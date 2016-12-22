Обвиняется научная элита

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

О белорусской науке вспомнили контролеры.

Нашумевшее «дело профессоров» начал рассматривать на этой неделе Минский городской суд. На кону не только судьбы людей, но и принципы функционирования белорусской науки.

Следствие велось два года, допрошены сотни свидетелей. Двух профессоров и доцента Белорусского национального технического университета (БНТУ) обвиняют в присвоении бюджетных средств при проведении работ в рамках госпрограммы «Металлургия». Кроме того, ученых обвиняют в регистрации результатов научных исследований (компьютерных программ) на физических лиц с «нарушением стандартов законности».

Преступная группа. Перед судом предстали профессор кафедры «Машины и технология литейного производства» БНТУ Александр Чичко, бывший профессор этой кафедры Владимир Соболев и доцент Республиканского института инновационных технологий БНТУ Ольга Чичко. Еще один фигурант дела, заведующий кафедрой профессор Давыд Кукуй, погиб в автомобильной катастрофе.

Гособвинение поддерживает прокурор Вадим Кисель. По его словам, подсудимые объединились в группу с целью хищения денежных средств, выделенных в 2008—2010 годах для выполнения научно-исследовательских работ в рамках государственной программы прикладных научных исследований «Металлургия». Работа была связана с разработкой математических моделей методов непрерывной разливки стали и получения бронзированной проволоки.

Как утверждает следствие, «преступная группа» из четырех преподавателей «путем регулярной координации участников по телефонной связи и проведения совместных встреч» сумела включить в план госпрограммы «Металлургия» исследования, которые ранее проводились этими же учеными и по результатам которых деньги были перечислены исполнителям согласно хоздоговорам. Указанные лица являются и обладателями прав на результаты исследований.

Подсудимые обвиняются в том, что два программных продукта, разработанных в рамках госпрограммы, они зарегистрировали в Республиканском центре интеллектуальной собственности на свое имя, тогда как согласно договору собственником результатов является БНТУ, а также в том, что разрабатывали компьютерные программы, хотя это не было предусмотрено техническим заданием.

По мнению гособвинения, ученые нанесли госбюджету ущерб в особо крупном размере — более 174 млн руб. Их обвиняют по ст. 424 УК «Злоупотребление властью или служебными полномочиями». Обвиняемым грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Как все начиналось? В 2007—2008 годах четверо ученых заключили шесть договоров с ОДО «Интерфаундри», учредителем которого в то время была Ассоциация литейщиков и металлургов Беларуси, на выполнение научной работы для Белорусского металлургического завода (БМЗ). Работы были выполнены, деньги — более 648 млн руб. — перечислены исполнителям. Впоследствии подсудимые, используя свое влияние в профессиональном сообществе, сумели включить темы данных работ в госпрограмму «Металлургия», однако скрыли от межведомственного совета при НАН Беларуси то, что работы уже были выполнены и оплачены.

После включения тем в госпрограмму «Металлургия» подсудимые создали четыре временных научных коллектива («Ковш», «Поток», «Статистика» и «Проволока») и заключили договоры подряда с БНТУ на выполнение заданий по созданию научно-технической продукции. Однако, по мнению обвинения, научные исследования на этапах реализации госпрограммы не проводились, а отчетные материалы фальсифицировались путем копирования отчетных материалов исследований, проводившихся для БМЗ. Следствие установило, что эти отчетные материалы на 85 % совпадают с отчетами об исследованиях в рамках госпрограммы «Металлургия».

Кроме того, следствие уверено, что компьютерные программы, представленные в качестве результата научных исследований, являются не новыми научными разработками, а усовершенствованными программными продуктами, разработанными этими учеными и другими сотрудниками БНТУ в 2000 году.

За работу над госпрограммой «Металлургия» каждый исполнитель получил 50—70 млн руб., то есть 2—3 млн руб. в месяц.

Во время проведения Комитетом госконтроля (КГК) проверки в БНТУ, ученые вернули часть средств, перечислив их на счет вуза.

С обвинением не согласны. Подсудимые не согласны с предъявленным обвинением, а Александру Чичко оно «непонятно».

«Мы не могли злоупотребить властью или служебными полномочиями, так как исследования проводились в нерабочее время, мы работали как подрядчики. Никаких должностей мы не занимали», — заявил Александр Чичко. Он также отверг обвинения в фальсификации отчетов: «В разных 100-страничных отчетах о выполненных работах 99 страниц могут содержать одни исходные данные, а одна страница — результат, различающийся в зависимости от поставленных задач. Причем эта страница самая трудозатратная».

По словам Владимира Соболева, согласно хоздоговорам с БМЗ и госпрограмме «Металлургия», объект исследования был одним и тем же, а цели и задачи отличались. В хоздоговорных работах отрабатывались технологические решения, это была прикладная задача. Бюджетные исследования носили фундаментальный характер: изучались модели, алгоритмы, программы. Компьютерная программа является неотъемлемой частью любой математической модели, поэтому под результатами выполнения госпрограммы подразумевалась и разработка программного продукта.

Касательно совпадения отчетов по бюджетным и хоздоговорным темам Владимир Соболев сказал, что «там ничего не совпадает», за исключением исходных данных, взятых на БМЗ для построения математических моделей. «В ходе следствия мы докажем, что это дело — фальсификация со стороны Комитета госконтроля», — заявил бывший профессор.

По его словам, в результате регистрации компьютерных программ в Национальном центре интеллектуальной собственности ученые не получили никаких имущественных или авторских прав на эти программы и всего лишь зафиксировали факт их создания. Во время проверки КГК Владимир Соболев вернул в бюджет БНТУ 42 млн руб., но не потому, что чувствовал себя виноватым, а потому, что «не хотел портить отношения с университетом», где надеялся работать и дальше.

На заседании суда бывший профессор заявил, что во время допросов на него оказывалось давление, и не подтвердил свои показания, данные на первом допросе сначала без адвоката, а затем и в присутствии представителя защиты (позднее обвиняемый расторг договор с адвокатом по причине неудовлетворительной работы последнего). Владимир Соболев признался, что плохо видит, поэтому прочитать протоколы допросов не смог и подписал их, доверившись сначала следователю, а потом адвокату, который, по словам подсудимого, не вник в детали дела.

Суд начал допрашивать свидетелей. Многие из них — известные ученые, специалисты в области металлургии и компьютерных технологий. К делу подшито письмо ученых, адресованное Александру Лукашенко, с резолюцией «Разобраться по справедливости».