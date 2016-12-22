Граждане рассказали о себе все

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Детальный учет использования суточного времени белорусскими гражданами провел Белстат при поддержке Фонда ООН в области народонаселения и Детского фонда ООН.

На протяжении года 6 тыс. домохозяйств вели ежедневный учет своего времени. Каждый член семьи в возрасте от 10 до 75 лет детально записывал, сколько времени и на что он потратил в течение дня. Результаты исследования могут быть использованы при анализе информации об объеме услуг, оказываемых домашними хозяйствами, планировании развития социальной инфраструктуры, инвестиций в человеческий капитал, изучении вопросов гендерного равенства.

«Около 46 % суточного времени белорусы посвящают уходу за собой, это время включает сон, треть — на оплачиваемый труд, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, пятую часть — на отдых.

Отмечены гендерные различия в использовании суточного времени. Мужчины уделяют оплачиваемой трудовой деятельности в среднем 7 часов 38 минут в день, на 45 минут больше, чем женщины. Однако женщины больше времени уделяют ведению домашнего хозяйства (в среднем 4,5 часа в день), чем мужчины (2 часа 20 минут)», — рассказала о выявленном гендерном неравенстве заместитель председателя Белстата Елена Кухаревич.

Разрыв в количестве времени, проведенном с детьми, еще значительнее: женщины уделяют воспитанию детей более двух часов в сутки, а мужчины — 38 минут. При этом подавляющую часть времени родители тратят на физический присмотр и уход за детьми, а на их обучение женщины и мужчины выделяют соответственно 9 и 4 минуты. Свободного времени больше у мужчин, чем у женщин, — соответственно 5 часов 6 минут и 4 часа 15 минут. В выходные семьи отдыхают больше, причем мужчины — на полтора часа больше, а женщины — на час.

В выходной день дети и подростки тратят всего семь минут на общение в семье, а из двух часов, которые они посвящают развлечениям и играм, 57 % времени проходит за компьютерными играми.

Значительное количество свободного времени занимает просмотр телевизора: белорусы смотрят телевизор в среднем по полтора часа в день. В 21.30 телевизор смотрят 30 % женщин и 40 % мужчин. Самообразованием занимаются только 0,7 % работающего населения, на курсах свой культурный и образовательный уровень повышают 1 % женщин и 0,4 % мужчин.