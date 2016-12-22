С ветерком и на морозце

Тарас ТАРНАЛИЦКИЙ

Условия работы агроусадеб в 2016 году не изменились: прежними остались налоги, несмотря на жаркие дискуссии в течение прошлого года, не введены и новые требования для претендентов на получение этого статуса. «БР» выяснила, что в разгар зимы предлагают пока не видоизмененные агроусадьбы и базы отдыха.

Сегодня активный отдых на природе и в сельской местности востребован не только иностранными, но и местными туристами, утверждает руководитель общественной организации «Отдых в деревне» и эксперт в сфере туризма Валерия Клицунова.

Отдых для семей и офисных работников. «В агро­усадьбах хозяева создали комфортные условия для проживания, предлагают интересные программы: конные, велосипедные и лодочные прогулки, охоту, рыбалку. Кроме того, экологически чистое питание, свежий воздух — чего еще можно желать?» — задается вопросом эксперт.

В ноябре Беларусь заняла второе место в номинации «агротуризм» на конкурсе National Geographic Traveler Awards 2015, уступив только Италии. Правда, в нашей стране правовое поле в сфере агротуризма все еще несовершенно: достаточно сказать, что люди, оказывающие подобные услуги, выступают в основном как индивидуальные предприниматели, тогда как должна формироваться особая, «семейная» форма бизнеса, полагают эксперты.

«В Западной Европе подобные хозяйства, имеющие не более пяти комнат для гостей, освобождаются от налогов. У нас действуют нормативные акты, которые дают возможность оказывать услуги все большему числу приверженцев агротуризма. Тем не менее вопросы пока остаются. В частности, нецелесообразен единый налог для владельцев агроусадеб как для индивидуальных предпринимателей, ведь агроэкотуризм имеет выраженный сезонный характер. Если, например, летом можно получать определенные доходы, то зимой их может вообще не быть», — рассказала Валерия Клицунова.

Цены на услуги в 2015 году существенно не изменились. В частности, востребованы услуги по проживанию любителей рыбной ловли, причем туристы рыбачат не только летом или весной, но и зимой. «Летом рыбаки отдыхают в палатках рядом с домом, а зимой и весной — в усадьбах. Когда приезжают туристы и на два–четыре дня снимают усадьбу, обычно им бесплатно выдают спортинвентарь: байдарки, лыжи, велосипеды», — рассказала эксперт.

По ее словам, усадьбы, предоставляющие услуги активного отдыха, посещают в первую очередь люди, работа которых связана с длительным пребыванием в офисе. «Кроме того, многие семьи вместе с детьми начинают увлекаться агроэкотуризмом: в зимнее время катаются на лыжах и санях, вместе путешествуют по окрестностям. Обычно туристы отдыхают пару недель и заранее бронируют места», — отметила собеседница.

Что почем? Как показал анализ, мест для активного времяпрепровождения в Беларуси немало. Например, загородный комплекс «Шишки» предлагает своим постояльцам классический мужской отдых на природе — охоту и рыбалку. Услуги по организации охоты согласуются с каждым клиентом индивидуально и оплачиваются по прейскуранту местного лесничества (от 200 евро). Порыбачить можно как индивидуально, так и согласно сформированному заранее пакету услуг, в который включено проживание, питание, аренда лодки (от 500 тыс. руб.). Предусмотрена аренда велосипедов (100 тыс. руб. в сутки), а также организация пейнтбола или лазертага, правда, с привлечением подрядчика.

Сам комплекс включает в себя ресторан белорусской кухни, гостиничные номера с террасой или балконом, жилой домик, шатер, баню и др. Номера двух- и четырехместные, сдаются посуточно (от 1,9 млн руб.). Аренда бани (до шести человек) обойдется в 750 тыс. руб. за час. «Шишки» расположены в 60 км от столицы, в лесу, на берегу Лошанского водохранилища.

Владельцы кемпинга «Клевое место» также делают упор на активный отдых, но по более демократичным ценам. Спектр развлечений весьма разнообразен — от организации лазертага и велосипедных прогулок до любительской рыбалки. На территории кемпинга находятся беседки и отапливаемые домики с мангалами, монгольские юрты (двух- и трехместные), шатер для корпоративов, площадки для волейбола, походная баня, душ, биотуалеты, автомобильные стоянки и места для автодомов. Напрокат можно взять лодку (40 тыс. руб. за час), велосипеды (30 тыс. руб. за час), рыбацкие снасти (20 тыс. руб. в сутки). Лазертаг обойдется в 70—100 тыс. руб. за два часа на человека. Аренда отапливаемого домика (до четырех человек) составляет 450 тыс. руб. в сутки. «Клевое место» находится в сосновом лесу, на берегу Вилейского водохранилища.

Покататься на собачьих упряжках можно на территории пикник-отеля «Экспедиция», расположенного в 65 км от столицы. Тридцатого января в этом отеле пройдет «Международный слет-фестиваль любителей ездового спорта «Северные псы», в котором примут участие любители ездового спорта из разных стран. Соревнования пройдут на пересеченной местности, а для гостей администрация пикник-отеля откроет веревочную полосу препятствий и организует целый ряд состязаний: зимнее ориентирование, классический хоккей и брумбол (аналог хоккея, в котором в качестве инвентаря используются метла и мяч), гонки на квадроциклах и др. Цена билета на фестиваль — 100 тыс. руб., для детей до 10 лет вход бесплатный.

Обширную инфраструктуру пикник-отеля «Экспедиция» составляют шатер-ресторан, отапливаемые гостевые домики, летние и зимние чумы, несколько бань и др. Для активного отдыха предусмотрен веревочный городок, можно покататься на лошадях, арендовать квадроциклы, аквабайки и т. п. Как сообщила администрация «Экспедиции», отель ориентирован прежде всего на корпоративный отдых. Для частных лиц предусмотрен отдых по сертификатам, цена которых начинается от 1,9 млн руб. Пикник-отель «Экспедиция» расположился у Плещеницкого водохранилища (Минская обл., Логойский р-н, д. Октябрь).

Ставку на отдых с детьми сделали владельцы конной усадьбы «Буцевичи». Часовая прогулка на лошадях по территории усадьбы стоит 520 тыс. руб. Обучающее занятие для новичков проводит опытный инструктор (220 тыс. руб. за час). Цена аренды усадьбы в осенне-зимнее время определяется из расчета 15 долларов с человека за спальное место. Усадьба «Буцевичи» находится в 25 км от Минска.