Доходы чиновников – под микроскопом

Ева МАРЦИНКЕВИЧ

Новые правила декларирования доходов и имущества государственных служащих вступают в силу 24 января.

Это предусмотрено Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». В развитие данного закона 16 января правительство приняло постановление № 19 «О некоторых вопросах декларирования доходов и имущества государственными служащими и иными категориями лиц». Документом утверждены новые формы деклараций о доходах и имуществе государственных служащих и положение о порядке проверки и хранения этих деклараций.

Согласно новым правилам, чиновники, а также их близкие родственники обязаны декларировать не только объекты недвижимости, произведения искусства, драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, транспортные средства, находившиеся в собственности, но и имущество, которым указанные лица фактически пользовались 183 дня и более в декларируемом периоде. Так будут выявляться факты подкупа должностных лиц путем предоставления им или их близким материальных ценностей якобы в пользование.

При необходимости (не чаще одного раза в год) налоговые органы могут истребовать декларации о доходах и имуществе от совершеннолетних близких родственников должностных лиц, занимающих ответственное положение, которые с ними не проживают и (или) не ведут общее хозяйство.

Вводится обязанность декларировать денежные средства в сумме, превышающей 2000 базовых величин, за исключением средств, размещенных на счетах и (или) во вкладах (депозитах) в белорусских банках. Так контролирующие органы планируют отслеживать реальный рост доходов чиновников и выявлять незаконные доходы. Кроме того, должностные лица и их близкие родственники будут декларировать деньги, хранящиеся не в банках.

Закон отменяет ответственность за незначительные нарушения, допущенные при составлении деклараций. Это касается случаев выявления налоговыми органами не отраженных в декларации незначительных доходов, полученных не по месту основной работы, или указания неточных сведений, например о дате приобретения или отчуждения имущества, площади капитальных строений, стоимости имущества, размере доходов, если такие расхождения не превышают 10 % от фактических данных.

Положение о порядке проверки и хранения деклараций о доходах и имуществе позволяет провести проверку и сопоставить задекларированные доходы и фактические расходы должностных лиц, занимающих ответственное положение, и их близких родственников. Если будут выявлены факты явного превышения стоимости имущества, принадлежащего указанным лицам, и их расходов над доходами, полученными из законных источников, то таким лицам придется либо добровольно передать в доход государства имущество на сумму, явно превышающую подтвержденные доходы, либо выплатить его стоимость. Помимо того, соответствующие материалы могут быть направлены в органы прокуратуры, которая определяет, есть ли основания для проведения проверки в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом.