Цены пока не кусаются

Наталья БОБРОВНИЦКАЯ

Молоко — товар высокооборачиваемый, повышать на него цену в конкурентной среде — себе дороже. Фото БЕЛТА

Социально значимые товары пока почти не подорожали, а вот импортная продукция постепенно растет в цене.

Продовольственный рынок спокойно отреагировал на отмену 15 января административного регулирования цен на социально значимые товары. Несмотря на скептические комментарии, предсказания Минторга оправдались: ценового всплеска не произошло. Это подтвердили и опрошенные «БР» эксперты.

«Мы проводили совещание с руководителями продовольственных магазинов, и пока они придерживаются наценок, установленных до отмены регулирования, — рассказал сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства, директор ТЧУП «Тридакта» Виктор Маргелов. — Хлеб и молоко — высокооборачиваемые товары, поэтому глупо повышать цену на них, если другие этого не делают. Зато плюсом отмены госрегулирования стало то, что сегодня магазинам не нужно бояться при необходимости округлять цену в большую сторону. Раньше это было проблемой».

Интересно, что в некоторых магазинах продукты даже подешевели. «После 15 января в нашей торговой сети цены не повысились ни на одну позицию, — рассказал генеральный директор ОАО «Беловежский» Юрий Мороз. — Мы даже на 3—4 % удешевили свинину полутушную, потому что в Беларуси ее производят в избытке. Думаю, и в течение года цены в наших магазинах повышаться не будут».

Если сегодня цены на продовольственном рынке и растут, то только на наиболее востребованные товары. Происходит это прежде всего за счет торговой надбавки. В частности, подросли в цене дешевые сыры и мясные полуфабрикаты, которые производители поставляют в магазины не в таком количестве, как хотелось бы последним.

«Недавно мы получили дешевое говяжье сердце, и один мужчина взял сразу 20 упаковок, сказал, что покупает как корм для собаки. Конечно, мы не можем его ограничивать, но ведь другим покупателям может не хватить. Поэтому мы увеличили торговую надбавку на этот товар, и теперь он у нас на 5—10 % дороже», — пояснил Виктор Маргелов.

Импорт — на медленном старте. Ожидаемо складывается ситуация с импортом: он дорожает. Как рассказал «БР» председатель Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Михневич, девальвация сказывается на цене запчастей, которые, как правило, завозят из Европы: «Все, что происходит с белорусским рублем, вызывает удорожание запчастей с лагом до месяца, а иногда и до одной-двух недель. Это объясняется тем, что товарные запасы комплектующих не очень велики».

Аналитической информации по рынку автомобилей в целом, по словам эксперта, нет, но тенденции повышения цен пока не наблюдается. «Кто-то распродает товарные запасы, кто-то закупает машины в российских рублях, поэтому в январе не только не поднимал, но даже понижал цены», — добавил Сергей Михневич.

Правда, в ближайшее время цены могут повысить российские производители. «Пока курс российского рубля не стабилизируется, трудно предположить, насколько изменятся цены на продукцию российского автопрома, но то, что они будут повышаться, — факт, — считает председатель БАА. — По нашему прогнозу, к весне цены в российских рублях поднимутся на 5—10 %».

Не стоит на месте и стоимость услуг с высокой импортной составляющей. Как сообщил «БР» директор ЧМУП «Дентинмед» Валерий Савицкий, в связи с удорожанием импортируемых материалов предприятие было вынуждено повысить цены на терапевтические и хирургические услуги в среднем на 10—15 % по сравнению с началом года. Например, если до Нового года пломба стоила порядка 450 тыс. руб., то сегодня — около 500 тыс. «Поэтому и поток пациентов уменьшился на треть», — посетовал Валерий Савицкий.

Эксперты отмечают, что импорт дорожает не только из-за девальвации белорусского рубля. Затраты увеличивают требования печально известного постановления Совмина от 6 августа 2015 года № 666 об обязательной гигиенической сертификации каждой партии ввозимого товара. «Если раньше достаточно было получить один сертификат и лабораторное заключение и несколько лет завозить конфеты, то теперь, пока каждая партия товара лежит на складе и ждет лабораторных исследований, деньги выводятся из оборота. Надо каждый раз платить за аренду, сертификацию и т. п.», — рассказал Виктор Маргелов.

Раньше рост цен на многие товары, включая продукты питания, одежду, парфюмерию, косметику, сдерживался конкуренцией со стороны индивидуальных предпринимателей, многие из которых по известным причинам в этом году прекратили торговлю.

Не исключено, что в будущем потребители начнут отказываться от значительно подорожавшего импорта в пользу белорусских товаров. «Свои позиции даже при росте цен сохранят элитные импортные товары, тогда как средний ценовой сегмент, например косметика или даже обувь, может быть вытеснен белорусской продукцией», — считает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.