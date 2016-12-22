Непростой диалог с властью

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Нереформированная белорусская экономика вошла в череду кризисов и все больше становится сырьевой. Выйти на устойчивый рост помогут только серьезная отраслевая трансформация и решительное улучшение делового климата.

Об этом говорили участники очередной, на этот раз юбилейной, конференции Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) «25 год па шляху развіцця. Успаміны дзеля будучыні», прошедшей 18 декабря в Минске.

Призрак банановой республики. Структурные изменения в нашей экономике происходят, но вызывают у экономистов скорее не надежду, а тревогу. Заведующий кафедрой БГЭУ профессор Алексей Быков обратил внимание участников конференции на снижение доли высокотехнологичных и рост сырьевых отраслей в структуре белорусской промышленности. Если в начале 90-х годов доминировало машиностроение, включая такие наукоемкие его отрасли, как приборо- и станкостроение, то теперь ядро составляют нефтехимия, металлургия.

Снижение удельного веса промышленности и рост доли услуг в ВВП многими воспринимается как положительный тренд, указывающий на переход к постиндустриальной экономике. Однако Алексей Быков сомневается, что страна развивается именно в этом направлении. В качестве доказательства профессор приводит так называемую теорию зависимости. Специализация на экспорте продуктов сельского хозяйства и полезных ископаемых, хронический дефицит сальдо текущего счета, рост сферы услуг с возрастающей ролью аренды, выраженный государственный капитализм и влияние госслужащих — все это описанные египетским экономистом Самиром Амином признаки зависимых, периферийных экономик.

«Можно ли среди этих признаков выделить хотя бы один, явно не свойственный Беларуси? На вопросы о том, какое место может занять страна в системе международного разделения труда, какова наша роль в глобальных цепочках стоимости, напрашивается определенный ответ», — считает Алексей Быков.

Мы специализируемся на поставках на мировой рынок продуктов первичной переработки сырья — нефтепродуктов, удобрений, металлов, которые трудно отнести к наукоемким и которые используются на начальных стадиях глобальных производственных цепочек. Белорусская продукция с высокой добавленной стоимостью конкурентоспособна главным образом только в пределах ЕАЭС. В последний год этот рынок сильно сузился, а сырье продолжает дешеветь. Как следствие, объемы белорусского экспорта снижаются.

«Сложившуюся ситуацию правильнее было бы назвать полноценным экономическим кризисом, а не временными трудностями, вызванными стечением внешних обстоятельств», — полагает экономист.

Алексей Быков разделяет мнение, что единственным способом обеспечить экономический рост без создания дисбалансов является снижение доли импортной составляющей в экспорте. Данный фактор не может регулироваться посредством инструментов монетарной и фискальной политики, он является технологическим и определяется отраслевой структурой экономики. Для преодоления экономического кризиса следует стимулировать рост экспорта в отраслях с высокой добавленной стоимостью и ограничивать импорт.

Есть два способа снижения относительной доли импорта в производстве: стимулирование развития отраслей с изначально низкой долей импорта либо увеличение доли добавленной стоимости в импортозависимых отраслях за счет локализации производства и повышения наукоемкости продукции. В Беларуси не первый год целенаправленно модернизируются отрасли, использующие преимущественно местное сырье: пищевая промышленность и сельское хозяйство, деревообработка, производство стройматериалов, стимулируется развитие въездного туризма. Однако далеко не всегда инвестиции окупаются, а некоторые перспективные проекты потерпели крах из-за некачественного управления. По мнению Алексея Быкова, причины тому — бюрократия, отсутствие инициативы и предприимчивости руководителей.

«Для повышения конкурентоспособности необходима всемерная поддержка государством предпринимателей-экспортеров. Инструментом поддержки должно стать не только упрощение

условий ведения бизнеса, но и такие меры, как передача в частную собственность долей в капитале низкоэффективных госпредприятий», — резюмировал профессор.

Усилим бизнес-союзы. Во всех развитых странах ключевой движущей силой реализации экономической политики являются отраслевые ассоциации и бизнес-союзы. Именно они выступают в качестве основного генератора законотворческой инициативы, а в последние годы в передовых государствах им все чаще делегируют и функции регулятора.

История белорусских бизнес-союзов началась одновременно с обретением страной суверенитета. Например, БСПН в этом году отмечает 25-летие. Тем не менее спустя четверть века в непростом диалоге с властью союзу все еще приходится бороться за равенство всех форм собственности, противостоять нередко абсурдным и не согласованным с деловой общественностью нормативным актам, доказывать стратегическую важность рыночных реформ.

«Пришлось доказывать и свою состоятельность по сравнению с так называемыми псевдообъединениями, которые отдельные госорганы пытались создавать в качестве замены демократическим ассоциациям и союзам, — отметила директор БСПН Жанна Тарасевич. — Однако время и результаты деятельности расставили все на свои места: БСПН продолжает работать, а многие объединения прекратили свое существование. Это еще раз доказывает, что важнейшими принципами эффективной деятельности организаций предпринимателей являются полная независимость от третьей стороны и подотчетность только собственным членам».

Подобная независимость, как и эффективная работа в целом, напрямую зависят от финансового состояния бизнес-союзов, а с этим есть трудности. Увы, до сих пор членство в объединениях и ассоциациях не стало распространенным явлением. Сказываются как общая пассивность директоров, так и некоторые фискальные факторы.

«Беларусь — единственная страна в мире, в которой членские взносы в бизнес-союзы не относятся на затраты при налогообложении!» — возмутился председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин.

Уже по этой причине возможности бизнес-объединений существенно ограниченны, в отличие от возможностей предпринимательских союзов и ассоциаций наших соседей по ЕАЭС. Например, экономически сильные бизнес-союзы Казахстана оплачивают работу до 50 своих представителей в Москве, активно лоббируют предпринимательские интересы в сообществе. Мы же пока довольствуемся спорадическими контактами с евразийскими чиновниками.

Впрочем, даже на родине чиновники вроде бы слышат голос бизнеса, но далеко не всегда к нему прислушиваются. Напомним, летом БСПН провел масштабное исследование причин устойчивого снижения доли белорусских промышленных товаров в розничных продажах на внутреннем рынке. Правительству было направлено более 50 предложений по повышению конкурентоспособности продукции отечественных предприятий. Однако, как следует из ноябрьской записки Минэкономики на адрес Совмина, треть предложений БСПН органы госуправления не поддержали, а многие, по мнению чиновников, уже реализованы (в некоторых кабинетах считают, что достаточно принять нормативный акт, чтобы считать вопрос решенным).

БСПН продолжает настаивать на том, чтобы чиновники не только соблюдали требование директивы № 4 и знакомили деловую общественность с проектами нормативных актов, но и проводили оценку их регуляторного воздействия. Как сообщил советник Международной финансовой корпорации (IFC) Валерий Фадеев, подготовлен проект закона, который предлагает сделать такую оценку обязательной, однако проводить ее хотят сами госорганы. Участники конференции БСПН настаивают на том, чтобы закон закрепил обязательное участие в данной процедуре и объединений предпринимателей.

Говорит директор

Бизнес-союзы должны быть сильными, считают руководители белорусских предприятий, ведь, как свидетельствуют их выступления, год от года проблем не становится меньше. Например, многие компании строительного сектора до сих пор не могут приспособиться к недавно введенной аттестации. По словам гендиректора ООО «МНВЦЭ Энерготехно» Игоря Лысоиванова, предложенные процедуры повышения квалификации и согласования дипломов с отраслевым министерством крайне неудобны и затратны, а попытки чиновников в ручном режиме под­держивать высокую занятость губительно ска­зы­ваются на финансах строительных организаций.

Директор ЗАО «Лидеринвест» Николай Любин выразил сожаление по поводу того, что до сих пор белорусские предприятия не имеют доступа к дешевым финансовым ресурсам фондового рынка. В частности, абсолютно не развит рынок акций. Руководитель предлагает простой компромиссный рецепт создания такого рынка без проведения масштабной приватизации: продать 5 % акций наиболее ликвидных госпредприятий. Государство продолжит контролировать заводы, но при этом создаст ликвидную и котируемую массу активов.

«Голубые фишки» имеют свойство исчезать. Если бы в конце 90-х годов государство предложило инвесторам 5 % «Горизонта», уверен, нашлось бы немало желающих их приобрести. Возможно, сейчас еще кто-то согласится купить акции МАЗа, но лет через пять — вряд ли. Чтобы перечислить наиболее ликвидные государственные компании, хватит пальцев двух рук, а через несколько лет, возможно, и одной», — предполагает Николай Любин.

В свое время государственная политика позволила сохранить многие белорусские предприятия и обеспечила определенную социально-экономическую стабильность, но сегодня система исчерпала свои возможности. Даже ее апологеты не хотят, чтобы все оставалось, как раньше. Путь к светлому будущему пролегает все-таки через разумные реформы, уверен директор ОАО «Институт «Минскгражданпроект» Олег Быковский.