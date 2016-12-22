Ищем замену приватизации

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Банкротство неплатежеспособных предприятий едва ли не единственный способ провести структурные реформы в условиях, когда правительство отказывается от масштабной приватизации.

По данным статистики, каждое третье промышленное предприятие в стране — убыточное. За три квартала эти «утопающие» сгенерировали в эквиваленте более миллиарда долларов убытков, и ресурсов на их поддержку у государства нет. Точнее, на всех не хватает.

На этом фоне бизнес­сообщество инициирует проведение так называемого управляемого банкротства. Эксперты предлагают чиновникам определить стратегически важные заводы, которым следует оказать финансовую поддержку, а в отношении остальных начать процедуру санации (отсрочку выплат кредиторам) или ликвидации.

Следует признать, что пока законодательство о банкротстве применяется в основном к частным компаниям. Некоторые из них, в том числе весьма крупные, например стеклозавод «Елизово», не стесняются подавать заявления в суд о признании их банкротами. Как следует из предварительного заключения департамента по санации и банкротству Минэкономики, в 2014 — первой половине 2015 года стеклозавод получил чистый убыток в размере свыше 360 млн руб., является неплатежеспособным, а его неплатежеспособность приобретает устойчивый характер.

Подобные сводки в отношении государственных предприятий Минэкономики может выдавать сотнями, но… вышестоящие органы госуправления (министерства и исполкомы) попросту не дают добро на запуск процедуры банкротства.

Не мешало бы определиться и с тем, готовы ли мы следовать логике, а заодно и требованиям международных кредиторов, и разделить­таки функции государства как регулятора и как собственника. Для этого, по мнению реформаторов, необходимо создать две госструктуры, одна из которых займется регулятивной средой, вторая — непосредственно управлением государственными активами.

В промсекторе роль регулятора может быть передана Министерству промышленной политики, создание которого правительство анонсировало еще минувшей весной. Однако в конце года приходится констатировать: идея забуксовала. Кто­то ждет утверждения нового правительства, кто­то — принятия закона о промышленной политике. Чиновники явно не торопятся.

Примечательно, что опрошенные «БР» эксперты, в том числе представители экономической науки, не проявили пылкости в отстаивании реформы. Некоторые и вовсе усомнились в ее необходимости и предполагают, что в итоге мы увидим простую смену вывески на здании Министерства промышленности.

С таким подходом к реформированию качество управления активами в экономике вряд ли улучшится. Да, можно и дальше направлять правительственные делегации в разные страны и предлагать там наши трактора, комбайны, МАЗы, можно разрешить использование «продвинутых» инструментов продаж вроде торговой премии, однако ситуацию в промышленности в целом это не изменит. Болен корень, его­то и нужно лечить, а не ветки обрубать.