Пропаганда здорового образа бизнеса

Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Заявку на участие в первом сезоне шоу «Мой бизнес» подали более 700 участников.

Не бояться начинать собственное дело учит новое белорусское реалити­-шоу «Мой бизнес».

Упадок государственной экономики вкупе с прогрессирующей безработицей вновь продемонстрировал белорусам, что в критической ситуации следует уповать в первую очередь на собственную предприимчивость, а не на социальные льготы. Прошлой осенью это попытался доказать телеканал ОНТ, запустивший проект «Мой бизнес» — первое в стране реалити-шоу, в котором участники словами и примерами доказывали, что начать собственное дело не так уж трудно.

Сверху вниз. Идея цикла родилась наверху, ее предложил телеканалу помощник президента по экономическим вопросам Кирилл Рудый. «Это образовательное реалити-шоу дает очень много информации тем, кто хочет заниматься бизнесом, — рассказала в беседе с корреспондентом «БР» главный редактор передачи Мироника Март. — Мы сфокусировали внимание на малом и среднем бизнесе, чтобы объяснить зрителям, что в Беларуси не так уж трудно открыть собственное дело, а потом успешно его развивать. Мы глубоко рассматривали проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. Никто не просил нас создавать отполированную сказку о том, что государство любит частный бизнес. В реалити-шоу показаны реальные условия хозяйствования, люди, проблемы».

Была разработана следующая концепция цикла. Участники, начинающие предприниматели, демонстрируют четырем менторам свои стартапы в разных отраслевых нишах. Все проекты проходят сито отбора и получают шанс побороться за приз в 300 млн руб., который пойдет на развитие дела.

В качестве экспертов выступили четыре известных белорусских бизнесмена: гендиректор компании «Зубр Капитал» Олег Хусаенов взял опеку над легкой промышленностью, директор по маркетингу мобильного оператора «МТС» Денис Терещенко — над IT-сектором, зампред правления «Беларусбанка» Александр Поливко — над промышленностью, руководитель группы компаний «Сармат» Александр Кнырович курировал проекты, ориентированные на сельское хозяйство.

Польза банальных истин. «Формат передачи разрабатывала команда телеканала. Мы его не заимствовали, не покупали, не подсматривали. Это полностью наша разработка. Чтобы зрителям было интересно смотреть, максимально упростили стиль общения, не использовали заумные экономические термины. Ведь реалити-шоу должно быть не только познавательным, но и интересным», — пояснила главный редактор передачи.

Интерес к проекту оказался огромным: на участие в первом сезоне цикла было подано более 700 заявок. «Когда человек хочет реализовать свою идею, обычно ему мешает страх, который возникает из-за недостатка информации, — считает Мироника Март. — Мы постарались не только мотивировать людей действовать, но и дали им информацию, чтобы снизить уровень страха».

Как рассказали создатели шоу, большинство людей, приходящих в бизнес, сталкивается с одинаковой проблемой — отсутствием опыта презентации собственной идеи или стартапа. «Существует определенная культура презентации, подачи себя, — пояснила главный редактор реалити-шоу. — Нашим соотечественникам не хватает опыта выступлений, презентации своего дела. Они стесняются однозначно отвечать на вопрос ментора: сколько вам нужно денег, чтобы запустить проект? Люди шаркают ногами, стыдливо опускают глаза и отвечают: чем больше, тем лучше. Это не разговор с инвестором. Если хочешь получить финансирование, называй точные цифры».

В новом сезоне формат передачи изменится: отбор будет жестче, а проектов — больше. Прежде всего тщательно продуманных и просчитанных.

Первый шаг к успеху сделан в рамках шоу на ОНТ. Фото ОНТ

Пришли за советом — ушли с деньгами. По итогам голосования зрителей победителем шоу стала компания «ТрендБай» — производитель снаряжения и аксессуаров собственного дизайна. Именно ей достался обещанный приз в 300 млн руб.

Предприниматель Дмитрий Драчков, один из основателей компании, признался, что он с партнером пришли на передачу не столько в расчете на потенциальные инвестиции, сколько ради дельных советов экспертов по развитию бизнеса: «Нам было важно понять, куда двигаться дальше, как правильно выстраивать свою стратегию. Наша компания не совсем молодой бизнес, мы работаем уже два года, имеем определенный опыт. Однако зашли в тупик, не понимали, в какую сторону нам двигаться дальше. Развитие компании приостановилось. Это основная причина нашего участия в шоу».

Ментором компании стал Олег Хусаенов вместе со своей командой экспертов. «Они нам помогли понять стратегию — как надо развиваться, управлять бизнесом, на чем сфокусировать внимание, как расширить линейку продукции, — продолжает директор «ТрендБай». — Это позволило нам за короткое временя увеличить продажи более чем в два раза. Возросла и узнаваемость бренда».

Общие для всех проблемы. Впрочем, проблем у компании все равно хватает. Дмитрий Драчков связывает их со сложной экономической ситуацией в стране: «Сейчас непомерно высокая арендная плата, да и зафиксирована она в евро. В результате с ростом курса все больше средств уходит на арендную плату».

Еще одна трудность в том, что, даже придумав потенциально прибыльный продукт, бизнесмен практически не имеет возможности за небольшие деньги создать прототип изделия, чтобы продемонстрировать его инвестору. «Если в IT-сфере эта проблема вполне разрешима, то для промышленности она очень актуальна, — считает предприниматель. — Как раз об этом мы говорили в студии: необходимо создавать парк промышленных стартапов или специальные инкубаторы, которые помогут человеку с готовой идеей создать опытный образец за небольшие деньги».

«Человеческий» подход окупился. Победу в шоу директор «ТрендБай» объясняет «человеческим» подходом к потребителю: «Мы работаем для людей. Не делаем то, что взбредет в голову, а стараемся плотно общаться с клиентами и учитывать их потребности. Мы показали, что можем активно работать. За отведенное в передаче время очень многое успели сделать. Кроме того, нам повезло: достался ментор с лучшей командой экспертов из тех, что работали в реалити-шоу. Так что наша победа — это в первую очередь заслуга Олега Хусаенова».

Ментор «ТрендБай», руководитель компании «Зубр Капитал» Олег Хусаенов, рассказал, что его команда хоть и настраивалась на победу, но не была уверена в успехе, поскольку победителей выбирали обычные зрители, а не эксперты.

«С одной стороны, любовь зрителей — стихия, с другой — мы последовательно делали все необходимое, шаг за шагом, чтобы прийти к положительному результату. Как в спорте: мы хорошо прошли эту дистанцию, выдержали необходимый темп, но объявления результатов ждали с волнением».

Ложка хороша к обеду. Глава компании «Зубр Капитал» отметил своевременность реалити-шоу, ведь конкуренция на рынке труда все больше обостряется. «Чем сидеть на заводе, где завтра могут сократить, лучше заранее подготовить себе рабочее место самостоятельно. Внимание к малому и среднему бизнесу (МСБ) со стороны государства сейчас усиливается, хотя МСБ дает всего 25 % ВВП. В нормальной ситуации его доля должна быть как минимум вдвое большей. В целом МСБ — основа любой здоровой экономики. Однако в нашей стране фундаментом являются крупные постсоветские предприятия. Эта проблема приводит к возникновению кризисных ситуаций. Поэтому внимание к МСБ вполне оправданно», — подчеркнул Олег Хусаенов.

По его мнению, представленные в реалити-шоу проекты не моделируют полную картину МСБ в стране: «В масштабах Беларуси малый и средний бизнес — это преимущественно торговля, что вполне нормально. Сначала предприниматель чем-то торгует, накапливает капитал, затем начинает что-то производить. Поэтому срез бизнеса в нашей стране и тех проектов, которые добрались до передачи, — это два разных пласта, и я не стал бы их сравнивать. Проекты, которые прошли отбор, очень креативные. Люди занимаются всем самостоятельно: шьют, проводят обучающие мероприятия, что-то выпускают. Меня это очень порадовало, потому что при определенном стечении обстоятельств у большинства участников проекта есть хорошие перспективы».

Создателям «Моего бизнеса» удалось нанести удар по предубеждению, что предпринимательство — это всегда трудно, что в Беларуси бизнес лучше не открывать. «Просто нужно все правильно делать и не бояться решать проблемы. С этой точки зрения проект получился очень удачным, даже сверхудачным», — подвел итог Олег Хусаенов.