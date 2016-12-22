Пора отказаться от ручного управления

Светлана ДЕВЯТКОВА

Валерий БОРОДЕНЯ: правительство уже взяло курс на поддержку преимущественно жизнеспособных производств, которые впоследствии смогут вернуть деньги с процентами. Фото БЕЛТА

Мнением о бюджете страны, законотворческой деятельности и экономических планах накануне Нового года с «БР» поделился член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий БОРОДЕНЯ.

— Валерий Анатольевич, уходящий год был непростым, в экономике накопилось много проблем, и с ними мы входим в год следующий. Заложены ли в планы на 2016 год механизмы, которые помогут справиться с нынешними внутренними и внешними вызовами?

— Бесспорно, год получился напряженным. Падение внутреннего валового продукта (ВВП) на 3,5 % в уходящем году еще скажется на нашей жизни.

Надеемся, что экономика стабилизируется и к концу 2016 года ВВП подрастет на 0,3—0,5 %. Конечно, это вовсе не значит, что проблемы предприятий разрешатся чудесным образом. Придется искать новые подходы и точки роста. Пора дать возможность специалистам на предприятиях принимать ответственные решения. Этому может способствовать, например, принятие закона об индикативном планировании, который находится на рассмотрении в парламенте. Государство не может вечно заниматься ручным управлением. Со временем оно должно отказаться от подобного вмешательства. Правительство уже взяло курс на поддержку преимущественно жизнеспособных производств, способных впоследствии вернуть деньги с процентами.

Государственные программы ждет укрупнение. Всего останется чуть более двадцати. Наша Постоянная комиссия настаивает на создании системы оценки эффективности государственных программ, чтобы выделенные средства использовались эффективно.

— Есть ли понимание у экономических властей, в какой отрасли следует искать точки роста, о которых вы упомянули?

— Если бы мы знали, что может гарантированно принести сверхприбыли, то были бы самым прогрессивным и богатым государством. Тем не менее смогли же мы создать Парк высоких технологий, а ведь во многих странах, в том числе европейских, нет своих программистов как класса.

— Помимо попаданий, есть и промахи. Например, что происходит в сфере деревообработки, почему модернизация не дала эффекта и что нужно делать с отраслью теперь?

— Считаю, что курс на модернизацию был выбран верно. По количеству лесных ресурсов мы лидеры в Европе. Возможно, изначально ставку сделали не на те технологии. Нужно еще подумать и поискать. Может быть, большую выгоду нам принесет реализация мебели ручной работы. Италия, к примеру, продает за большие деньги свои эксклюзивные изделия. Важно, чтобы люди на местах воплощали в жизнь идеи, были заинтересованы в реализации проектов, а не просто осваивали бюджетные деньги.

— Как вы оцениваете законотворческую деятельность парламента?

— В конце прошлого года мы ратифицировали Договор о создании Евразийского экономического союза. С того времени количество участников союза увеличилось. Очень хотелось бы верить в этот интеграционный проект. Помню, с каким оптимизмом депутаты голосовали за него. Думаю, со временем эффект от этого сотрудничества все же будет.

Выездное заседание Постоянной комиссии, которое мы провели недавно в Витебске, подтвердило, что принятые нами ранее многострадальные законы о бухучете и отчетности, а также об аудиторской деятельности не вызывают у практиков больших нареканий. Ведь тогда, в 2013 году, был сделан первый шаг по внедрению Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Долго, с привлечением различных зарубежных экспертов, обсуждался в парламенте закон о государственно-частном партнерстве. Хотелось бы, чтобы заложенная в нем схема работы использовалась для реализации не только крупных инфраструктурных проектов, но и более мелких. Тогда люди почувствуют единство власти и бизнеса в достижении целей.

Знаковый документ принят нами в первом чтении — Кодекс о культуре. Проделана серьезная работа и по проекту изменений и дополнений в Кодекс об образовании. Он пока не внесен, поскольку некоторые вопросы остались нерешенными. Обновили Лесной кодекс, заложили в него принцип рационального лесопользования.

В идеале всевозможных нормативно-правовых документов должно становиться меньше. Законы должны быть понятны любому человеку. У нас пока сложная нормативная база. Думаю, что это издержки роста: 20 лет независимости для страны мало.

— Когда у нас будет легализован институт лоббистов. Кто сегодня выполняет их функции?

— У нас есть, к примеру, мощная группа сельскохозяйственных лоббистов. Правда, они действуют преимущественно не через парламент, а через другие органы власти. Вообще же в качестве лоббистов должны выступать общественные объединения. Пока они в большинстве своем малочисленны и часто не могут сформулировать единую позицию. Например, аудиторов у нас 1200 на всю страну, и только 5 % из них объединены в ассоциации. В качестве положительного примера могу привести разработанную Республиканской конфедерацией предпринимательства Национальную платформу бизнеса Беларуси. Я принимал участие в обсуждении этого документа, он помогает мне в работе, но не считаю себя лоббистом. Думаю, годы понадобятся для того, чтобы в стране выросли и окрепли отраслевые ассоциации, способные формулировать и отстаивать свои интересы.