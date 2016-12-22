Если работа – праздник

Записал Василий ЯДЧЕНКО

Лариса ГРИБАЛЕВА: на event-­рынке, как и на других, производители всегда выигрывают. Фото И. Демьяненко

Для одних Новый год — время отдыха и развлечений, для других — горячая пора и возможность заработать. Об особенностях event-­бизнеса и составляющих качественного праздника в интервью «БР» рассказала руководитель Gribaleva Event Management Лариса ГРИБАЛЕВА.

Никакой трансформации певицы, ведущей и актрисы Ларисы Грибалевой в бизнес-леди не произошло. Event-агентство — еще один вид моей деятельности, который логично вытекает из других.

Начало. Начинать было легко. Мы стартовали на бешеном энтузиазме. Помню, как придумывали с партнершей модели одежды для аниматоров и шили их дома по ночам. У нас горели глаза, мы были увлечены новыми идеями и предлагали рынку то, чего тогда ему недоставало.

Шел 2004 год, профессиональных агентств было мало. Чтобы их сосчитать, хватило бы и пальцев одной руки.

Трудности возникли позже, когда надо было продолжать заниматься своим делом и при этом удерживаться на плаву. Бизнес не спринт, а марафон. Я настраивалась на длительную работу, понимала, что придется нелегко.

Event по-белорусски. Event-рынок в Беларуси есть, как и потребность в таких услугах. Учреждая event-компанию, люди зачастую думают, что благодаря востребованности услуг по организации различных мероприятий они смогут легко и быстро заработать. Как результат, рынок наводнили непрофессионалы. Предлагая некачественную продукцию за более низкую цену, они препятствуют здоровой конкуренции.

Нередко конкуренты прикидываются клиентами и «заказывают» у нас праздник. Они получают сценарий и смету и… начинают работать по нашей схеме. Да, подобный подход ненадолго помогает таким «конкурентам», однако нам наносит ущерб.

Да и с клиентами бывает так: подготовили программу, выслали все необходимое, а заказчик пропал. Затем он сам обзванивает всех и приглашает на мероприятие по нашему сценарию. Я вижу, когда пользуются моими идеями. Это и приятно, и неприятно. Стараюсь относиться к этому позитивно.

С другой стороны, не могут не радовать действительно интересные конкуренты-профессионалы. Если агентство занимается несколькими видами деятельности — рекламой, маркетингом и event-сферой, то бизнес может быть очень крупным, с большим количеством сотруд­ников.

Правда, сейчас более распространенный вариант для эвенторов — привлечение сторонних подрядчиков, что позволяет не раздувать штат. Даже масштабные мероприятия может организовать один опытный менеджер, имеющий контактную базу и владеющий ситуацией на рынке. Агентства стараются работать с проверенными людьми на ключевых позициях: свет, звук, ведущий.

Развлечения во время кризиса. Event-бизнес — своеобразная лакмусовая бумажка для всей деловой среды в стране: если дела идут хорошо, то и у ивенторов много заказов. Праздник востребован всегда. Спрос на наши услуги есть, но, к сожалению, заказчик не всегда платежеспособен: отказов много.

Бывает, получаем заказ, начинаем работать без предоплаты, бронируем хорошую площадку, а компания отменяет мероприятие. В результате страдает event-агентство.

Мы отмечаем спад по сравнению с декабрем прошлого года, правда, тенденция снижения спроса наблюдается уже в течение трех лет. Конечно, снижаем цены, разговариваем с подрядчиками по этому вопросу, да они и сами понимают ситуацию.

Бытует заблуждение, что обращение в известную еvent-компанию дорого обойдется заказчику. На самом деле благодаря лояльности подрядчиков давно работающие на рынке агентства могут предложить более выгодную цену. Мы можем позволить себе пойти на уступки и предоставить скидки.

Оптимизировать бюджет помогает опыт. Если нужно «ужаться», часто советуем клиентам пересмотреть какие-либо позиции из прайса, и это не скажется на качестве.

Составляющие праздника. Самое затратное — аренда помещения плюс питание. На втором месте — техническое обеспечение праздника: должны быть хорошие свет и звук.

Ведущий — это 90 % успешности мероприятия. Если бюджет не позволяет пригласить зарубежную звезду или кавер-бэнд, хороший ведущий сможет их заменить.

Горжусь тем, что мы открыли многих ведущих, дали им дорогу в профессию. Очень рискованно брать кого-то на мероприятие впервые, однако мы многим доверяли и в итоге не прогадали. Наши ведущие работают или работали в основном на телевидении и радио. Еще одна категория ведущих — грамотные, обу­ченные специалисты: журналисты, сценаристы, режиссеры массовых мероприятий.

Для ведущего важно уметь импровизировать, чувствовать атмосферу. Только профессионал может сориентироваться по ходу мероприятия и что-либо изменить в зависимости от развития событий.

Бывает, нужен именно тамада. Правда, в таком случае все должны понимать, чего следует ожидать. Например, мы праздновали годовщину нашей команды КВН ВГПИ — ВТИЛП. Тема встречи — свадьба одного из членов команды. На самом деле он не был женат, и об этом не знал только тамада. Ведущим «свадьбы» был настоящий «махровый», с баяном и соответствующими песнями. Все его шутки, нелепые стишки воспринимались на ура. Мы подыгрывали как могли.

Все зависит от идеи мероприятия. Изначально большинство заказчиков просят сделать оригинально, как ни у кого до этого. Чаще всего переговоры заканчиваются классически: либо клиенты отказываются из-за удорожания праздника, либо пугаются, что гости не поймут идеи.

Тренды и непреходящие ценности. Один из главных компонентов праздника, не теряющих актуальности, — застолье. Одиннадцать лет назад корпоративы заказывали самые прогрессивные и передовые компании, сейчас — многие или почти все. Задачу накормить людей ставили и тогда, и сейчас. Правда, теперь важность приобретают игры, интерактив, движение гостей на мероприятии.

Когда действовало требование «крутить» в радиоэфире 75 % белорусской музыки, наши музыканты очень хорошо зарабатывали на мероприятиях. Люди с интересом открывали для себя наших певцов, часто приглашали их. После произошло насыщение, началась волна кавер-бэндов. Сейчас в тренде — диджеи.

Зарубежных звезд тоже зовут, но не так часто, как раньше. Это прерогатива больших компаний или тех, кого кризис практически не затронул.

Секреты успеха. Event-бизнес ничем не отличается от других. Кто активнее, хитрее, компетентнее, тот и на коне. Бизнес — жестокий мир, на нашем рынке законы аналогичные.

В event-сфере необходимо постоянно генерировать новые идеи. Реализовывать их и тут же отпускать, не останавливаться. Важно иметь «чуйку», угадывать тренды, а лучше — самим их диктовать, чтобы оставаться в теме. Не нужно бояться придумывать новинки или опасаться конкурентов. Главное — выпускать новый качественный продукт. На event-рынке, как и на других, производители всегда выигрывают.

Чтобы все успевать, необходимо планировать дела на день, на неделю, четко следовать намеченным целям.

Семья и работа. С мужем мы договорились, что не касаемся бизнеса друг друга, деловыми советами не обмениваемся.

Работающая мама в нашей стране — обычное дело. Не могу сказать, что меньше других матерей занимаюсь своими детьми, поэтому не считаю, что им чего-то недостает. Всем работающим женщинам приходится нелегко.

Я не работаю, например бухгалтером, в компании, где с девяти утра до шести вечера нужно быть на работе. Мой бизнес не завод или фабрика, у меня ненормированный гибкий график, я могу подстраиваться, успевать. Женщинам, не имеющим такой возможности, гораздо труднее, ведь им все равно приходится поддерживать семейный очаг, домашнее хозяйство остается на их плечах.

Совсем скоро, в феврале, у нас в семье ожидается пополнение — девочка. Как назовем, пока не придумали. С именами нам все время приходится трудно: выбираем в последний момент.

Когда вернусь к работе, не загадываю. Несмотря на то что я родила двоих детей, ни разу не была в декретном отпуске. Всегда просили поработать, выступить. Приходилось совмещать: после рождения первого ребенка, дочери Алисы, я и в кино снималась. Дочку кормила на съемочной площадке. Я за естественное вскармливание, поэтому брала Алису с собой даже на гастроли и кормила грудью в перерывах на концертах.

Новый год будем отмечать в кругу семьи и друзей. Желаю всем удачи и успехов в новом году!

Справка «БР»:

Лариса Грибалева родилась 20 октября 1973 года в Полоцке.

Окончила Витебский педагогический институт (специальность — «учитель начальных классов») и Белорусский университет культуры (специальность — «артист­вокалист»).

С 1994 по 2009 год — солистка Национального концертного оркестра Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга.

С 1994 года — ведущая программы «Все нормально, мама!»,

в 1997—2000 годах вместе с Юрием Николаевым вела «Утреннюю почту» на телеканале ОРТ, с 2000 по 2004 годы ведущая программ

«В постели с Ларисой Грибалевой» («8 Канал»), «Добрай ранiцы,

Беларусь!» («Первый канал»), с 2008 по 2012 год вела «Утреннюю почту с Юрием Николаевым и Ларисой Грибалевой» на телеканале «РТР­Беларусь».

Вместе с мужем, бизнесменом Александром Ставером, воспитывает двоих детей — Алису (12 лет) и Арсения (10 лет).