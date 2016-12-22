Трансфертные цены – на контроле

Светлана СПЕЦИАН

Если цена по договору отклоняется от рыночной более чем на 20 %, то осуществляемая сделка может заинтересовать налоговые органы.

В этом году в Беларуси законодательно ужесточен контроль за трансфертным ценообразованием. Теперь отслеживаются сделки не только по продаже, но и по покупке недвижимости, в том числе договоры долевого строительства и сделки с жилищными облигациями. Налоговые органы проводят проверку, если цена договора отклоняется от рыночной более чем на 20 %. Об этом шла речь на III Всебелорусском бухгалтерском форуме.

Никакой минимизации! Для контроля внешнеэкономических договоров введены дополнительные критерии. Проверяются договоры с взаимозависимым лицом или резидентом офшорных зон, а также аналогичные договоры, но при участии посредника. Проверке подлежат сделки, суммы по которым отклоняются от рыночных более чем на 20 % или превышают 1 млрд руб. Для сравнения: в 2015 году контролировались любые внешнеэкономические сделки по реализации и приобретению товаров (работ, услуг) свыше 1 млрд руб. независимо от того, кто выступал контрагентом.

МНС следит за внешнеторговыми сделками с участием крупных иностранных налогоплательщиков или со стратегическим товаром более чем на 10 млрд руб. и с отклонением в 20 % от рыночных цен. «Перечень стратегических товаров еще будет утвержден правительством. Предположительно, в список включат нефтепродукты и другие важные для экономики товары», — сообщил на форуме директор аудиторской компании «Бейкер Тилли Бел» Павел Царев.

Контролируются сделки и с белорусскими плательщиками. Речь идет о взаимозависимых лицах, которые на законных основаниях не платят налог на прибыль. При этом в договоре может фигурировать формальный посредник. Дополнительные условия проведения проверки — все то же отклонение от рыночной цены более чем на 20 % и порог в размере 1 млрд руб.

Помимо сделок по реализации товаров (работ, услуг), с этого года будут контролироваться реализация и приобретение имущественных прав и предоставление имущества в пользование.

Из-под налогового контроля за трансфертным ценообразованием исключен ряд операций: банковские; операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; сделки, связанные с товарами по фиксированной в международных договорах Беларуси цене.

Такое пристальное внимание к трансфертному ценообразованию объясняется тем, что оно является одним из способов минимизации налогов. «При проверках очень часто выявляется занижение цены проданной недвижимости. Например, квартира строилась несколько лет. За это время рубль обесценился, а ее переоценка не производилась. Квартира продается по остаточной стоимости при цене, допустим, 300 долларов за квадратный метр, тогда как текущая рыночная цена этой квартиры гораздо выше. Именно на такие сделки в первую очередь обращают внимание налоговые органы», — привел пример ведущий консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению Владимир Сузанский.

Всех не проконтролируешь. В Беларуси контроль над трансфертными ценами введен в 2012 году. Трансфертное ценообразование применяется только для целей налогообложения и не влечет за собой корректировок первичных и некоторых других документов. Этот институт не регулирует вопросы заключения договоров предприятием. «В нашей стране не предусмотрена «зеркальная» корректировка цен. Когда у продавца цена регулируется в сторону увеличения и, как следствие, увеличивается налоговая база, это не приводит к автоматическому пересчету затратной части у покупателя», — пояснил Павел Царев.

Выручку и затраты предприятие должно определять самостоятельно с учетом норм трансфертного ценообразования. «Если компания понимает, что работает не по рыночным ценам, она должна самостоятельно откорректировать налоговую базу в налоговой декларации. Если отклонение от рыночных цен заметит налоговая проверка, то будут применяться меры ответственности за ненадлежащую уплату налога на прибыль», — подчеркнул Владимир Сузанский.

Увеличение количества контролируемых сделок ограничивается численностью сотрудников фискальных органов, жалуются налоговики. Как отметил Павел Царев, если подпадающих под контроль сделок будет больше, человеческий фактор не позволит отслеживать каждую операцию.

Представители МНС пояснили, что сейчас на особом контроле находятся: организации, у которых в течение нескольких лет наблюдаются убытки по итогам деятельности; компании с незначительной прибылью, но с большими объемами реализуемых товаров; организации с уровнем рентабельности ниже среднеотраслевого; организации, входящие в группу международных компаний.