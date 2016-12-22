Бизнес-­инвестиции – как катание на серфинге

Беседовал Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Олег ХУСАЕНОВ: мне нравится растущий бизнес.

Успеха в бизнесе добиваются не в одиночку, а в компании талантливых профессионалов. Так считает Олег ХУСАЕНОВ, гендиректор компании «Зубр Капитал».

— Я родился в СССР. Тогда такого понятия, как бизнес, не существовало, однако желание самостоятельно зарабатывать было у меня на уровне подсознания. В частности, в студенческие годы я, как и все мои сверстники, подрабатывал в стройотрядах. Правда, «неформальные» объединения нравились больше. Например, вы знаете, что такое «потолкаться» за билетами в театр? Это когда ребята из трех-четырех институтов стояли перед кассами «Ленкома», зная, что будут продавать билеты на весь месяц. Все было как в регби: кто кого вытолкает. Победившая команда покупала, а потом перепродавала заветные квитки. «Купи-продай» было развито среди студентов, я также принимал в этом активное участие.

Потом по распределению в качестве инженера попал в Минск, на завод «Атлант». У меня появилась семья, ребенок, надо было их кормить. Как раз стали появляться и первые кооперативы. Я пошел в местный дом быта и при нем создал бригаду по мытью окон. Днем работали на заводе, а по ночам мыли окна. В итоге мы вымыли все окна Минска, начиная с Дома правительства.

— Родились в Казахстане, учились в Москве. Почему решили заняться бизнесом в Беларуси?

— Это вы сейчас так рассуждаете — Казахстан, Москва… Я родился в Советском Союзе, деление между республиками было условным. Поступал в московский институт, потому что Москва — большой город. Выбрал учебное заведение, связанное с авиацией, — институт инженеров гражданской авиации, и мы действительно много летали. По окончании вуза меня никто не спрашивал, где я хочу работать, — распределили в Минск. Тогда это был хороший вариант.

— После распределения не было желания вернуться и заняться бизнесом в Москве? Ведь возможностей там определенно больше.

— Можно сказать, так и было, потому что мы занялись бизнесом одновременно и в Минске, и в Москве. Схема была следующей: на минской бирже покупали МАЗы, перегоняли их в Москву и продавали. На эти деньги приобретали «жигули», гнали их в Минск и тоже продавали. Сложилось так, что основной «Атлант-М» работает в Беларуси.

— В 1991 году вы вместе с компаньонами основали «Атлант-М» — крупнейшую сеть автосалонов на всем постсоветском пространстве. Насколько прибыльным был автомобильный бизнес тогда и каков он теперь, когда конкуренция многократно возросла?

— Есть такой афоризм: деревья не растут до небес. Так и рынок. Пока он растет, бизнес является прибыльным, когда рост прекращается, вместе с ним исчезает и прибыль.

— В минувшем году авторынок России обвалился на 36 %. Вы предполагали нечто подобное?

— «Атлант-М» просчитывал всевозможные варианты, но столь стремительного падения не ожидал никто, уверяю вас. Мы понимали, что рынок больше не будет расти, поэтому остановили все инвестиционные программы, начали распродавать земли, недостроенные автоцентры. Главное в бизнесе — что и кому вы продаете. «Атлант-М» это очень хорошо понимает.

— В конце 2000-х годов вы основали фонд прямых инвестиций — «Зубр Капитал» и полностью сфокусировались на его деятельности. Получается, инвестировать в крупные проекты вам нравится больше, чем заниматься автобизнесом?

— По натуре я предприниматель, мне нравится растущий бизнес, то есть предприятия, которые можно довести от среднего до высокого уровня. Мне и стартапы нравятся, но они требуют много времени.

Я понял, что заниматься растущим бизнесом можно с помощью модели фондов прямых инвестиций. Это их прямое назначение. Более того, для моей команды характерно уникальное сочетание: с одной стороны, мы люди бизнеса, с другой — эффективно выстраиваем фронт-офис. Авиационное образование позволяет мне создавать технологию. Этому помогает и моя тяга к предпринимательской деятельности.

— В сфере прямых инвестиций «Зубр Капитал» — единственный игрок в стране. Вас устраивает такая монополия, а также то, что конкуренты не дышат в затылок? Насколько велика вероятность появления соперников в этой сфере?

— Как вы думаете, сколько социальных сетей уровня Facebook может быть на свете? На некоторых рынках есть место только одному игроку. Наш рынок очень узкий, для крупных игроков на нем очень мало места. Появление фонда «Зубр Капитал» — свидетельство того, что звезды сошлись так, как нужно.

Нельзя сказать, что мы совсем одни. Приходится конкурировать со стратегическими инвесторами и банками, которые готовы выделять деньги компаниям. На рынке много игроков, и это хорошо: чем больше инвесторов, тем легче бизнесу, экономике. В многообразии и конкуренции заключается вся сущность экономического процветания.

— В портфеле фонда интернет-провайдер «Атлант телеком», компании «Софт Клаб», «Атлант Консалт» и «МТБанк». В частные предприятия вы инвестируете больше, чем в государственные. Почему?

— Согласно уставу, у нас есть акционер — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), мы можем инвестировать только в частные предприятия. Миссия ЕБРР — развитие экономики. По мнению руководства банка, этому способствует концентрация на частном бизнесе.

— Если бы была возможность инвестировать в государственные предприятия? Например, взяли бы в качестве инвестпроекта МАЗ?

— Нет, не взяли бы. У нас нет времени убеждать «красного» директора и государство развиваться в соответствии с необходимой стратегией. Смена команды — это потеря года, именно поэтому мы концентрируемся на частном бизнесе. Мы ищем новые растущие сегменты, а МАЗ к таким не относится. Рынок сформирован, и, к сожалению, Минский автозавод теряет свою долю на нем.

Мы ищем команды с внятными собственниками, с которыми можно комфортно вести диалог. Мы приходим к ним и говорим: ребята, давайте сфокусируемся на определенной стратегии. Так и работаем.

— В начале года «Зубр Капитал» продал бизнесмену Алексею Олексину «МТБанк», приобретенный фондом в 2001 году. В чем причина?

— В соответствии с уставом фонда мы занимаемся проектом только в течение пяти лет. С «МТБанком» мы работали с 2010 года. Это одна из причин, почему «Зубр Капитал» вышел из состава акционеров. Было «окно» для выхода, покупатель, дававший хорошую цену. Сидеть дальше не было смысла. Нам нужно было возвращать деньги инвесторам, и мы это сделали.

— Значит ли это, что инвестировать в банковское дело сейчас не так выгодно?

— Инвестировать в банковскую сферу выгодно, если есть хорошая стратегия. Я знаю, что у нового собственника она есть, и «МТБанк» останется лидером, поскольку он действительно работает над реализацией намеченных планов.

— «Зубр Капитал» активно сотрудничает с зарубежными компаниями, договаривается с ними об инвестировании в белорусскую экономику. Чего боятся иностранцы? Каким им видится здешний бизнес-климат?

— Иностранцы в фонд не инвестируют. Вложениями занимаются институциональные инвесторы, это входит в их уставные обязанности. Действительно, зарубежные компании побаиваются работать в нашей стране. Если сейчас вы попытаетесь привлечь частного инвестора из Польши или Литвы, то он откажется работать в нашей стране. Дело в том, что у Беларуси сформировался неудовлетворительный инвестиционный имидж, хотя в действительности дела обстоят намного лучше, чем принято считать. На уровне одной инвестиционной компании мы проблему не решим. Это забота правительства, которое должно заниматься имиджем Беларуси и стараться не принимать решений, существенно подрывающих международный авторитет страны.

— На ваш взгляд, в какие отрасли сейчас перспективно инвестировать?

— Мы концентрируемся на нестратегических отраслях. Все, что относится к стратегическим отраслям (нефть, нефтехимия, сельское хозяйство и т. п.), остается за пределами нашего внимания. Мы ни в коем случае не хотим конкурировать с государством, потому что оно всегда побеждает частника.

Уверен, будут развиваться сегменты экономики, связанные с потребле­нием. В этой сфере мы ищем компании, выпускающие уникальные продукты. Наша задача: войти на спаде и выйти на подъеме, как катание на серфинге. Плюс IT-сектор. Здесь быстрее, нежели в традиционных сегментах экономики, формируется стоимость компаний.

— Вы занимаете восьмое место в рейтинге самых успешных бизнесменов Беларуси, а в 2009 году стали предпринимателем года в России. Регалии помогают в повседневной жизни?

— Публичность снимает многие вопросы при работе с инвесторами — богатыми предпринимателями, которые доверяют нам свои деньги. Если есть рейтинг, значит, он связан с определенной репутацией. Предприниматель года в России — очень важный конкурс: победив в нем, вы сразу попадаете в зал славы. В работе это очень сильно помогает.

— В чем ваш секрет успешного бизнеса?

— Он очень прост: собираю в команду людей, более талантливых, чем я сам. Говорю им: риски я беру на себя, а вы работайте, потому что со мной вы заработаете гораздо больше, чем без меня.

— У вас столько проектов и забот… Кажется, «покой вам только снится». Чем заполняете свободное время, как отдыхаете?

— Отдых — это вопрос не любви, а здоровья. Я всегда говорю подчиненным: коллеги, мы бежим не на сто метров, а на десять километров. В молодости я занимался академической греблей, в студенческие годы входил даже в сборную Москвы. Мой тренер говорил: хочешь выиграть, научись вовремя расслабляться. То же самое и с работой: надо распределять нагрузку так, чтобы избегать стресса. Лучший способ снять стресс — спорт. Найдите время ходить по беговой дорожке или по улице. Три раза в неделю я обязательно занимаюсь спортом.

— Какие виды спорта предпочитаете?

— Зимой играю в теннис, летом по возможности занимаюсь греблей. Спорту я уделяю почти каждый день. Если не получается, обязательно делаю зарядку: отжимаюсь, качаю пресс, приседаю, делаю растяжку, а также обливаюсь холодной водой. Это позволяет всегда держать себя в тонусе.

— Куда ездите отдыхать?

— Тут я неоригинален: раз в год вместе с семьей езжу в горы кататься на лыжах, раз в год везу детей на море, раз в год отдыхаю в санатории: минеральные воды, массаж, иголки. Таким образом, отдыхаю трижды за год.

Справка «БР»

Олег Хусаенов — генеральный директор управляющей компании «Зубр Капитал» и председатель совета директоров международного автомобильного холдинга «Атлант­М». Родился в Северном Казахстане в 1964 году в семье геологов. В 1988 году окончил Московский институт инженеров гражданской авиации. Воспитывает четырех сыновей и дочь.