти не всегда торопятся его принимать, и как результат — обычным большинством голосов в составе ОКСа выносится решение «неактуально», и его отводят на задний план», — аргументирует она свою точку зрения. Бывают случаи, когда бизнес-ассоциации визируют на заседании ОКСа один проект нормативного акта, а принимается его другая версия — содержащая новые нормы.

По мнению Лилии Коваль, внимательнее стоило бы прислушиваться и к голосу бизнеса в регионах. «Необходимо создавать общественно-консультативные советы на местах, в регионах, включать в эти советы представителей бизнес-ассоциаций и точно так же отслеживать их работу, — считает она. — Ведь многие рабочие группы или советы, созданные при облисполкомах, не собираются вообще».

Правда, государство, к такому развитию событий не совсем готово. Директор департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц напомнил участникам круглого стола, что ОКС — это не мини-парламент при госорганах, а лишь совещательный орган, диалоговая площадка, и если бы на заседании ОКСа принимались какие-то обязательные решения, то он по сути подменял бы собой министерство. «Считайте, что мы параллельно будем еще одну вертикаль власти создавать», — оценил он идею повышения статуса ОКСов.