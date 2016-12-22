С новым мегарегулятором!

Светлана СПЕЦИАН

Уходящий год был непростым, но ярким на финансовые события.

Активная глобализация мировой экономики сделала Беларусь сильно зависимой от внешних факторов. Начало года было отмечено такими неблагоприятными внешнеэкономическими факторами, как падение мировых цен на нефть, девальвация валют стран — основных торговых партнеров Беларуси (в частности, российского рубля), напряженная политическая обстановка в Украине, санкции в отношении России. Все это потребовало от Нацбанка новых подходов к формированию денежно-кредитной политики.

Основные ориентиры монетарной политики. В январе регулятор объявил о переходе на новый режим денежно-кредитной политики — монетарное таргетирование, главной целью которого стало ограничение инфляционных процессов и поддержание ценовой стабильности. В качестве промежуточного ориентира был выбран прирост средней широкой денежной массы. Инфляция по итогам года прогнозировалась на уровне 18 % с допустимым отклонением в 2 п. п., а прирост широкой денежной массы — не более 30 %.

По последним данным Белстата, за 11 месяцев инфляция составила 10,7 %. Можно предположить, что ее уровень по итогам 2015 года сложится значительно ниже запланированного, но все же не будет однозначным. При этом в ноябре, по данным Нацбанка, прирост широкой денежной массы в годовом исчислении составил 39 % и, вероятно, преодолеет прогнозный покзатель.

Ставка рефинансирования (СР) перестала быть индикатором, в соответствии с которым регулируются другие показатели денежно-кредитной политики. После того как 9 января Нацбанк поднял СР на 5 п. п., до 25 %, она так и не изменилась.

Регулятор обещает и в 2016 году проводить денежно-кредитную политику в режиме монетарного таргетирования. Согласно указу от 18 декабря № 505 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2016 год», планируется снижение инфляции до 12 %, а прироста средней широкой денежной массы — на 18 % ± 2 п. п.

«Показатели, которые Нацбанк запланировал на следующий год, вполне достижимы. Уже в 2015 году монетарное таргетирование продемонстрировало эффективность, — поделился своим мнением с «БР» аналитик BusinessForecast.by Александр Муха. — Тем не менее, вероятно, будет превышен прирост средней широкой денежной массы, но это будет связано непосредственно с девальвацией белорусского рубля».

Смена количественного и качественного состава. Знаковым событием первой половины года стало лишение одного из крупных банков страны лицензии. Используя механизмы фидуциарного кредитования, сотрудники незаконно выводили активы «Дельта Банка» и тем самым привели его к банкротству. Это стало первым звеном в цепочке санкций, применявшихся к банкам в 2015 году.

За несоблюдение лицензионных требований к размеру нормативного капитала, ввиду отсутствия перспектив по его увеличению, а также значительного риска для клиентов были отозваны лицензии ЗАО «БИТ-Банк», ЗАО «ИнтерПэйБанк» и ЗАО «Евробанк».

В сентябре Нацбанк продлил до 29 января 2016 года приостановление действия лицензии по ряду банковских операций ЗАО «Н. Е. Б. Банк». Напомним, регулятор законсервировал деятельность банка еще в мае.

В октябре по причине присоединения к «Идея Банку» с рынка ушел «Банк ББМБ». Таким образом, к концу года в банковской системе страны осталось 27 действующих банков вместо 32.

«Белинвестбанк», один из крупнейших банков страны по размеру активов, взял курс на коммерциализацию и в мае подписал меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Согласно документу, в 2020 году ЕБРР будет продан контрольный пакет акций «Белинвестбанка». Кроме того, в октябре стороны подписали кредитное соглашение, по которому ЕБРР предоставил белорусскому банку 50 млн евро на поддержку малого бизнеса и содействие внешней торговле.

Стимулирование форфейтинга. В целях наращивания экспорта был принят ряд нормативных правовых актов, которые позволили белорусским предприятиям заключать форфейтинговые сделки. В частности, указ от 17 февраля 2015 года № 69 «Об использовании векселей» дал возможность экспортерам принимать в качестве оплаты векселя, выпущенные нерезидентами. Правда, постановлением от 30 апреля 2015 года № 267 Нацбанк ограничил перечень банков-нерезидентов, которые могут авалировать или выпускать векселя.

В развитие указа № 69 были приняты постановления Нацбанка от 20 мая 2015 года № 314 «Об особенностях классификации задолженности, возникающей в результате принятия к учету векселей» и от 11 мая 2015 года № 288 «Об установлении формы информации об учете векселей». Цель этих документов — повышение неценовой конкурентоспособности белорусских товаров на внешних рынках.

Рождение внебиржевого рынка. В Беларуси начал формироваться новый сегмент рынка финансовых услуг — внебиржевой рынок Forex. Четвертого июня президент страны подписал указ № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Forex». Ранее данная сфера финансовых отношений не регулировалась белорусским законодательством, поэтому нашим гражданам приходилось прибегать к услугам зарубежных компаний. Новое законодательство о рынке Forex создаст условия для привлечения иностранных компаний и клиентов в нашу страну. Этот рынок начнет функционировать совсем скоро — в марте 2016 года.

Новшества по депозитам. Одной из главных финансовых новостей уходящего года стал декрет № 7 «О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)», подписанный президентом 11 ноября. Документ разделил все депозиты на отзывные и безотзывные, кроме того, были отменены налоговые льготы на доходы по депозитам: с 1 апреля 2016 года с таких доходов будет взиматься подоходный налог в размере 13 %.

Правда, пока подоходным налогом будут облагаться только вклады в белорусских рублях до года, а также вклады в валюте до двух лет. Таким образом, регулятор предоставил вкладчикам право выбора. Декрет должен способствовать распространению других инструментов для хранения сбережений, например корпоративных облигаций, что в дальнейшем должно положительно сказаться на развитии финансового рынка страны.

Рынок моментально отреагировал на новшества падением ставок в среднем на 5 п. п. по отзывным рублевым депозитам, на 1—1,5 п. п. — по валютным. К концу года наиболее выгодный «рублевый» процент сложился на уровне 30 % годовых, но только по безотзывным вкладам. По отзывным депозитам банки предлагают 25 % годовых.

Что касается валюты, то наиболее выгодный процент, как правило, по длинным депозитам. Так, по безотзывным вкладам в долларах самая выгодная ставка достигает 5 %, по отзывным — 4 % годовых. По российским рублям наблюдается значительная разбежка, а наиболее доходными являются депозиты по 12—14 % годовых.

Напомним, в начале 2015 года ставка по вкладам в национальной валюте достигала 50 % годовых, в долларах и евро — 6,5 %, российских рублях — 17 %.

Цифровизация финансов. На протяжении года Нацбанк уделял пристальное внимание цифровой трансформации. Итогом стало решение о создании межбанковской системы идентификации (МСИ), которая начнет функционировать 1 октября 2016 года (указ от 1 декабря 2015 года № 478 «О развитии цифровых банковских технологий»). Кроме того, в следующем году из структуры Нацбанка будет выделена АИС ЕРИП и преобразована в небанковскую кредитно-финансовую организацию в форме ОАО. Именно на базе АИС ЕРИП и будет сформирована МСИ.

Первого января Нацбанк должен принять под свое управление рынок ценных бумаг и страховой рынок. Соответствующие функции перейдут к нему от Минфина. Таким образом, центральный банк страны станет мегарегулятором всего финансового рынка.