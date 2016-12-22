Особенности национального лицензирования

Ева МАРЦИНКЕВИЧ, юрист

Есть бумаги, которые многого стоят.

Количество лицензируемых видов деятельности в наступающем году сокращается. Лицензии станут бессрочными, но получить их в ряде случаев станет сложнее.

Новые правила вступят в силу 1 марта 2016 года. Они утверждены Указом от 26 ноября 2015 года № 475, который внес изменения в Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, ранее утвержденное Указом от 1 сентября 2010 года № 450.

Сократится общее количество лицензируемых видов деятельности, в том числе в сфере производства цветных металлов, обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности, медицинской деятельности, предоставления в пользование каналов электросвязи.

В то же время установлены более жесткие лицензионные требования в сфере использования атомной энергии, медицинской, судебно-экспертной и страховой деятельности, а также деятельности по оказанию юридических услуг, включая риелторские.

Изменения для всех. С 1 марта 2016 года лицензии будут выдаваться бессрочно (сейчас на срок от 5 до 10 лет). При этом специальные разрешения, действительные на дату официального опубликования Указа № 475 (28 ноября 2015 года), также не ограничиваются сроком действия. Вносить изменения в действующие лицензии в связи с изменением сроков их действия не нужно.

Заявления и документы для получения лицензии соискателям лицензии разрешено направлять в лицензирующий орган по почте заказным письмом с уведомлением о получении или в электронном виде. Сокращен перечень подаваемых документов и сведений.

При реорганизации лицензиата — юрлица в форме преобразования или выделения другого юрлица новую лицензию получать не нужно. Субъекты хозяйствования вправе осуществлять свою деятельность при условии внесения изменений в действующую лицензию в месячный срок с даты реорганизации.

В соответствии с документом отказано в выдаче лицензии может быть в том случае, если ее соискатель находится в процессе ликвидации или в отношении него суд принял решение о банкротстве с ликвидацией должника.

Лицензирующий орган обязан принимать решение о прекращении лицензии в присутствии лицензиата либо его уполномоченного представителя. Как ожидается, эта мера позволит обеспечить более объективный подход к установлению вины и следующему за этим лишению права на осуществление лицензируемого вида деятельности.

Юрлица и ИП должны до 1 июня 2016 года выполнить измененные лицензионные требования и условия и представить к этому сроку информацию в лицензирующие органы, если не установлен иной срок. Компании, работающие в сферах, для которых лицензии отменяются, обязаны до 1 июня 2016 года сдать в лицензирующие органы оригиналы (дубликаты) специальных разрешений.

Медицинская деятельность. С одной стороны, сокращается количество субъектов лицензирования и лицензируемых работ и услуг, с другой — ужесточаются отдельные требования к лицензиатам.

Из Перечня лицензируемых работ и услуг исключаются: фитотерапия; экспертная медицинская деятельность (освидетельствования); работы по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и изделий медицинского назначения. Порядок таких работ и услуг регламентирован отраслевыми нормативными документами.

Отменяется процедура лицензирования меддеятельности для госорганизаций здравоохранения и Белорусского Общества Красного Креста. При этом для частных организаций лицензирование сохранено. Кроме того, для них дополнительно установлено требование о наличии первой или высшей квалификационной категории у всех медработников организаций частной формы собственности, имеющих среднее и высшее медицинское образование.

Расширен перечень грубых нарушений законодательства о лицензировании медицинской деятельности. В частности, дополнительными основаниями к ее прекращению будет установление фактов отсутствия у лицензиата определенной медицинской документации, медтехники, непредставление в установленный срок в Минздрав документов о принятии новых лиц руководителями и некоторые другие.

Для частных организаций здравоохранения лицензирование сохраняется.

Юридические услуги. Предусмотрено объединение полномочий комиссий по вопросам лицензирования риелторских услуг и выдачи свидетельств об аттестации риелтора, а также отмена выдачи свидетельств об аттестации юриста.

К грубым нарушениям отнесено оказание риелторских услуг без заключения в письменной форме соответствующего договора.

Автотранспортные услуги. Требования к лицензиатам в этой сфере станут более лояльными. Так, лишить лицензии смогут только в том случае, если водитель повторно (в течение 12 месяцев подряд), перевозил пассажиров, не пройдя предрейсовый медосмотр, либо уровень подготовки водителя не соответствует требованиям законодательства.

С 1 марта 2016 года к грубым нарушениям отнесены: выпуск на линию транспорта с неисправностью, при которой запрещается его эксплуатация; повторный выпуск на линию машины без оформленного в установленном порядке путевого листа и/или других транспортных документов; использование транспорта, не прошедшего гостехосмотр либо переоборудованного с нарушением требований законодательства; выполнение автоперевозок без заключения договора обязательного страхования и некоторые другие.

Требования к лицензиатам в сфере транспортных услуг станут более лояльными.

Пожарная безопасность. Отменяется лицензирование эксплуатации пожаро- и взрывоопасных производств и объектов с массовым пребыванием людей, поскольку эта деятельность не квалифицируется как предпринимательская.

Будет также отменено лицензирование испытаний на пожарную опасность, на огнестойкость веществ, материалов, изделий, оборудования и строительных конструкций, поскольку процедура получения лицензии идентична процедуре аккредитации, проводимой Белорусским государственным центром аккредитации.

Отменяется лицензирование производства, капремонта пожарной техники (машин и оборудования), снаряжения, спасательных устройств, огнетушителей, огнетушащих веществ и других средств противопожарной защиты. Это обусловлено тем, что средства противопожарной защиты подлежат обязательной оценке соответствия и их качество проверяется в рамках сертификации и декларирования.

Связь. С 1 марта 2016 года не будут лицензироваться услуги по предоставлению в пользование каналов электросвязи, а также по передаче данных в пунктах коллективного пользования (если сеть передачи данных имеет общую емкостью не более 128 портов).

Страхование. Отменяется требование предоставлять правила добровольного страхования. Взамен в заявлении о выдаче лицензии соискатель будет указывать виды обязательного и (или) добровольного страхования, которые он намерен осуществлять, а также сведения о согласованных в порядке, установленном Минфином, правилах соответствующего вида добровольного страхования и страховых тарифах.

В случае приема соискателем лицензии согласованных правил добровольного страхования и страховых тарифов он должен будет дать обязательства об их исполнении, а также представить согласие объединения страховщиков на использование их правил и тарифов.

Вводится требование о наличии в штате лицензиата как минимум одного сотрудника с высшим математическим, техническим и/или экономическим образованием — для расчетов тарифных ставок страхования на основе методов математической статистики. В случае его увольнения новый специалист должен быть принят на работу в течение месяца.

Кому доверить клизму? Требование к частным медицинским центрам принимать в штат только медработников с первой или высшей квалификационной категорией противоречит здравой логике, полагают в Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН).

Медицинские услуги, как и любые технологические операции, можно разложить на составляющие, требующие от исполнителя разного уровня подготовки. «Неужели для того, чтобы сделать забор анализов или поставить клизму, обязательно привлекать наиболее квалифицированных медработников? — задается вопросом почетный председатель БСПН Георгий Бадей. — Новые требования приведут к тому, что в частных организациях здравоохра­нения лучшие врачи и медсестры будут привлечены в том числе к наименее квалифицированному труду. Помимо прочего, это скажется на себестоимости медицинских услуг, ведь труд высококлассного специалиста медцентры будут вынуждены оплачивать по более высоким ставкам».

Еще более серьезную проблему для частной медицины представляют грядущие сокращения. Опрос, проведенный Ассоциацией стоматологических организаций, действующей при БСПН, показал, что медцентры будут вынуждены уволить почти треть врачей, половину медсестер и около 60 % лаборантов, не соответствующих новым лицензионным требованиям.

В БСПН возмущены, что бизнес-общественность не была ознакомлена с проектом новых правил, как того требует Директива № 4. В итоге нарушенной оказалась ст.13 Конституции Беларуси, гарантирующая равенство условий хозяйствования для субъектов всех форм собственности. Ведь ограничения на трудоустройство врачей не распространяются на медицинские учреждения государственной формы собственности. Более того, госклиники будут освобождены от необходимости получать лицензии.

Положение о лицензировании утверждено указом президента, а по устоявшейся практике изменения в указ могут быть внесены не ранее чем через год после его принятия. Возможно, придется обращаться в Конституционный суд с требованием отменить данную норму, полагают в БСПН.