Прогнозы и реальность не совпали

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

ВВП Беларуси снижается быстрее, чем прогнозировали международные финансовые организации. Падают и качественные показатели в экономике.

Остановить падение не удается. По итогам 11 месяцев 2015 года ВВП Беларуси снизился на 3,9 %, притом что казавшийся слишком пессимистичным в начале и середине года прогноз Всемирного банка составлял -3,5 %. Не были выполнены обещания правительства задействовать ресурсы для роста ВВП. Надежды на увеличение объемов экспорта некоторых отраслей и предприятий не оправдались.

Просчитались с оптимизмом. В первую очередь составители прогноза просчитались в отношении цен на нефть и курса российского рубля. Ожидалось, что во второй половине года оба индикатора восстановятся вместе с объемами поставок в Россию, однако этого не случилось.

Вместе с тем поиск новых рынков сбыта и новых точек роста в белорусской экономике был отложен. Несмотря на ожидания делового сообщества, ни правительство, ни президент не приняли ни одного документа по данным вопросам. Речь идет прежде всего о материальной заинтересованности высшего менеджмента предприятий в поиске и освоении новых рынков сбыта. Сейчас подобная инициатива руководителя ложится на его плечи дополнительным грузом при отсутствии соответствующего вознаграждения.

Кажется, падение в белорусской промышленности остановить уже невозможно. То, что в конце минувшего года можно было расценивать как случайность или временные трудности, в 2015 году отчетливо проявилось уже в качестве долгосрочной тенденции. По данным Белстата, падение промышленного производства составило 7,1 % по сравнению с 11 месяцами прошлого года и продолжается до сих пор: в ноябре производство упало на 3,3 % к октябрю 2015 года. Несмотря на призывы выходить на новые рынки с востребованной инновационной продукцией, удельный вес такой продукции в составе отгруженной снизился с 14,1 до 12,9 %.

Отмечено падение и в сельском хозяйстве, что можно объяснить неурожаем нынешнего года и недостатком кормов. За 11 месяцев производство продукции сельского хозяйства снизилось на 3,9 % к аналогичному периоду прошлого года. Динамика двух основных показателей производства сельхозпродукции — реализации скота и птицы и реализации молока, которые еще недавно радовали нас, пошла на спад. За 11 месяцев эти показатели приросли соответственно на 7,7 и 6,6 %, однако в ноябре объемы реализации скота и птицы упали на 4,9 %, а молока — на 6,3 % по сравнению с октябрем-2015.

Зарплаты урезонили. За десять месяцев производительность труда снизилась на 2,2 % к аналогичному периоду прошлого года. Правда, по сравнению с серединой года она несколько повысилась, что, впрочем, могло стать следствием волны сокращений на белорусских предприятиях. Конечно, оптимизировать численность работающих необходимо, но, с другой стороны, необходимо принимать меры по созданию если не новых рабочих мест, то по крайней мере эффективной системы поддержки безработных. Значительные отчисления работников на социальное страхование являются основанием для получения достойного пособия по безработице хотя бы в течение нескольких месяцев.

Отношение темпов роста производительности труда к темпам роста реальной заработной платы составило 1,1, то есть незаработанных денег в экономике теперь никто не получает: не произвел продукцию — не выплатили зарплату.

Заработная плата в январе — октябре снизилась на 3,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Остановить опережающий рост зарплаты к росту производительности труда — единственная негативная тенденция, которую удалось развернуть правительству за 11 месяцев года.

Строительство пока вытягивали граждане. Инвестиции в основной капитал также снижаются — на 14,8 % к аналогичному периоду прошлого года.

Весь 2015 год отрасль поддерживало жилищное строительство, осуществляемое за счет средств граждан. Невысокая база начала 2015 года создавала иллюзию роста инвестиций в жилищное строительство, однако в октябре-2015 наметился спад по сравнению с минувшим годом, когда было введено в строй множество домов со сверхнормативными сроками строительства. За 11 месяцев введено в эксплуатацию 4,6 млн кв. м жилья, что на 2,9 % меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.

О проблемах с государственными финансами свидетельствуют итоги строительства жилья с господдержкой. Как и в предыдущие годы, планировалось ввести в строй 2,5 млн кв. м (плюс столько же — за собственные средства граждан), всего же с господдержкой построено около 1,5 млн кв. м.

Положение в отрасли выправили граждане, строившие жилье за свои средства, прежде всего в Минской и Брестской областях. Данный источник инвестиций нельзя признать стабильным и долгосрочным: очевидно, что количество желающих построить жилье за собственные деньги в нынешней экономической ситуации не возрастет.

На телеге прошлого. Уменьшение объема инвестиций дополняет еще одна тенденция: расходы на приобретение активной части основных фондов, то есть машин и оборудования, снижаются еще более быстрыми темпами. Доля таких расходов составила 73,7 % по сравнению с прошлым годом. Это куда более негативная тенденция, чем снижение темпов строительства жилья.

Не совсем понятно, как на оборудовании, не обновляемом годами, наладить выпуск продукции, которая уже в следующем году, по мнению правительства, должна поставляться на новые перспективные рынки? Откладывая модернизацию, предприятия безнадежно отстают от всего мира и лишаются даже скромных возможностей для наращивания экспорта.

Настораживает и то, что спад инвестиционной активности произошел в секторах экономики, которые долгие годы формировали основную долю ВВП, — в обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве, транспорте и связи.

Значительно сократились инвестиции в предприятия коммунальной собственности, что лишает перспектив жителей малых и средних городов. При этом доля директивного кредитования по-прежнему велика. Частные предприятия, которые лучше приспосабливаются к условиям рынка и могут выпускать конкурентоспособную и востребованную продукцию, не имеют доступа к льготным кредитным ресурсам.

Плюс проблемы контрагентов. В октябре проявились негативные тенденции и во внешней торговле. Весь год правительство гордилось тем, что темпы падения импорта превышают темпы падения экспорта, в результате сформировалось положительное торговое сальдо.

Уже в октябре экспорт составил 2590,7 млн долларов, импорт — 2690,3 млн долларов, а сальдо оказалось отрицательным — 99,6 млн долларов.

Начала снижаться рентабельность продаж. Если за десять месяцев она составила 8,1 %, а в промышленности — 9,3 %, то в октябре — соответственно 7,2 и 7,9 %.

Продолжает увеличиваться объем дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной. По сравнению с началом года просроченная кредиторская задолженность возросла на 145,1 %, дебиторская — на 42,3 %.

Ужасает рост с января задолженности по кредитам и займам — на 40,9 %, а просроченной — на 106,7 %. По-прежнему увеличивается просроченная внешняя дебиторская задолженность и теперь превышает 69 млрд руб. Неплатежеспособность контрагентов становится огромной проблемой белорусских экспортеров.

Инфляция и безработица — на старте. Индекс цен оптовых продаж товаров (продукции) составил 125,2 %, что ставит под сомнение планы на 2016 год удержать ее в пределах 12 %. В оптовые цены заложен высокий инфляционный потенциал. Да и не только в оптовые. Индексы цен и тарифов на перевозку грузов, а также в строительстве приближаются к 120 %, немного отстали производители промышленной продукции — 114,9 %.

Отложенное само не рассосется. В октябре снизился уровень безработицы. Численность безработных — 42,6 тыс. человек, (-2,4 % к сентябрю). Тем не менее по сравнению с январем — октябрем прошлого года рост безработицы составил 191,6 %.

Продолжает оставаться высокой численность работников, занятых в течение неполного рабочего дня или находившихся в целодневном простое по инициативе нанимателя. Правда, по сравнению с августом в сентябре вынужденная неполная занятость снизилась (более актуальных данных пока нет). Непонятно, является ли это признаком оздоровления экономики или результатом давления на администрацию предприятий.

К сожалению, в новый год экономика вступает с огромным грузом проблем, пути решения которых пока не совсем ясны.